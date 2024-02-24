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الحكم بالسجن على لاعب المغرب بعد كسره جمجمة سائق

2/24/2024 2:30:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حكم القضاء البلجيكي، يوم السبت، على الدولي المغربي إلياس شاعر، لاعب كوينز بارك رينجرز، بالسجن لمدة عام بسبب كسر جمجمة سائق شاحنة بحجر.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، دين لاعب الفريق الاسكتلندي بالاعتداء الذي ارتكبه قبل 4 سنوات، حيث وقعت الأحداث في فرنسا، وشارك بعدها مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022، التي حقق فيها "أسود الأطلس" المركز الرابع.

وتعود القصة، عندما قرر لاعب خط الوسط البالغ من العمر "26 عاما" الاستمتاع بعطلته في بازيل بفرنسا، لعيش تجربة التجديف مع شقيقه ومجموعة من الأصدقاء، وأضافت "ماركا": بدأت الحادثة عندما أرادت امرأة أن تصعد أولا إلى الحافلة التي ستنقلهم إلى المكان الذي استمتعوا فيه برحلة قوارب "الكاياك"، لتندلع مشاجرة أدت إلى شجار انضم إليه أشخاص آخرون كانوا ينتظرون بصبر في الطابور، وكان من بينهم الضحية، تزايد التوتر، ليلتقط إلياس شاعر حجرا ويضرب به سائق الشاحنة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن اللاعب المغربي ضرب سائق الشاحنة بحجر على رأسه، مما أدى إلى إصابته بكسر خطير في الجمجمة يبلغ حجمه 2 سم، وقال المدعي العام أنتويرب البلجيكية في جلسة استماع عقدت في يناير أن السائق تم نقله إلى مستشفى ريمس في حالة حرجة.

وزاد التقرير: لم تنتهِ القصة عند هذا الحدث، كان على الضحية أن يتعافى لفترة طويلة في مستشفى بلجيكي، ولم يتمكن لفترة طويلة من القيام بعمله كسائق شاحنة، ووصف المدعي العام الضربة بالمميتة تقريبا وما زال يشعر بآثارها.

ويملك إلياس 13 مباراة دولية مع منتخب المغرب، وتواجد في الدكة بالمونديال الأخير، قبل أن يشارك لمدة 45 دقيقة أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

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