أبو السعود يحقق الفضية ويعزز حظوظه بالتأهل للأولمبياد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، مساء اليوم السبت، بالميدالية الفضية، على جهاز حصان المقابض، وذلك خلال مشاركته في الجولة الثانية من سلسلة كأس العالم والمقامة في مدينة كوتبوس الألمانية وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024).
وتمكن أحمد أبو السعود في تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية فيما نال اللاعب الكازاخستاني ناريمان قربانوف المركز الأول والميدالية الذهبية فيما حقق اللاعب الكوري الجنوبي، وونغ، الميدالية البرونزية.
ورفع "أبو السعود" نقاطه التصنيفة في جولات كأس العالم إلى 55 نقطة في صدارة اللاعبين المتنافسين على التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس ومعززاً حظوظه في التأهل الأولمبي مع بقاء جولتين على النهاية واللتان ستقامان في العاصمة الأذرية باكو (من 7إلى 10 آذار المقبل) والعاصمة القطرية الدوحة (من 17إلى 20 نيسان المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن اللاعبين اللذين سيجمعان أكبر عدد من النقاط في جولات كأس العالم سيتأهلان إلى الألعاب الأولمبية.
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