برشلونة يكتسح خيتافي برباعية

MENAFN - Alghad Newspaper)سجل رافينيا وجواو فيليكس وفرينكي دي يونغ وفيرمين لوبيز أهداف المباراة في الدقائق 20 و53 و61 و91.

رفع برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مع ريال مدريد صاحب الصدارة إلى خمس نقاط.



ويلعب ريال مدريد ضد إشبيلية مساء غد الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو.



كما تجاوز الفريق الكتالوني "مؤقتا" فريق جيرونا صاحب المركز الثالث برصيد 56 نقطة والذي سيلاقي رايو فاليكانو مساء الإثنين في ختام منافسات الجولة.

أما خيتافي فقد تكبد خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز العاشر.