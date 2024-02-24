Sunday, 25 February 2024 12:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شباب اليد يحقق فوزا مثيرا على نظيره السعودي

2/24/2024 2:30:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - حقق المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب فوزا مثيرا على مستضيفه المنتخب السعودي بنتيجة 27-25، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين أمس في مدينة الدمام، ضمن لقاءات البطولة الدولية الودية، والتي يشارك فيها أيضا المنتخب الكويتي.
وكان المنتخب الوطني قد خسر أول من أمس أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 17-23.
وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة ضمن برنامجه التحضيري الذي يسبق مشاركته في الاستحقاقات المقبلة وابرزها في البطولة الآسيوية، التي تقام خلال شهر تموز المقبل في مدينة الدمام السعوديه.

MENAFN24022024000072011014ID1107894453

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث