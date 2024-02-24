شباب اليد يحقق فوزا مثيرا على نظيره السعودي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد - حقق المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب فوزا مثيرا على مستضيفه المنتخب السعودي بنتيجة 27-25، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين أمس في مدينة الدمام، ضمن لقاءات البطولة الدولية الودية، والتي يشارك فيها أيضا المنتخب الكويتي.
وكان المنتخب الوطني قد خسر أول من أمس أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 17-23.
وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة ضمن برنامجه التحضيري الذي يسبق مشاركته في الاستحقاقات المقبلة وابرزها في البطولة الآسيوية، التي تقام خلال شهر تموز المقبل في مدينة الدمام السعوديه.
MENAFN24022024000072011014ID1107894453
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.