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إشبيلية يصدر بيان يتهم به ريال مدريد بالتأثير على الحكام

2/24/2024 2:30:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدر نادي إشبيلية بيانا رسميا، صباح السبت، أعلن خلاله تقديم شكوى ضد ريال مدريد إلى لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني، بعد الفيديو الذي بثه الفريق الأبيض ضد حكم مباراة الفريقين التي ستقام، الأحد، مما يؤثر على نزاهة المنافسة.

ومن المقرر أن يدير إسيدرو دياز اللقاء الذي يجمع الناديين في منافسات الدوري الإسباني، على أن يتولى بابلو غونزاليس فويرتيس مسؤولية تقنية الفيديو "فار".

وخلال الأسبوع، وكما جرت العادة هذا الموسم، استهدفت قناة ريال مدريد الرسمية كلا الحكمين، مستذكرة اللقطات السابقة لهما والتي أثرت على فريق كارلو أنشيلوتي.

وقال إشبيلية في بيانه: قدم النادي شكوى إلى الاتحاد الإسباني من أجل تقييم ما إذا كان يمكن اعتبار هذا التصرف بمثابة انتهاك للوائح، ويرغب النادي في التأكيد على إدانته لهذه السلوكيات والحملات المنظمة التي تؤثر على صورة التحكيم الإسباني، مما يلحق أضرارا بكرة القدم الإسبانية ويثير الشك في نزاهة المنافسة.

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