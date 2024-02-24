الحراسيس يظفر بفضية الدوري العالمي للكراتيه ‏

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد - ظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حاتم الحراسيس السبت بالميدالية الفضية لوزن تحت 57 كم في الجولة الأولى من الدوري العالمي المقامة في مدينة الفجيرة الاماراتية.
وبدأ الحراسيس مشواره في البطولة بالفوز في الدور الأول على لاعب إيران مهدي محمد 4-0، وفاز في الدور الثاني على لاعب مصر محمد يوسف 1-0، وفاز في الدور الثالث على لاعب هونج كونج بواي لام 1-0، وفاز في الدور ربع النهائي على لاعب مصر ياسين عبد المجيد 2-1، ليصل للدور نصف النهائي ويفوز على لاعب أوزباكستان ازمودين كريموف 5-2، وخسر في المباراة النهائية أمام لاعب أيران طه أحمد بيجي بالافضلية 2-2
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