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الحراسيس يظفر بفضية الدوري العالمي للكراتيه ‏

2/24/2024 2:30:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - ظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حاتم الحراسيس السبت بالميدالية الفضية لوزن تحت 57 كم في الجولة الأولى من ‏الدوري العالمي المقامة في مدينة الفجيرة الاماراتية. وبدأ الحراسيس مشواره في البطولة بالفوز في الدور الأول على لاعب إيران ‏مهدي محمد 4-0، وفاز في الدور الثاني على لاعب مصر محمد يوسف 1-0، وفاز في الدور الثالث على لاعب ‏هونج كونج بواي لام ‏‏1-0، وفاز في الدور ربع النهائي على لاعب مصر ياسين عبد المجيد 2-1، ليصل للدور نصف ‏النهائي ويفوز على لاعب ‏أوزباكستان ازمودين كريموف 5-2، وخسر في المباراة النهائية أمام لاعب أيران طه أحمد بيجي بالافضلية 2-2

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