الحسين يحقق الفوز على شباب الأردن في الدقائق الأخيرة

الحسين يحقق الفوز على شباب الأردن في الدقائق الأخيرة
التاريخ
2/24/2024 2:30:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- نجح فريق الحسين إربد بخطف فوز قاتل من ميدان مستضيفه شباب الأردن بهدف وحيد، في المباراة التي احتضنها ستاد عمان الدولي أمس لحساب الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.
وجاء هدف الحسين عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدل من الضائع للمباراة، عبر البديل البرازيلي فيرناندو ناثان من علامة الجزاء، ليستمر في صدارة الترتيب وبرصيده 34 نقطة، فيما بقي شباب الأردن بالمركز السابع وبرصيده 13 نقطة.
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