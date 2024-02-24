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الحسين يحقق الفوز على شباب الأردن في الدقائق الأخيرة

2/24/2024 2:30:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- نجح فريق الحسين إربد بخطف فوز قاتل من ميدان مستضيفه شباب الأردن بهدف وحيد، في المباراة التي احتضنها ستاد عمان الدولي أمس لحساب الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.
وجاء هدف الحسين عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدل من الضائع للمباراة، عبر البديل البرازيلي فيرناندو ناثان من علامة الجزاء، ليستمر في صدارة الترتيب وبرصيده 34 نقطة، فيما بقي شباب الأردن بالمركز السابع وبرصيده 13 نقطة.

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