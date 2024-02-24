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تشيلسي يتطلع لإهداء بوكيتينو لقبه الأول.. وليفربول لتدشين رحلة الرباعية

2/24/2024 2:29:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - يعتقد ظهير تشيلسي بن تشيلويل أن الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مساء اليوم، سيكون أهم بالنسبة للنادي من إحراز لقب دوري أبطال أوروبا العام 2021.
ويلعب تشيلسي بقيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو أمام ليفربول على ملعب "ويمبلي"، سعيا وراء أول لقب للنادي في عهد المالك الأميركي تود بويلي.
وقال تشيلويل في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "من الواضح أن مكانة دوري أبطال أوروبا أعلى، ولكن أود أن أقول إن هذا أكثر أهمية فيما يتعلق بمكانة النادي الآن".
وأضاف: "مع المجموعة التي لدينا، مثل هذه المجموعة الشابة، مثل هذه المجموعة الجديدة، كان الصعود والهبوط هذا الموسم.. الحصول على هذا اللقب كفريق وكطاقم فني ومع الجماهير، سيكون أمرًا هائلاً للنادي ويمكن القول إنه أكبر من دوري أبطال أوروبا نظرا للطريقة التي نريد أن يسير بها النادي".
وما يزال تشيلويل يتألم من هزيمة تشيلسي الأخيرة بنتيجة 4-1 على ملعب أنفيلد، وهو يسعى للانتقام من الهزيمتين اللتين تعرض لهما الفريق اللندني أمام ليفربول في نهائي كأس الرابطة ونهائي وكأس الاتحاد الإنجليزي العام 2022.
وعن ذلك قال: "هذه المناسبة ضخمة لأسباب عديدة. حقيقة أننا خسرنا أمامهم مرتين في النهائيين.. نريد الانتقام. ثانياً.. إنه لقب كبير والجميع يريد الفوز بالبطولات الكبرى. إنه نهائي على كأس في ويمبلي. بالنسبة لي".
وتابع: "بالنسبة للفريق بشكل عام، إذا تمكنا من الحصول على الكأس الأولى كفريق، فيمكن أن يمنحنا ذلك الثقة والدافع والجوع للحصول على المزيد". والفوز في المباراة النهائية اليوم، سيمنح تشيلسي مكانًا في المسابقات الأوروبية، بغض النظر عن ترتيبه في الدوري الإنجليزي الممتاز".
واستطرد تشيلويل: "الجميع يريد المشاركة في الكرة الأوروبية. مع الفريق الشاب لدينا الآن الكثير من اللاعبين الذين لم يلعبوا كرة القدم الأوروبية".
وواصل: "إنها خطوة أخرى للتحسن كفريق، وليست فقط تجربة اللعب في أوروبا، بل أيضا تجربة خوض من 50 إلى 55 مباراة في الموسم، وهو ما نريد القيام به".
من جانبه، أكد مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، أن هناك فرصة لإلحاق قلب دفاعه البرازيلي تياجو سيلفا، بنهائي كأس الرابطة.
وغاب سيلفا عن صفوف تشيلسي في الآونة الأخيرة، بسبب الإصابة، وما يزال بوكيتينو ينتظر تقييما نهائيا بشأن إمكانية مشاركته أمام ليفربول.
وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي أول من أمس: "أعتقد أننا بحاجة إلى التقييم لمعرفة ما إذا كان بإمكان اللاعبين المصابين المشاركة اليوم. نعم، سنتواصل غدًا إذا قمنا باستعادة اللاعبين من التدريب.. نعم، لديه (تياجو سيلفا) الفرصة. غدا سوف نرى".
وتحدث بوكيتينو عن إمكانية فوزه بأول لقب له في كرة القدم الإنجليزية، بقوله: "إنه يعني الكثير بالنسبة لنا، وللجهاز الفني، أن نصل إلى النهائي وأن نتحدى فريقًا مثل ليفربول ونفوز بأول لقب لنا هنا. إنه حلم بالنسبة لنا. لدينا 90 دقيقة لتحقيق ذلك وسنقاتل. الفريق جاهز. إنها فرصة مذهلة بالنسبة لنا".
وفي وقت سابق، أوضح مدرب ليفربول يورجن كلوب أن ليفربول سيخوض المباراة كونه المرشح الأقل حظا، وعن ذلك قال بوكيتينو: "هذا لأنه أحد أفضل المدربين في العالم مع بيب.. إنه ذكي بما فيه الكفاية. إنه يعلم أنه عندما تلعب مباراة نهائية، يمكن أن تحدث ظروف. إذا لم يكونوا مرشحين، فنحن لسنا مرشحين (يضحك). لديهم الخبرة للتنافس كفريق، بعد المشاركة في نهائيات مختلفة. بالنسبة للبعض منا، ربما يكون هذا هو النهائي الأول لهم".
وعن الإصابات التي يعاني منها ليفربول، قال بوكيتينو: "لا أحب أبدًا رؤية الخصم يعاني بسبب إصابة اللاعبين، وبالطبع نؤكد أننا نتفهم ذلك لأننا كنا نتعامل مع الأمر ذاته منذ البداية".
وأضاف: "إذا كنت تعاني من بعض الإصابات، فيمكنك دائمًا التعامل معها لأن الديناميكية إيجابية ويمكنك العثور على حل يمكن أن يعمل بسهولة.. أتفهم أن الظروف ربما ليست سهلة اليوم بالنسبة للخصم".
في الجهة المقابلة، أكد بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب يورجن كلوب، لم يتخذ قرارا بعد، بشأن مشاركة الثلاثي المصاب محمد صلاح ودومينيك سوبوسلاي ودراوين نونيز، في المباراة النهائية.
وتعج صفوف ليفربول بالإصابات هذه الأيام، ما أبعد اللاعبين أمثال أليسون بيكر وتياجو ألكانتارا وجويل ماتيب وستيفان بايسيتيتش، في وقت ينافس فيه الفريق على 4 جبهات هذا الموسم.
وقال ليندرز في مؤتمر صحفي أول من أمس: "نحن نتطلع إلى ما لدينا... ومن الجيد أيضًا في الحياة أن تقبل ما لديك، وهذا ما نحاول القيام به. هذا جلب لنا النجاح في الماضي ونحاول التمسك به. أشعر بالسعادة حقًا لقد قلت ذلك منذ وقت طويل. لدينا عدد قليل من الإصابات، لذلك لدينا لاعبين شباب، لاعبون لم يلعبوا خمس مباريات متتالية ولكن يمكنهم الظهور وهذا رائع حقًا. هذا الموسم هو الموسم الذي أنشأنا خلاله بالفعل فرقا جديدة، إنها مجاملة لفريقنا وأكاديميتنا".
وأضاف: "يجب أن ننتظر بشأن دوم وداروين ومو حقًا. أمامنا يومين إضافيين وسنتحقق مما إذا كانوا هناك، سيكون من الرائع لأكون صادق. والباقي قاله يورجن بالفعل".
وأكد ليندرز أن لاعب الوسط كورتيس جونز سيغيب حتى فترة الاستراحة الدولية، فيما يستمر ابتعاد دوجو جوتا وترينت ألكسندر أرنولد إلى ما بعد نافذة آذار مارس) المقبلة.
وعن النهائي قال ليندرز: "النهائي الجيد يبدأ فقط من خلال تحليل نقاط قوتهم ومن أين يبدأ ذلك؟ إنزو فرنانديز هو المكان الذي يبدأ فيه كل شيء، لديهم بعض عدم الاستقرار، وجد بوكيتينو بالفعل تشكيلته الأساسية وكان بالمر أحد اكتشافات الموسم".
وواصل: "كونور جالاجر هو القائد المناسب؛ 10 لكن قميصه يتسخ أيضًا (يشارك في الواجبات الدفاعية). إذا سمحت لهم باللعب بين الخطوط بأسلوبهم سيكون الأمر صعبًا حقًا، لديهم السرعة في الهجوم وعندما يلعبون خارج نطاق الضغط، سنحتاج إلى كلا الصندوقين للدفاع. يبدأ النهائي دائمًا بالاحترام. نريد أن نمنح الفرح والعواطف للجماهير. هذه هي فلسفتنا في النادي مع يورجن وأنا سعيد لأننا نستطيع أن نمنحهم مباراة نهائية".
وتحدث ليندرز عن الحارس كاوميهين كيليهير، الذي سيحرس مرمى ليفربول في غياب أليسون بيكر قائلا: "ما أزال أتذكر أول مباراة له.. ديربي خارج ملعبنا، تصدى لركلة جزاء ورأيت صبيًا كان يبلغ من العمر 15 عامًا في ذلك الوقت وقد تأثرت بقدميه بالفعل. أعتقد أنه لعب لسنوات عديدة (في مراكز أخرى) قبل أن يصبح حارس مرمى".
واستطرد: "في ليفربول، تحتاج إلى حارسين جيدين ونحن نمتلك ذلك. إنها مجاملة كبيرة لقسم حراسة المرمى. يمكنه أن ينقذ المباريات ويرى المباراة، ويعرف متى يلعب بتوجيه.. من المهم أن يكون لدينا حارس مرمى مثله".
ورغم مسيرتهما المتباينة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، يتطلع ليفربول وتشيلسي للظفر بأول ألقاب الموسم الحالي في كرة القدم الإنجليزية.
وتعتبر هذه هي المباراة النهائية الثالثة بين الفريقين في غضون عامين فقط، بعدما سبق أن خاضا نهائي نسخة البطولة العام 2022، وكذلك نهائي كأس إنجلترا في العام ذاته، وتُوج بهما ليفربول بفوزه بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي في اللقاءين بالتعادل بدون أهداف.
كما يعد هذا هو النهائي الثالث بين الفريقين في كأس الرابطة، بعدما سبق أن التقيا أيضا في المباراة النهائية للموسم 2004/2005، بخلاف الموسم 2021/2022، وتوج تشيلسي باللقب حينها عقب فوزه 3/2 على ملعب "ميلينيوم" في العاصمة الويلزية كارديف.
ويسعى ليفربول، الذي يخوض النهائي الرابع عشر في كأس الرابطة، للتتويج باللقب للمرة العاشرة في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة، التي انطلقت نسختها الأولى في الموسم 1960/1961، حيث يبتعد حاليا بفارق لقب وحيد عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.
أما تشيلسي، الذي يلعب في النهائي العاشر بالمسابقة، فيحلم بالفوز بكأس البطولة للمرة السادسة، لمعادلة عدد ألقاب مانشستر يونايتد، الذي يتواجد بالمركز الثالث في قائمة أكثر الأندية الفائزة باللقب.
وبينما يقضي ليفربول موسما متميزا، ليس في الدوري الإنجليزي، الذي يتربع على صدارته حاليا فحسب، بل في بطولتي كأس إنجلترا والدوري الأوروبي، اللذين واصل التقدم في أدوارهما، فإن تشيلسي يعاني من النتائج المتذبذبة، حيث يتواجد في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، مبتعدا بفارق 14 نقطة خلف صاحب المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فيما بلغ الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي، علما بأنه لا يشارك في أي مسابقة قارية هذا الموسم.
وساهم موقف الفريقين قبل المباراة في تحفيز دوافعهما للتتويج بكأس البطولة، حيث يأمل ليفربول في الحصول على دفعة معنوية قوية لاستكمال مشواره الناجح في باقي المسابقات الثلاث الأخرى، في حين يرغب تشيلسي في مصالحة جماهيره.
وستكون المباراة التي تقام على ملعب "ويمبلي" العريق بالعاصمة البريطانية لندن، هي الثالثة بين ليفربول وتشيلسي خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن التقى الفريقان مرتين في بطولة الدوري، حيث تعادلا 1-1 بالمرحلة الافتتاحية للمسابقة في آب (أغسطس) الماضي على ملعب "ستامفورد بريدج"، فيما حقق الفريق الأحمر انتصارا كبيرا 4-1 في اللقاء الثاني الذي جرى بملعبه الشهر الماضي.
ويخوض الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث حافظ ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب فوزه الكبير 4-1 على ضيفه لوتون تاون يوم الأربعاء الماضي، في حين فرض تشيلسي التعادل 1-1 على مضيفه مانشستر سيتي في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري، بعدما تأجل لقاء الفريق اللندني ضد ضيفه توتنهام هوتسبير.
ويستعد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الذي أعلن في وقت سابق رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، لحضور أول نهائي من ثلاث نهائيات كأس محتملة في موسمه الأخير مع النادي الذي تولى تدريبه في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2015، في ظل تأهل الفريق للدور الخامس بكأس إنجلترا ودور الـ16 بالدوري الأوروبي، حيث يطمع في الفوز بأربعة ألقاب هذا الموسم، في ظل امتلاكه فرصا وفيرة أيضا لاستعادة لقب الدوري الغائب عنه في المواسم الثلاثة الأخيرة.
ويخوض ليفربول اللقاء بقائمة طويلة من الإصابات التي ما تزال تداهم الفريق، لدرجة أن كلوب يقول إنها ببساطة تسقط أحد لاعبيه "يوما بعد الآخر"، لكنه شدد قائلا: "هناك عبارة واحدة قائمة.. طالما لدينا 11 لاعبا، فسنسعى لتحقيق الفوز. هذا كل ما يمكنني أن أعد به".
وغاب عن ليفربول ما يقرب من تشكيلة كاملة من لاعبي الفريق الأول عن لقاء لوتون تاون، الذي قلب خلاله الفريق تأخره 0-1 إلى فوز كبير، حيث احتاج كلوب للاستعانة بمجموعة من لاعبي الأكاديمية، فكان على مقاعد البدلاء 5 لاعبين تبلغ أعمارهم 19 عاما أو أقل، من بينهم اللاعب الصاعد تري نيوني، الذي يبلغ من العمر 16 عاما فقط.
ويبدو أن تشيلسي، الذي تطور مستواه في الفترة الأخيرة، سيشكل بالتأكيد اختبارا أصعب من لوتون المهدد بالهبوط، لذا فإن اللعب من دون حارس المرمى أليسون بيكر والمدافعين ترينت ألكسندر أرنولد وجويل ماتيب، ولاعبي خط الوسط دومينيك سوبوسلاي وكورتيس جونز، والمهاجمين محمد صلاح وداروين نونيز وديوجو جوتا، الذين غابوا عن الفريق في مواجهته الأخيرة بالدوري، سيكون أمرا عسيرا للغاية على كلوب.
وربما يكون لدى صلاح ونونيز حظوظا أفضل للعودة في المباراة النهائية، لكن كلوب لم يكشف سوى القليل عن احتمالات تعافيهما، فيما يحاول المدرب أن ينظر إلى الوضع بإيجابية، حيث قال: "أريد ألا نشغل أذهاننا بمن سيغيب عنا". إذا لم تقيد نفسك بالأفكار السيئة، فيمكنك الطيران".
ولم يعد من الممكن أن يكون فوز ليفربول على تشيلسي 4-1 ببطولة الدوري قبل 3 أسابيع مقياسا حقيقيا لما سيحدث اليوم، في ظل التطور الذي طرأ مؤخرا على أداء تشيلسي، الذي أبرم عددا من الصفقات المدوية في الصيف الماضي.
ويبدو أن الفريق الذي تم تكوينه بمبالغ ضخمة قد بدأ في الظهور الآن، حيث جاء التعادل مع مانشستر سيتي مطلع الأسبوع الماضي والذي أنهى سلسلة انتصارات حامل لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الثلاثة الأخيرة التي استمرت 11 مباراة متتالية في جميع المسابقات، بعد فوزين متتاليين للفريق الأزرق خارج ملعبه ضد أستون فيلا ثم كريستال بالاس.
ويبحث تشيلسي عن الوقوف بمنصات التتويج لأول مرة منذ فوزه بكأس العالم للأندية في الإمارات العربية المتحدة في شباط (فبراير) من العام 2022، حيث تحدث مدربه بوكيتينو عن هذه المناسبة، وسلط الضوء على "التحدي الهائل" المتمثل في مواجهة فريق كلوب المتألق.
وقال بوكيتينو (51 عاما): "سنواجه فريقا قويا ومتماسكا للغاية. سيكون منافسا صعبا وسيكون تحديا كبيرا بالنسبة لنا".
وشدد مدرب تشيلسي، على أن "النهائي لديه كل المقومات ليكون تحديًا هائلًا بالنسبة لنا، وسيكون من الجيد مواجهة ليفربول. سيكون الأمر صعبا لكنه سيكون نهائيا رائعا".
ويطمح بوكيتينو، إلى الفوز بلقبه الأول في مسيرته مع الفرق الإنجليزية، بعدما سبق له تدريب ساوثهامبتون وتوتنهام هوتسبير، قبل أن يتواجد على رأس القيادة الفنية لتشيلسي حاليا.
وكان بوتشيتينو قريبا من الحصول على لقبه الأول مع فرق إنجلترا خلال الموسم 2014-2015، حينما كان يتولى تدريب توتنهام، الذي قاده لنهائي كأس الرابطة آنذاك، لكنه خسر المباراة النهائية 0-2 أمام تشيلسي.
وفي الموسم 2018-2019، اقترب بوتشيتينو أيضا من تحقيق إنجاز أكبر وهو قيادة توتنهام للفوز بدوري أبطال أوروبا، غير أنه خسر المباراة النهائية 0-2 أمام ليفربول.
وعقب فوزه بكأس السوبر الفرنسي العام 2020 وكأس فرنسا الموسم 2020/2021، ثم الدوري الفرنسي في الموسم التالي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، عاد المدرب الأرجنتيني مجددا لإنجلترا في الصيف الماضي لبدء تحد جديد مع تشيلسي.
ويهدف بوكيتينو لقيادة تشيلسي لتحقيق انتصاره الأول على ليفربول منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث يعود آخر فوز للفريق الأزرق على منافسه إلى الرابع من آذار (مارس) من العام 2021، حينما تغلب عليه 1-0 بالدوري الإنجليزي في آنفيلد.
وعلى مدار المباريات الثمانية الأخيرة التي أقيمت بين الفريقين، حقق ليفربول 3 انتصارات، من بينها فوزين بركلات الترجيح، فيما فرض التعادل نفسه على اللقاءات الخمسة المتبقية.

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