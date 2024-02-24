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الهولندي جريكسبور منافس شلباية ببطولة سوق دبي المفتوحة

2/24/2024 2:29:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - تستمر رحلة لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية في في عالم كرة المضرب للمحترفين، بعد أن تلقى مؤخرا دعوة للتواجد في بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس ذات الـ500 نقطة، والتي تقام على الملاعب الصلبة، من دون الحاجة لخوض تصفيات تأهيلية، نظرا لمشاركاته المتميزة في البطولات السابقة.
وسيبدأ شلباية البالغ من العمر 20 عاما، والمصنف 230 عالميا مشواره غدا في البطولة من دور الـ32، حيث أوقعته القرعة بمواجهة الهولندي تالون جريكسبور المصنف 28 عالميا، علما بأنه اللاعب الأقل تصنيفا من بين المشاركين في البطولة.
ويتجاوز مجموع الجوائز المالية للبطولة 3 ملايين دولار، علما بأن الفائز باللقب يحصل على أكثر من نصف مليون دولار، فيما ينال من يبلغ دور الـ16، 43 ألف دولار و50 نقطة، علما بأن الفائز من مواجهة شلباية وجريكسبور سيواجه في ثمن النهائي اللاعب ألكسندر بوبليك المصنف 21 عالميا، بحسب تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين الأخير.
ويشارك في البطولة عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، منهم: الروسي دانيال ميدفيف (المصنف 4 عالميا)، الروسي أندريه روبليف (المصنف 5 عالميا)، البولندي هوبرت هوركاتش (المصنف 8 عالميا)، الروسي كارين خاشانوف (المصنف 17 عالميا)، الفرنسي إيجو هومبيرت (المصنف 18 عالميا)، الفرنسي أدريان مانارينو (المصنف 20 عالميا)، الإسباني أليخاندرو فوكينا (المصنف 24 عالميا)، الألماني يان لينارد شتوف (المصنف 25 عالميا)، الإيطالي لورينزو موسيتي (المصنف 26 عالميا)، الكرواتي بورنا كوريتش (المصنف 31 عالميا)، التشيكي يري ليهيتشكا (المصنف 32 عالميا)، الأميركي سيبستيان كوردا (المصنف 33 عالميا)، الكازخي ألكسندر شيفشينكو (المصنف 45 عالميا)، الأسترالي أليكسي بوبيرين (المصنف 46 عالميا)، الصيني تشانغ تشي تشين (المصنف 48 عالميا)، الإيطالي لورينزو سونيجو (المصنف 49 عالميا)، البريطاني أندي موراي (المصنف 50 عالميا).
وشهدت بطولة "سوق دبي" في المواسم السابقة مشاركة أبطال عالميين مثل السويسري روجير فيدرر، والإسباني رفاييل نادال، والشقيقتان الأميركيتان سيرينا وفينوس ويليامز، كما تحظى بمتابعة جماهيرية جيدة، مع مساندة متوقعة من الجالية الأردنية وبقية الجماهير العربية في دبي لشلباية في المسابقة باعتباره اللاعب العربي الوحيد بها.
وشارك شلباية مؤخرا في بطولة قطر المفتوحة للتنس ذات الـ 250 نقطة، وودع من دور الـ32 على يد الأسترالي أليكسي بوبيرين بمجموعتين لواحدة بواقع (6-3 و3-6 و4-6)، علما بأنها المشاركة التاريخية الثانية له بالبطولة نفسها، بعد أن شارك للمرة الأولى العام الماضي، وودع من الدور ذاته.
وحصل عبد الله على بطولة وحيدة في العام الحالي، تمثلت بلقب زوجي بطولة "كانبيرا تشالنجر" الأسترالية ذات الـ 125 نقطة، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون، فيما شارك ببطولات عدة، خلال شهرين وهي: تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية والمنامة تشالنجر.

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