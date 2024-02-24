الوحدات مطالب بإبعاد 4 لاعبين.. فيفبرو تستشهد بإنجاز النشامى للمطالبة بدعم آسيوي

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الوحدات يستعد لإبعاد 4 لاعبين لتسجيل النجوم الجدد

ينتظر فريق الوحدات لكرة القدم، تقرير المدير الفني أمجد أبو طعيمة، لتحديد أسماء 4 لاعبين سيغادرون الفريق في المرحلة المقبلة، لإتاحة المجال أمام النادي لتسجيل اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم في الفترة الأخيرة، بانتظار تسجيلهم في كشوفات الفريق.

الوحدات الذي سجل في كشف الفريق لديه حاليا 27 لاعبا من أصل 28 الحد الأعلى المسموح به، بعد خروج المحترف ايتو، سيقوم بتسجيل لاعب من اللاعبين الخمسة الذين تعاقد معهم حديثا في الكشف مكان ايتو، ما يعني تجاوز العدد المسموح به، وبالتالي الحاجة لإبعاد 4 لاعبين، ليتمكن من تسجيل جميع اللاعبين الجدد.

وسبق للوحدات، أن أعلن التعاقد مع اللاعبين الجدد، المغربي محسن الرجبة والكونغولي كريس كوفوماو وشوقي القزعة ومحمد أبو زريق "شرارة" وأحمد الجعيدي.

ويتوقع أن يكشف الوحدات أسماء اللاعبين الخارجين من كشف الفريق، الذين سيغادرون على سبيل الإعارة أو الانتقال الكامل، وفق رؤية النادي.

"فيفبرو" تستشهد بإنجاز "النشامى" للمطالبة بدعم آسيوي

استشهدت رابطة لاعبي كرة القدم الدولية "فيفبرو" التي تتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقرا لها، بإنجاز المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس آسيا الأخيرة التي حل فيها منتخب "النشامى" في المركز الثاني، لمطالبة الاتحاد الآسيوي للعبة برفع قيمة الدعم للأندية في مختلف البطولات، وزياد دعم اللاعبين في مختلف الدول.

واعتبرت "فيفبرو"، أن المنتخب الأردني ورغم إمكاناته المالية الضعيفة، مقارنة بالدول الأخرى، إلا أنه حقق نتائج لافتة ووصل إلى المباراة النهائية، وهذا دليل على أن هناك لاعبين ودول فقيرة ماديا، قادرة على صناعة الإنجازات في كرة القدم، وبالتالي ضرورة الدعم.

وفي نقاش لـ "فيفبرو" التي تضم 63 دولة من ضمنها 14 دولة آسيوية، مع الاتحاد الآسيوي، اعتبرت رابطة لاعبي كرة القدم الدولية، أن نفقات ومكافآت الفرق الآسيوية الفائزة بلقب دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي ليست كافية، وبالتالي، ضرورة دعم هذه البطولات من خلال رفع قيمة الدعم المادي، لتحفيز اللاعبين القادرين على تحقيق الإنجازات كما فعل المنتخب الأردني.

وتمحور الحديث بشكل رئيسي حول ما حققه منتخب "النشامى" في كأس آسيا من انتصارات سيسجلها التاريخ، دليل على أنه ورغم ضعف القدرات المالية، إلا أن هناك لاعبين قادرين على التميز وإحداث نقلة نوعية في البطولات الآسيوية، لو توفر لهم دعم أكبر، وهذه مهمة الاتحاد الآسيوي.

مساع لعلاج عزالدين أبو عاقولة في روسيا

بدأ نجم منتخب الشباب ونادي الرمثا اللاعب الواعد عزالدين أبوعاقولة، مساعيه للحصول على فرصة علاج في روسيا، بعد الإصابة التي تعرض لها في عينه، خلال حادثة جرت خارج الملاعب.

وأكد والد اللاعب في تصريح لـ"الغد"، أن هناك مخاطبات ومحاولات لتأمين علاج ابنه في روسيا، في ظل الحديث عن تطور طب العيون في تلك البلد، لافتا إلى السعي بأسرع وقت لتأمين سفر ابنه.

ويعتبر عزالدين أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الأردنية، حيث أثبت حضورا لافتا رغم قصر الفترة التي لعب فيها، ما جعل النقاد يتنبؤون له بمستقبل باهر في الكرة الأردنية والعربية والآسيوية.

أبو هنطش والشيخ يؤديان مناسك العمرة

حرص المدير الفني لمنتخب السيدات لكرة القدم ماهر أبو هنطش، ومساعده حسونة الشيخ، على أداء مناسك العمره، واستثمرا خضوع المنتخب لاستراحة حتى يوم الثلاثاء المقبل، في الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية.

كما شارك في أداء مناسك العمرة المنسق الإعلامي لمنتخب "النشميات" أحمد الزاغة، والمعالج ياسر خيرالله.

يشار إلى أن منتخب السيدات حقق 3 انتصارات متتالية في دور المجموعات ببطولة غرب آسيا، على حساب منتخبات السعودية وغوام ولبنان.

كواليس النجوم

. عدد كبير من نجوم أندية المحترفين لكرة القدم، باتوا أكثر ترقبا لقيمة المبلغ الذي سيدعم فيه اتحاد الكرة الأندية في المرحلة المقبلة.. اللاعبون يرصدون التفاصيل، سعيا للحصول على مستحقاتهم المتأخرة كثيرا.

. احتفالية تناول "المنسف" بعد تسجيل هدف، باتت ماركة مسجلة لمنتخب "النشامى"، بعد أن فعلوها خلال منافسات كأس آسيا الأخيرة.. هذه الحركة باتت معروفة على مستويات عربية وآسيوية، حيث قلد هذه الحركة منتخب السيدات لكرة القدم بعد الفوز أول من أمس على لبنان بغرب آسيا، كما قلدها أيضا صانع محتوى ياباني خلال مباراة احتفالية..."المنسف" بات مشهورا بشكل كبير في العالم، بعد احتفالية نجوم المنتخب الشهيرة في البطولة الآسيوية الأخيرة.

. فريق نفط ميسان العراقي لكرة القدم، قرر تعيين المدرب العراقي عباس عبيد، مديرا فنيا لفريق الكرة خلفا للأردني هيثم الشبول.. نفط ميسان خاض 15 مباراة هذا الموسم في الدوري المحلي، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل 7 مرات وخسر في 4 مواجهات

. عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية، يحرصون على زيارة الحمام التركي الذي يشرف عليه معالج ومدلك المنتخب الوطني طلعت مهران، للحصول على الراحة والاستجمام والاستشفاء.. آخر النجوم الزائرين للحمام التركي، مالك شلبية ومهند خيراالله وعبيدة السمارنة ومحترف فريق الفيصلي رونالد ونجا.

. أندية المحترفين لكرة القدم عادت للمعاناة من شكاوى لاعبين ومدربين، ما يعني احتمالية ارتفاع عدد الأندية المحرومة من التسجيل في الفترة المقبلة، بسبب عدم قدرتها على تأمين مستحقات المشتكين... الفترة الماضية شهدت حرمان 9 أندية من التسجيل، والعدد مرشح للعودة مجددا في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

. رئيسة اللجنة النسوية في اتحاد كرة القدم ستيفاني النبر، المتواجدة حاليا مع منتخب "النشميات" في بطولة غرب آسيا في السعودية، تحرص على استعادة ذكريات الماضي، من خلال المشاركة في تدريبات المنتخب النسوي.. ستيفاني تعتبر إحدى أبرز اللاعبات اللواتي أنجبتهن الملاعب الكروية الأردنية، قبل أن تعلن اعتزالها اللعب قبل سنوات قليلة..عودة النبر للمشاركة في التدريبات، يساهم في رفع معنويات اللاعبات اللواتي يتخذن منها قدوة في الملاعب النسوية.