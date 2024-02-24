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منتخب السلة يباشر تدريباته في جدة تأهبا لمواجهة السعودية

2/24/2024 2:29:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يباشر المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، اليوم، تدريباته الفنية والبدنية في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، تأهبا لمواجهة المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم غد، ضمن الجولة الثانية من النافذة الأولى عن مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025.
ووصل وفد "الصقور" إلى جدة أمس، وضم كلا من: المدير الفني وسام الصوص ومساعده محمد حمدان ومسؤول الإحصائيات والفيديو اغناسيو رودريغيز والمعالج حسن برهومة ومدرب اللياقة أحمد سمير ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس ومدير تطوير المنتخبات الوطنية مروان معتوق، الى جانب 13 لاعبا، وهم: أحمد الحمارشة، محمد شاهر، فريدي إبراهيم، مالك كنعان، أشرف الهندي، أحمد الحموري، محمود الهزايمة، عبدالله شتات، روحي الكيلاني، هاشم عباس، أمين أبو حواس، أحمد الدويري، والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون.
واستهل المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بالفوز على المنتخب الفلسطيني بنتيجة (73-46)، فيما تغلب المنتخب السعودي على مضيفه المنتخب العراقي بنتيجة (64-58)، ليتصدر "صقور الأردن" ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد نقطتين ومتقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة على السعودية، التي حلت ثانية بالرصيد نفسه، ويأتي المنتخبان العراقي والفلسطيني في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة واحدة.
الصوص: بداية بطيئة
 بارك المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، فوز "صقور الأردن" على شقيقه الفلسطيني في بداية مشواره بالتصفيات القارية، مؤكدا أن شكل الأداء يسير في منحنى تصاعدي رغم الفترة الصعبة التي تمر بها كرة السلة بالأردن.
وقال الصوص في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المنتخب الوطني مع شقيقه المنتخب الفلسطيني: "بدايتنا لم تكن جيدة وسارت الأمور ببطء شديد لأسباب متباينة، وأهدرنا عددا كبيرا من الرميات الحرة ولم تكن نسبنا جيدة على مستوى التصويب من المسافات كافة، لكن الفريق أظهر شخصيته الحقيقية في الفترتين الثالثة والرابعة، وحقق المطلوب في خطف نقاط الفوز".
وتابع: "أنا سعيد بمشاركة اللاعبين الشبابين روحي الكيلاني وعبدالله شتات، لمسنا روحا ايجابية من لاعبي الخبرة لمساعدتهما وتحفيزهما على التسجيل واكسابهما الثقة، وهذا هو عنوان المرحلة المقبلة في التوازن والتدرج المدروس خلال عملية الإحلال والتبديل"، مشددا على أنه لا يوجد أماكن محجوزة في المنتخب وأن الباب مفتوح أمام أي لاعب يرغب بالقتال للحصول على مقعده في التشكيلة الأساسية.
وعن مواجهة المنتخب السعودي، قال: "المنتخب السعودي فريق جيدة ويلعب كرة سلة متطورة بين أقرانه في منطقة الخليج العربي، كما يخوض اللقاء في ملعبه وبين جماهيره، لذلك أعتقد أن المباراة ستكون صعبة، لكننا نمتلك المفاتيح والخطط الهجومية والدفاعية اللازمة لإنجاز المهمة وتحقيق الفوز".
الهندي: نقدر عتب الجماهير
من جانبه، قال لاعب المنتخب الوطني أشرف الهندي المحترف في صفوف فريق نفط الشمال العراقي: "بدأنا مباراتنا الأولى في التصفيات بصورة بطيئة ومتوقعة، ولم نظهر بالفاعلية المطلوبة على الشقين الدفاعي والهجومي خلال النصف الأول، لكن الأداء تصاعد بعد ذلك وحققنا الهدف المنشود في نهاية المباراة".
وأضاف: "نركز الآن على مواجهة المنتخب السعودي ولدينا فرصة كبيرة لتحقيق الفوز، ندرك أن الجماهير عاتبة على نتائج المنتخب الوطني الأخيرة، لكنها كانت في بطولة دولية وخلال مرحلة التحضير"، متمنيا على الجماهير الالتفاف خلف المنتخب الوطني ودعمه في مشواره بالتصفيات الآسيوية.
سلمان: الحرب أثرت على تحضيراتنا
بدوره، قال لاعب المنتخب الفلسطيني أمين سلمان: "إن الأوضاع الراهنة التي تشهدها عموم الأراضي المحتلة في فلسطين نتيجة تواصل العدوان الغاشم، أعاقت عملية التحضير المثالي للفدائي، رغم مشاركته مؤخرا في بطولة كأس بيروت الدولية".
وأشار سلمان في حديثه خلال المؤتمر الصحفي: "لم نظهر بالشكل المطلوب في ظل الأوضاع الصعبة التي نشهدها اليوم من ويلات الحرب، لا نضع الظروف الحالية ذريعة للخسارة، لكن ما أعنيه لا يمكن فهمه إلا لمن عاش هذه الظروف بقساوتها"، لافتا إلى افتقادهم لخبرات القائد سني سكاكيني أيضا، والذي يشكل روح الفريق.
ديامانتاكوس: مستوى عال من الجودة
ولم يخف الكرواتي لوانيس ديامانتاكوس المدير الفني للمنتخب الفلسطيني، حقيقة أن فريقه قدم واحدة من أسوأ مبارياته، والتي كلفته الخسارة أمام الأردن.
وأضاف: "المنتخب الأردني يتمتع بمستوى عال من الجودة، وظهرت خبرات لاعبيه في الأوقات المهمة، كما أننا خسرنا المباراة بعدما فقدنا السيطرة تحت السلتين، وتحديدا في الجانب الدفاعي مع تفوق جيفرسون والدويري وغيرهم من اللاعبين المميزين"، مؤكدا سعيه لمعالجة الأخطاء قبل مواجهة العراق.
قراءة رقمية
خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب الوطني على شقيقه الفلسطيني (73-46)، سجل المنتخب الوطني 19 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 12 نقطة لفلسطين، و21 نقطة من الفاست بريك مقابل 10 نقاط، و8 نقاط من الفرصة الثانية مقابل 6 نقاط، كما أظهرت دكة بدلاء المنتخب الوطني الفاعلية المطلوبة بإضافة اللاعبين لـ27 نقطة مقابل 5 نقاط جاءت من "بنش" المنتخب الفلسطيني.
وقام "صقور الأردن" بإجمالي 62 متابعة (45 دفاعية و17 هجومية) مقابل 41 لفلسطين (35 دفاعية و6 هجومية)، وبلغت نسبة نجاح المنتخب الوطني في التسجيل من داخل القوس 53.7 % (22 من 41) مقابل 28.2 % لفلسطين (11 من 39)، و20.8 % من خارج القوس (5 من 24) مقابل 16 % للفدائي (4 من 25)، و42.4 % من خط الرميات الحرة (14 من 33) مقابل 66.7 % لفلسطين (12 من 18).
وكان أحمد الدويري اللاعب الأبرز في اللقاء بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 13 نقطة و13 متابعة وتمريرتين وبلوك شوت بفاعلية 18، فيما كان جمال ميالي المسجل الأبرز في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الفلسطيني بـ20 نقطة و10 متابعات "الدبل دبل" و3 تمريرات و6 سرقات للكرة بفاعلية 17.

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