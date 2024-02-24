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المصارعة يخوض معسكرا وبطولتين في بلغاريا

2/24/2024 2:29:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يقيم المنتخب الوطني للمصارعة الحرة والرومانية معسكرا تدريبيا في بلغاريا، يمتد حتى 10 من آذار (مارس) المقبل، وذلك بهدف رفع جاهزية اللاعبين قبل الشروع في سباق التأهل لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" والتي تقام بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام الحالي.
ويضم وفد المنتخب الوطني للمصارعة، كلا من: المدرب الوطني يحيى أبو طبيخ واللاعب سلطان علي ضامن (وزن تحت 87 كغم – روماني)، والمدرب رمزي المرافي واللاعب آرزو شاميل (وزن تحت 86 كغم – حرة)، حيث تحتضن صوفيا فعاليات معسكر المصارعة الرومانية ويعقبه المشاركة في بطولة "نيكولاي بتروف" الدولية، فيما تستضيف مدينة ساموكوف معسكر المصارعة الحرة ويعقبها تنظيم بطولة "دان كولوف" الدولية.
ويقول المدرب الوطني يحيى أبو طبيخ في معرض رده على استفسارات "الغد": "أخضعنا اللاعبين لتدريبات صباحية ومسائية على مدار الشهرين الماضيين – بإشراف الطاقم التدريبي المختص - بهدف رفع جاهزيتهما، واخترنا معسكر بلغاريا لتحضير اللاعبين بصورة قوية نحو سباق التأهل الأولمبي، خصوصا وأن بلغاريا من البلدان المتطورة على مستوى اللعبة وتنظيم المعسكرات الاحترافية، كما أنها تستقطب نخبة من لاعبي الدول القوية في المصارعة الحرة والرومانية، لذلك أعتقد أنها فرصة جيدة للاعبينا من أجل زيادة الاحتكاك وتعزيز خبرة التعامل على البساط".
واختتم أبو طبيخ حديثه بالقول: "نأمل في أن يحقق اللاعبان نتائج إيجابية في البطولتين الدوليتين مع ختام معسكرهما، وذلك للحصول على مؤشرات حقيقية حول ما يمكنهما تحقيقه في المرحلة المقبلة"، لافتا إلى أن المعسكر يشكل أيضا فرصة إضافية للاعبين من أجل معرفة موقعهما على خريطة المنافسة القارية.
وستقام بطولة آسيا للرجال في الفترة من 11 إلى 16 من نيسان (أبريل) المقبل في قيرغستان، وتتبعها بطولة آسيا التأهيلية بالمكان نفسه، في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر ذاته، ويسبق البطولتان إقامة بطولة تصنيفية تحظى بمشاركة نخبة من نجوم العالم، والتي ستكون نتائجها حاسمة في مشاركة المنتخب الوطني بتصفيات بطولة العالم في مدينة إسطنبول التركية خلال شهر أيار (مايو) المقبل.

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