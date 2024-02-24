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عودة مباريات الدوري لملعب العقبة فرصة لتنشيط السياحة الرياضية

2/24/2024 2:29:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان- تعود الحياة والنشاط مجددا إلى ملعب تطوير العقبة لكرة القدم، الذي يستعد لاستقبال مباريات دوري المحترفين من جديد، بعد غياب فترة موسم ونصف بسبب أعمال الصيانة والتطوير.
وسيكون فريق الجليل أول الفرق الحاضرة في "ثغر الأردن الباسم" لمواجهة "المضيف" فريق العقبة يوم الثامن من شهر آذار (مارس) المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري.
وساهمت المباريات التي استضافها الملعب خلال الفترة الماضية سواء المحلية أو الآسيوية، في تنشيط الحركتين السياحية والاقتصادية، من خلال خلق أجواء رياضية تنافسية، وحركة سياحية مميزة من قبل أهالي اللاعبين والمشجعين الذين زحفوا من العاصمة عمان وبقية مدن المملكة لتشجيع فرقهم والاستمتاع بأجواء العقبة الرائعة.
كما تعد إقامة مباريات فريق العقبة على أرضه وبين جمهوره، فرصة ذهبية لأهل المدينة لمشاهدة فريقهم يلعب أمام فرق المحترفين، وخصوصا فرق المقدمة في سهرات كروية جميلة تجمع الجماهير الأردنية من مختلف مناطق المملكة.
ويعول تجار محافظة العقبة كثيرا، على عودة المباريات إلى ملعب المدينة، من أجل تحسين القوة الشرائية في المجالات كافة، إضافة إلى إحياء السهرات الكروية بين إدارات وجماهير الأندية الأردنية في المناطق السياحية و"الكوفي شوبات" والمقاهي، ما ينعكس إيجابا على الجانبين الاقتصادي والسياحي في المنطقة.
وأنجزت شركة تطوير العقبة، إعادة تأهيل أرضية الملعب في إطار المحافظة على ديمومته وخدمة القطاع الرياضي، حيث تم اعتماده من قبل اللجنة الخاصة بالكشف على الملاعب في اتحاد الكرة، وأبدت اللجنة إعجابها بكل الجوانب الفنية والإدارية والأمنية.
وشهد ملعب العقبة تغييرا في أرضيته بصورة فنية مميزة، ووفق الشروط المطلوبة من أجل احتضان البطولات المحلية والآسيوية، حيث استقبل الملعب في السنوات الماضية، بطولة غرب آسيا الأولى لأندية السيدات، وبطولة الأندية الآسيوية للسيدات في العام 2021.
وتم إنشاء ملعب العقبة في العام 2017، وفقا للمتطلبات الدولية، والملعب يحتوي على أفضل أنواع الشعب الطبيعي ويتسع لنحو 4000 آلاف مشجع.
ويرى المشجع أسامه عمر، أن إقامة عدد من المباريات على ملعب العقبة، يعود بالفائدة على الحركتين السياحية والاقتصادية في المدينة، إضافة إلى منح المشجعين فرصة السياحة والسفر والاستمتاع بأجواء العقبة، خصوصا في هذه الأوقات.
وأضاف: "أنا مشجع وحداتي، وتابعت إحدى مباريات الموسم قبل الماضي برفقة عدد من الأصدقاء، وأمضينا سهرة كروية جميلة في الملعب، وإقامة سياحية في أجواء العقبة الساحرة بعد المباراة".
من جانبه قال المشجع "العقباوي" محمد الكباريتي: "إن من حق جماهير العقبة متابعة مباريات فريقها البيتية على ملعبه، حيث إن المباريات التي جرت في العقبة خلال السنوات الماضية، كان لها أثر إيجابي على القطاعين السياحي والرياضي، وساهمت في زيادة عدد القادمين للمدينة خصوصا في أيام العطلة، وخلقت حالة من السعادة في المدينة، بسبب الحضور الجماهيري، ونشر الفرح والسرور في مختلف مناطق المدينة".
ويؤكد العامل المصري سمير رجب، أحد العاملين في مقاهي العقبة، أن العودة لإقامة مباريات دوري المحترفين في مدينة العقبة، ستعمل على تنشيط جميع القطاعات، خصوصا من خلال تنظيم رحلات سياحية عائلية وشبابية إلى ثغر الأردن الباسم، وسط إقبال كبير على المطاعم والفنادق من قبل المشجعين الذين يتوافدون للتشجيع والسياحة.

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