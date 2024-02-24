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عيرا يخسر أمام السويحلي الليبي ويفوز إداريا على مصافي العراقي بـ”الطائرة” العربية”

2/24/2024 2:29:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- خسر فريق عيرا أمام السويحلي الليبي بنتيجة 0-3، بواقع 21-25، 10-25 و10-25، في المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة، ليحتل المركز الخامس في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما سقط فريق شباب الحسين في أجواء فريق كاظمة الكويتي، بالخسارة بنتيجة 0-3، بواقع 25-20، 25-22، و25-23، لينضم كاظمة إلى قائمة المتاهلين إلى دور ربع النهائي برصيد 6 نقاط، واحتل شباب الحسين المركز الأخير في المجموعة الأولى من دون نقاط.
فوز معنوي لعيرا
 وانتصرت لجنة الاحتكام في الاتحاد العربي لكرة الطائرة لنادي عيرا، وأقرت فوزه على مصافي الشمال بنتيجة 3-0 بواقع 25-0، 25-0 و25-0، رغم خسارته لتلك المباراة بنتيجة 0-3، وذلك بعد الاعتراض الذي قدمه، محتجا عدم قانونية مشاركته لـ 4 لاعبين في المباراة رقم 9 من البطولة، كل من صلاح الدين شاكر، أحمد يونس، سيف حسين، وعباس رياض، ولاعب محترف إيراني الجنسية، ضمن سجلات ناديين عراقيين آخرين.
وفي ختام الدور الأول من بطولة الأندية العربية، تأهل عن المجموعة الأولى قطر القطري متصدرا بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، الأهلي الليبي ثانيا برصيد 10 نقاط، والسيب العُماني ثالثا برصيد 9نقاط، وكاظمة الكويتي رابعا برصيد 6 نقاط، وحل النجمة البحريني بالمركز الخامس برصيد 5 نقاط، وشباب الحسين بالمركز الأخير بدون نقاط.
وتأهل عن المجموعة الثانية، السويحلي الليبي متصدرا برصيد 14 نقطة، ودار كليب ثانيا برصيد 12 نقطة، والشرطة القطري ثالثا برصيد 10 نقاط، وبرقان الكويتي برصيد 4 نقاط رابعا، وعيرا خامسا برصيد 3 نقاط، ومصافي الشمال العراقي أخيرا برصيد نقطة واحدة.
وشهدت نتائج مباريات الأمس، فوز الأهلي بنغازي الليبي على السيب العُماني بنتيجة 3-2، بواقع 19-25، 20-25، 25-15، 25-23، و16-14، وفاز دار كليب البحريني على الشرطة القطري بنتيجة 3-1، بواقع 29-27، 25-17، 21-25، و25-15، وفاز قطر القطري على النجمة البحريني بنتيجة 3-0، بواقع 25-23، 25-21، و25-23، وفاز برقان الكويتي على مصافي الشمال العراقي بنتيجة 3-2 بواقع 20-25، 18-25، 25-25، 25-18، و15-7.
عيرا 0 السويحلي 3
رغم أن السويلحي فرض إيقاعه الهجومي، مستثمرا أخطاء فريق عيرا في الاستقبال والإرسال تحت الشبكة وتقدم 3-0، إلا أن المعد يعقوب قهوجي نجح في ترتيب أوراق فريقه، وتنويع الهجمات بين ابيلاروسي فردريك وراشد العلوان وخالد هلال بطول الشريط العلوي، ومحمد جمال من منتصف الشبكة، وعدل النتيجة ومضى في سباق النقاط مع السويلحي حتى 8-9، إلا أن الأخير نجح في كشف حوائط صد عيرا، والملعب الخلفي رغم اجتهاد الليبرو بشار محارمة ومساندة إياد محاسنة، ليتقدم السويحلي 15-11 و21-20، وأنهى الشوط الأول 25-21.
وفرض فريق السويلحي إيقاعه السريع في الشوط الثاني، ونجح في الهجوم الساحق من طرفي وعمق الشبكة، وأحدث خللا في ترتيبات عيرا الهجومية، ووقفت حوائط صده في وجه محاولات راشد العلوان وفريدريك وخالد هلال ومحمد جمال وفق إشارات القهوجي، وتقدم السويلحي سريعا 12-6 و18-8، وأنهى الشوط الثاني 25-10. ورغم أن عيرا خطف التقدم لأول مرة عند النقطة 3-2 في الشوط الثالث، بفضل خبرة القهوجي واجتهادات محاسنة والعلوان وهلال، إلا أن السويحلي عاد وأمسك بزمام المبادرة، وفق ساحقات علي محسن وأحمد عبدالحميد، وقوة الإرسالات الموجهة وكشف الملعب الخلفي لعيرا، ليتقدم السويحلي من جديد 9-4، ومضى يسجل النقاط من مختلف المحاور شارخا حوائط عيرا، متقدما 19-6، و21-10، وأنهى الشوط الثالث 25-10.

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