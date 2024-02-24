فضية وبرونزيتان لـالكراتيه في الدوري العالمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- نال لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حاتم الحراسيس، أمس الميدالية الفضية لوزن تحت 57 كم للناشئين في الجولة الأولى من الدوري العالمي، المقامة في إمارة الفجيرة الإماراتية، ونال لاعبا المنتخب الوطني هاني رشيد (وزن تحت 57 كم) وأحمد السعود (وزن تحت 63 كغم)، ميداليتين برونزيتين، ليصبح مجموع الميداليات التي حققها المنتخب الوطني للشباب والناشئين 7 ميداليات ملونة منها 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميداليتن برونزيتين، حيث حقق المنتخب الوطني للشباب 3 ميداليات ذهبية عن عبدالرحمن حيمور (وزن تحت 61 كغم) وأوس سيف (وزن تحت 68 كغم) ووليد قطامش (وزن تحت 76 كغم) ونالت لاعبة المنتخب الوطني تحت 21 عاما، جود الضروس الميدالية الفضية ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم.
ويختتم المنتخب الوطني مشاركته في البطولة اليوم حيث يلعب لاعب المنتخب الوطني قاسم العمري تحت 14سنة في وزن فوق 55 كم مع لاعب قطر عبد الرحمن الراجي والفائز يلاقي الفائز من مباراة لاعب الإمارات محمد خميس واليوناني فيليبوس كوزموس.
وبدأ الحراسيس مشواره في البطولة لنيل الميدالية الفضية بالفوز في الدور الأول على لاعب إيران مهدي محمد 4-0، وفاز في الدور الثاني على لاعب مصر محمد يوسف 1-0، وفاز في الدور الثالث على لاعب هونج كونج بواي لام 1-0، وفاز في الدور ربع النهائي على لاعب مصر ياسين عبد المجيد 2-1 ، ليصل للدور نصف النهائي ويفوز على لاعب أوزباكستان ازمودين كريموف 5-2، وخسر في المباراة النهائية أمام لاعب إيران طه أحمد بيجي بالأفضلية 2-2.
ونال لاعب المنتخب الوطني للكراتيه هاني رشيد، الميدالية البرونزية بعد فوزه على لاعب أوزبكستان سوكروب سادوليف بالافضلية.
وكان رشيد قد بدأ مشواره بالفوز في المباراة الأولى على لاعب هونج كونج بواي لام 4-0، وتخطى في الدور الثاني لاعب كازخستان نورز هاهوت زهايشيلك 4-1، لينتقل لدور الـ 32 ويفوز على لاعب كرواتي فليب مابيك 3-0، وفي دور الـ16 خسر مع لاعب إيران طه أحمد بيجي 1-0، ليتخطى بعد ذلك لاعب البلجيك ليني بورلان 4-0 في دور السحب.
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