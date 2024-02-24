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فضية وبرونزيتان لـالكراتيه في الدوري العالمي

2/24/2024 2:29:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- نال لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حاتم الحراسيس، أمس الميدالية الفضية لوزن تحت 57 كم للناشئين في ‏الجولة الأولى من الدوري العالمي، المقامة في إمارة الفجيرة الإماراتية، ونال لاعبا المنتخب الوطني هاني رشيد (وزن تحت 57 كم) ‏وأحمد السعود (وزن تحت 63 كغم)، ميداليتين برونزيتين، ليصبح مجموع الميداليات التي حققها المنتخب الوطني للشباب والناشئين 7 ميداليات ملونة منها 3 ميداليات ذهبية وميداليتين ‏فضيتين وميداليتن برونزيتين، حيث حقق المنتخب الوطني للشباب 3 ميداليات ذهبية عن عبدالرحمن حيمور (وزن تحت 61 كغم) ‏وأوس سيف (وزن تحت 68 كغم) ووليد قطامش (وزن تحت ‏‏76 كغم) ونالت لاعبة المنتخب الوطني تحت 21 عاما، جود ‏الضروس الميدالية الفضية ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم.‏
ويختتم المنتخب الوطني مشاركته في البطولة اليوم حيث يلعب لاعب المنتخب الوطني قاسم العمري تحت 14سنة في وزن فوق 55 ‏كم مع لاعب قطر عبد الرحمن الراجي والفائز يلاقي الفائز من مباراة لاعب الإمارات محمد خميس واليوناني فيليبوس كوزموس.‏
وبدأ الحراسيس مشواره في البطولة لنيل الميدالية الفضية بالفوز في الدور الأول على لاعب إيران مهدي محمد 4-0، وفاز في الدور ‏الثاني على لاعب مصر محمد يوسف 1-0، وفاز في الدور الثالث على لاعب ‏هونج كونج بواي لام 1-0، وفاز في الدور ربع النهائي ‏على لاعب مصر ياسين عبد المجيد 2-1 ، ليصل للدور نصف ‏النهائي ويفوز على لاعب أوزباكستان ازمودين كريموف 5-2، ‏وخسر في المباراة النهائية أمام لاعب إيران طه أحمد بيجي بالأفضلية 2-2.‏
ونال لاعب المنتخب الوطني للكراتيه هاني رشيد، الميدالية البرونزية بعد فوزه على لاعب أوزبكستان سوكروب سادوليف ‏بالافضلية‎. ‎
‎ ‎وكان رشيد قد بدأ مشواره بالفوز في المباراة الأولى على لاعب هونج كونج بواي لام 4-0، ‏وتخطى في الدور الثاني لاعب ‏كازخستان نورز هاهوت زهايشيلك 4-1، لينتقل لدور الـ 32 ‏ويفوز على لاعب كرواتي فليب مابيك 3-0، وفي دور الـ16 خسر مع ‏لاعب إيران طه أحمد ‏بيجي 1-0، ليتخطى بعد ذلك لاعب البلجيك ليني بورلان 4-0 في دور السحب‎.

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