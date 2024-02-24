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بـالجزاء الحسين يكسب نقاط شباب الأردن.. ومعان والجليل يكتفيان بالتعادل

2/24/2024 2:29:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- نجح فريق الحسين إربد بخطف فوز قاتل من ميدان مستضيفه شباب الأردن بهدف وحيد، في المباراة التي احتضنها ستاد عمان الدولي السبت لحساب الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.
وجاء هدف الحسين عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة، عبر البديل البرازيلي فيرناندو ناثان من علامة الجزاء، ليستمر في صدارة الترتيب وبرصيده 34 نقطة، فيما بقي شباب الأردن بالمركز السابع وبرصيده 13 نقطة.
واكتفى فريقا معان والجليل بالتعادل بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ليرفع معان رصيده من النقاط إلى 14 نقطة وبالمركز الخامس، فيما استقر الجليل بالمركز العاشر برصيد 9 نقاط.
وتتواصل مباريات الأسبوع الثاني عشر اليوم بلقاء وحيد يجمع فريقي سحاب (8 نقاط) وشباب العقبة (14 نقطة)، والتي ستقام على ستاد البتراء عند الساعة الخامسة مساء.
وكانت مواجهة الفريقين في مرحلة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، فيما يدخل الفريقان مواجهة اليوم بظروف مختلفة، إذ يعاني سحاب من عدم الاستقرار على الصعيد الفني، من خلال تغيير 5 مدربين خلال مرحلة الذهاب، والاستقرار حاليا على المدرب محمد المحارمة.
ويتمتع شباب العقبة منذ سنوات طويلة بالاستقرار الفني مع المدرب رائد الداود، والذي يحاول اقتحام المربع الذهبي حال تحقيقه نتيجة الفوز، وتسجيل الفوز الثاني تاريخيا لفريقه على سحاب، حيث انتهت 5 مواجهات بينهما بدوري المحترفين بالتعادل، مقابل فوز وحيد لكل فريق خلال 7 مباريات سابقة.
ويبرز من صفوف شباب العقبة كل من محيسن أبو جبلة، غيث المدادحة، عمر سريوة وكريستيان فارغاس، فيما يبرز من سحاب كل من أحمد أبو كبير، أحمد العيساوي، محمد الرازم وحمزة الصيفي.
وتختتم منافسات الجولة غدا بإقامة 3 مباريات، إذ يستضيف الرمثا نظيره مغير السرحان على ستاد الحسن الدولي، ويلتقي الأهلي مع الوحدات على ستاد عمان، فيما يستقبل السلط على ملعبه نظيره الفيصلي.
شباب الأردن 0 الحسين إربد 1
 شباب الأردن: محمد رشيدات، حسن حلوة، أحمد أيمن، صلاح الحسنات، عامر المجدوبة، محمد أبو طه (ثائر الديرباني)، فضل هيكل، أيهم هشام (معاذ العليمات)، حمزة النعيم، خالد أبو رياش وأويس زيادات.
المدير الفني: محمود الحديد
الحسين إربد: عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، سعد الروسان، عبد الله نصيب“ديارا”، مصطفى كمال، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون (سيف الدين درويش)، مصعب اللحام (وسيم ريالات)، منذر أبو عمارة (عبد العزيز نداي)، محمود مرضي (فيرناندو ناثان)، وحمزة الدردور (عبد الله العطار).
المدير الفني: جمال محمود
الحكام: محمود الصبيح حكما للساحة، المساعد الأول محمود ظاهر، المساعد الثاني معتز الفراية، ومروان علي حكما رابعا.
الإنذارات: حمزة النعيم وأحمد أيمن (شباب الأردن)
سيناريو الهدف
- انبرى لاعب الحسين إربد فيرناندو ناثان لركلة الجزاء التي تحصل عليها فريقه بلمس الكرة ليد لاعب شباب الأردن خالد أبو رياش داخل منطقة الجزاء، ليسددها على يسار الحارس في الشباك (90+8).
فرص اللقاء
- سدد أجاغون كرة قوية بالهواء علت مرمى شباب الأردن (10).
- فاجأ حارس الحسين الجميع بتسديدة قوية من المرمى شكلت خطورة على مرمى رشيدات (12).
- راوغ مرضي دفاعات شباب الأردن وأطلق كرة قوية مرت بجانب المرمى بقليل (15).
- حاول أبو عمارة بتسديدة من بعيد حاذت القائم الأيسر لمرمى رشيدات (36).
- أهدر أجاغون فرصة ثمينة للتسجيل بانفراده بالمرمى (46).
- أنقذ دفاع شباب الأردن محاولة نداي التي راوغ بها حارس المرمى دون أن ينجح بزيارة الشباك (68).
- تصدى رشيدات ببراعة لرأسية درويش وأخرجها لركنية (75).
- واصل رشيدات حضوره المميز بين الخشبات الثلاث وتألق بإبعاد رأسية نداي عن مرماه (80).
- أبعد حارس شباب الأردن تسديدة العطار من داخل منطقة الجزاء (83).
- استثمر العليمات تقدم الزعبي عن مرماه وسدد الكرة من بعيد لكنها علت العارضة (90).
- أهدر درويش كرة غريبة من بوابة المرمى بعد أن اصطدمت بالمدافعين مرة وبتسديدة أخرى فوق المرمى (90+5).
معان 0 الجليل 0
 معان: رشيد رفيد، أيسر صباح، محمد فال، عبد الرحمن مرعي، أحمد الهبارنة (إبراهيم الرواد)، عون المحارمة، ضرار بن سعد الله، إياد طملية، مهدي علامة، عبد الملك مفتاحي وحسين عبيدات (قيس أبو غوش).
المدير الفني: مهند المحارمة
الجليل: أسامة الكواملة، عامر خلف، عمار محمد، أحمد خصاونة، محمود الطالب، صهيب الوهيبي (طارق تيم)، أسعد العزام (علاء باكير)، عودة الخزاعلة، لؤي الدردور، عبيدة النمارنة ويوسف دراغمة (دومي بني دومي).
المدير الفني: محمد العبابنة
الحكام: مراد الزواهرة حكما للساحة، المساعد الأول أيمن عبيدات، المساعد الثاني فايز حسن وأدهم مخادمة حكما رابعا.
فرص اللقاء
- راوغ النمارنة دفاعات معان وسدد كرة قوية استقرت بأحضان رفيد (26).
- رفع دراغمة كرة بالمقاس على رأس العزام حولها بجانب المرمى (29).
- سدد العزام كرة قوية من مسافة بعيدة تصدى لها رفيد باقتدار (30).
- أطلق مفتاحي كرة من خارج منطقة الجزاء ردها القائم الأيمن لمرمى الجليل (37).
- ضرب العزام الكرة بقوة إلا أنها وجدت رفيد لها بالمرصاد (49).
- أهدر البديل الرواد فرصة ثمينة للتسجيل برأسه من أمام المرمى (90+3).
- عاد الرواد مجددا وضرب الكرة بصدره لكنها لم تعرف طريق المرمى (90+4).

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