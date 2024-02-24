تجنب هذه الأخطاء عند الاستحمام

فهل تعلم أن الجلد الرطب عند الاستحمام يكون شديد الحساسية ولذلك يجب الاحتراس

عند تجفيفه بالمنشفة. كما أن استخدام شفرات الحلاقة أثناء الاستحمام قد يتسبب في تهييج الجلد واحمراره.

وقد نشر موقع "تشيب" الألماني (chip) المتخصص في التكنولوجيا موضوعا طويلا حول أهم العادات التي يجب تجنبها عند الاستحمام تحت الدُّش، نقلها عن موقع "شفايتسر إيلوستريته" (schweizer-illustrierte) السويسري من اهمها:



لا تستخدم الصابون على كامل الجسمّ



خوفا من حدوث جفاف للجلد يفضل عند استخدام الصابون أثناء الاستحمام التركيز فقط على المناطق الدهنية مثل الوجه وتلك التي تنبعث منها رائحة كريهة كالإبطين والأرداف والقدمين.



لا تستحم بماء ساخن جدًا أو لفترة طويلة جدًا



الاستحمام بالماء الدافئ قد يكون ممتعًا جدا لكن الماء شديد السخونة يزيل زيوت الجسم الطبيعية ويسبب جفاف البشرة.

لذلك ينصح باستخدام الماء الفاتر. وإذا كان من الصعب عليك التوقف عن استخدام الماء الساخن، فيجب غلق الصنبور بعد خمس إلى عشر دقائق لأن الجسم يكون قد نَظُفَ بشكل جيد.

إسفنجة الاستحمام مكان تجمع للبكتيريا



تعتبر "ليفة" أو إسفنجة الاستحمام من أهم أماكن تجمع البكتيريا ويمكن أن تسبب أمراضًا جلدية. ولذلك، يجب إخراجها من الحمام حتى تجف.

ومن المهم جدًا أن تغسلها من حين لآخر في درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة. والأفضل استبدالها في الوقت المناسب.



استغنِ عن صابون الاستحمام المعطر



غالبًا ما يؤدي صابون الاستحمام السائل الذي يحتوي على عطور صناعية إلى تجريد الجلد من الرطوبة، مما قد يؤدي إلى الحكة وتقشر الجلد. لذا من الأفضل استخدام جل استحمام خال من العطور.



لا تستخدم شفرات الحلاقة تحت الدُّش



على الرغم من أن حلاقة شعر الجسم تحت الدش مسألة مريحة، إلا أنه ينبغي عليك عدم الحلاقة أثناء الاستحمام.

فهذا يتسبب في أن تصبح شفرات الحلاقة غير حادة، مما قد يؤدي بدوره إلى احمرار وتهيج الجلد.



لا تستخدم الكثير من الشامبو



الشامبو مخصص أصلا لغسيل الشعر من الجذور فقط أما للشعر نفسه فهناك البلسم. ويمكن تخفيف الشامبو بالقليل من الماء. وهذا أيضا ألطف على الشعر.



لا تحك الجلد والشعر بقوة عند التجفيف

عندما نغلق صنبور المياه إيذانا بنهاية الاستحمام نميل إلى حك جلدنا بقوة على الفور باستخدام منشفة من أجل تجفيفه.

لكن الجلد الرطب يكون حساسا جدا ومن الأفضل أن تجففه بلطف، بحسب ما نقل موقع "تشيب" الألماني.

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