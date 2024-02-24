لهذا السبب لا تهمل تنظيف هاتفك الذكي

MENAFN - Alghad Newspaper) كل واحد منا لديه جهاز هاتف جوال، يمكن أن تتراكم عليه الجراثيم وخصوصا في حالة وجود خدوش صغيرة عليه.

فحسب موقع شركة التأمين الألمانية "تي كي" إن كل واحد منا ينقر في المتوسط على هاتفه الذكي أكثر من 2500 مرة في اليوم. وفي كل مرة ننقل الجراثيم والبكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى إلى سطحه.

وهنالك واحد من كل خمسة أشخاص لا ينظف هاتف الجوال على الإطلاق، رغم تراكم الجراثيم

عليه. والأمر أكثر سوء في حالة أجهزة الكمبيوتر، فمن أين تجئ الجراثيم؟ وما هي أسلم طريقة للتنظيف؟



نصائح لضرورة تنظيف الهاتف



يتراكم شريط كثيف من البكتيريا على الشاشة، وهذه البكتيريا تأتي عن طريق الجلد والفم. ولذلك توصي الجمعية الرقمية بيتكوم "Bitkom" بالتنظيف المنتظم للهاتف.

ومن الأفضل استخدام قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر ومبللة قليلاً، بحسب ما نقل موقع جريدة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية.



وإذا كان الهاتف الذكي متسخًا كثيرا، فيمكن أيضًا استخدام القليل من الصابون السائل مع قطعة القماش أو استخدام منديل تنظيف النظارات.

وتعد منتجات التنظيف التي تحتوي على الكحول أو منظفات الزجاج أو المطهرات من المحرمات في هذه الحالة؛ لأنها يمكن أن تضر شاشة اللمس أو تقلل من عملها بكفاءة.



ولأن معظم البكتيريا تصل إلى شاشة الهاتف عبر اليد تنصح شركة التأمين الألمانية وبتكرار غسيل الأيدي، فذلك يقلل من أعداد البكتريا التي على الشاشة.



وإذا تراكمت الأوساخ على مدخل السماعات أو مقبس الشحن، فيمكن أن استخدام قطعة جافة من القطن لتنظيفها، وقبلها يجب إزالة أي وبر من قطعة القطن حتى لا يعلق داخل الفتحات، كما يمكن استخدام فرشاة أسنان ناعمة لإزالة الأوساخ من تلك المواضع.



ما مدى حرص الناس على تنظيف هواتفهم؟



ورغم كل تلك الإمكانيات لتنظيف الهاتف؛ فإن معظم الأشخاص يتعاملون مع التنظيف المنتظم لهواتفهم الذكية باستخفاف.

فوفقًا لمسح تمثيلي أجرته شركة البحث بيتكوم "Bitkom Research" هناك واحد من كل خمسة أشخاص لا ينظف شاشة جهازه أبدًا.



ومن ناحية أخرى، فإن ستة في المائة يفعلون ذلك كل يوم، و18 في المائة يفعلون ذلك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

وهناك 39 بالمائة يقومون بتنظيف هواتفهم المحمولة شهرياً على الأقل، و9 بالمائة سنوياً على الأقل، و2 بالمائة كل بضع سنوات، بحسب ما نقلت جريدة "زود دويتشه".



تقصير أيضا في تنظيف أجهزة الكمبيوتر



كما أن الأمور لا تبدو أفضل فيما يتعلق بلوحة المفاتيح وشاشة الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر العادي، بالإضافة إلى الملحقات مثل "الفأرة" (الماوس).

فهناك 17 بالمائة من أصحاب الأجهزة لا ينظفونها أبدًا، بالمقابل هناك 2 بالمائة فقط يقومون بذلك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.



وحسب موقع الصحيفة الألمانية يقوم ما لا يقل عن 39 بالمائة بتنظيف أسطح الأجهزة مرة واحدة على الأقل شهريًا، بينما يقوم ما يقرب من 37 بالمائة بتنظيفها مرة واحدة على الأقل سنويًا.