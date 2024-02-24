احذر! الصداع الصباحي عرض لهذه الأمراض

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الشعور بالصداع عند الاستيقاظ من النوم قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الصداع الصباحي قد ينذر بخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، خاصةً إذا كان الألم يحدث خلف الرأس وفوق الأذنين مباشرة.



وشدد على ضرورة الإسراع في زيارة الطبيب، إذا كان الصداع الصباحي مصحوبًا بزغللة العين والرغبة في التقيؤ، لأنه قد يكون مؤشرًا على الإصابة بارتفاع ضغط المخ.



وكشف موافي أن ارتفاع ضغط المخ يزداد سوءًا عند الاستلقاء على الظهر، لذلك يعاني المصابون به من الصداع فور الاستيقاظ من النوم.



واختتم حديثه بالإشارة إلى وجود أمراض دماغية أخرى تسبب الصداع وزغللة العين والقيء في نفس الوقت، مثل السرطان المخ والتهاب الدماغ.



ويرجى العلم أن الصداع الصباحي قد يحدث لأسباب مرضية غير ارتفاغ ضغط الدم والمخ، يمكنك الاطلاع عليها من هنا. -الكونسلتو

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