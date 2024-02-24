المساحات الخضراء تقلّل حاجتك إلى زيارة الطبيب النفسي



وأوضح الباحثون أنّ هذه النتائج يمكن أن تكون لها آثار مهمّة على التخطيط الحضري للمدن، ونُشرت النتائج، الخميس، في ((المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة)).



وازداد انتشار اضطرابات الصحة العقلية في الولايات المتحدة، خلال السنوات الماضية، مما أثّر في أكثر من 22 في المائة من السكان البالغين، وفق الباحثين.





ومع الزيادة الكبيرة في هذه الاضطرابات، وجدت دراسات سابقة علاقة كبيرة بين المساحات الخضراء الحضرية، وتحسين الصحة العقلية في أستراليا وفنلندا، ومع ذلك فإنّ فهم التأثير الكامل لهذه العلاقة يساعد على تعزيز صحة الإنسان.



وخلال الدراسة الجديدة، ركز الباحثون على استكشاف العلاقة بين توافر المساحات الخضراء في الأحياء الحضرية بولاية تكساس، وزيارات الصحة العقلية لدى السكان.



وراجعوا بيانات مئات الآلاف من البالغين، الذين تردّدوا على العيادات الخارجية في مدن تكساس لعلاج الاكتئاب، والاضطرابات ثنائية القطب، والتوتّر، والقلق، خلال الفترة من 2014 إلى 2019.



واحتوت البيانات على معلومات حول لقاءات المرضى، بما في ذلك عمر المريض، وجنسه، وعِرقه، وتحصيله التعليمي، وحالته الوظيفية، ومستوى الفقر.



كما قاس الباحثون مدى توافر المساحات الخضراء في المناطق الحضرية باستخدام مقياس ((NatureScore))، الذي يعتمد على البيانات المتعلّقة بعوامل مثل الهواء، والضوضاء، والتلوّث الضوئي، والحدائق، ومظلات الأشجار، لحساب كمية العناصر الطبيعية للمساحات الخضراء ونوعيتها.



ويُستخدم المقياس لتحديد كمية العناصر الطبيعية في موقع معيّن وجودتها، ويعطي درجة من 0 إلى 100، علماً بأنّ 100 هو أعلى درجة.



ووجد الباحثون أنّ المدن التي حصلت على درجة أكثر من 60 في المقياس، انخفض بها عدد السكان الذين يتردّدون على عيادات الصحة العقلية المختلفة بنحو 50 في المائة.



كما وجدوا أنّ المدن التي نالت نتيجة تزيد على 40، تُعدّ مناسبة للطبيعة، ويبدو أنّ هذه الدرجة هي عتبة الصحة العقلية الجيدة.



من جانبه، قال الباحث الرئيسي للدراسة في جامعة تكساس، الدكتور جاي مادوك، إنّ زيادة المساحات الخضراء في المدن يمكن أن تعزّز الرفاهية والصحة العقلية، وهو أمر بالغ الأهمية؛ نظراً إلى أنّ أكثر من 22 في المائة من السكان البالغين في الولايات المتحدة يعانون اضطرابات الصحة العقلية.



وأضاف، عبر موقع الجامعة، أنّ الأشخاص الذين عاشوا في أحياء حصلت على درجة أكثر من 60 في المقياس، كان لديهم احتمال أقل بنسبة 51 في المائة للإصابة بالاكتئاب، واحتمال أقل بنسبة 63 في المائة للإصابة بالاضطرابات ثنائية القطب، وهي حالة صحية عقلية تتسبّب في تقلبات مزاجية مفرطة.-(وكالات)