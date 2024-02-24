رجل يطالب طليقته بإعادة كليته أو دفع ثمنها 1.5 مليون دولار

كان ينوي إنقاذ حياتها ولكن مكافأة زوجته كانت الطلاق

بعد تبرع الطبيب الأمريكي ريتشارد باتيستا، الذي كان يعمل جراحاً في المركز الطبي بجامعة ناسو في نيويورك، بكليته لزوجته السابقة المصابة بالقصور الكلوي، طالبها إما باسترداد الكلية أو استلام تعويض مالي بقيمتها، وذلك بعد انفصالهما.



وقد تقدمت المدعوّة دونيل زوجة الطبيب السابقة بطلب الطلاق بعد نحو عامين من عملية التبرع، وسط اتهامات متبادلة بالخيانة الزوجية، ونتج عن ذلك قرار بتقسيم قيمة منزلهما وحساباتهما المصرفية، بالإضافة إلى مطالبة طليقها باسترداد قيمة الكلية التي تبرع بها في حياة زوجته، وهي ما قدّره بـ1.5 مليون دولار (ما يعادل 28 مليون جنيه إسترليني).



وعقد الزوجان قرانهما في عام 1990، وأنجبا 3 أطفال، وقد ادعى الدكتور باتيستا أن زواجهما كان بالفعل على المحك منذ فترة طويلة بسبب المشاكل الطبية المستمرة لزوجته.



وبعد فشلها في عمليتي زرع كلى، قرر التبرع بإحدى كليتيه لإنقاذ حياتها في عام 2001.



وقال للصحفيين في ذلك الوقت: "أولويتي الأولى كانت إنقاذ حياتها ولكن مكافأتها لي كانت تغيير الزوج!".



المحكمة ترفض طلب الزوج

ورغم الجهود التي بذلها محامي الزوج، رفضت المحكمة الأمريكية مطلبه بالحصول على تعويض مالي بسبب تبرعه بكليته، حيث قضت بعدم جواز المطالبة بدفع ثمن العضو، وكانت هذه النتيجة متوقعة بالنظر إلى القوانين التي تحظر شراء أو بيع الأعضاء البشرية بالولايات المتحدة الأمريكية.



وقال الحكم الزوجي جيفري جروب: "إن جهود المدعى عليه للحصول على تعويض نقدي والحصول عليه لا تتعارض مع التقادم القانوني فحسب، بل قد تعرض المدعى عليه للملاحقة الجنائية".



وفي الولايات المتحدة، عندما يتبرع شخص ما بأحد أعضائه، فإن ذلك يعتبر من الناحية القانونية هدية، ويهدف هذا الإجراء إلى منع بيع الأعضاء مقابل المال، لكن هذا لم يمنع باتيستا من تقديم طلبه الغريب.



وقال محامي طليقة الطبيب دوجلاس روثكوبف، عن النتيجة: "نحن سعداء بالقرار".

وأضاف: "الأعضاء البشرية ليست سلعة يمكن شراؤها أو بيعها".



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وعلى الرغم من أن النتيجة قد تكون واضحة للبعض، إلا أن الدكتور باتيستا ليس أول من يسعى لاسترداد كليته بعد الطلاق. ففي عام 2014، طلبت سامانثا لامب، امرأة بريطانية، من زوجها السابق إعادة كليتها التي كانت قد تبرعت بها له في عام 2009 عندما كانت صحته في خطر، ولكنها اتهمته لاحقاً بالخيانة بعد وقت قصير من الجراحة. -عربي بوست