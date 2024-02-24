إعلانات لمنتج يدعم الاحتلال.. الإذاعة والتلفزيون التركية تفرض غرامة على مسلسل“شراب التوت”

وبعد نقاش المجلس الأعلى لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالتفصيل تقرير الرصد الذي تم إعداده حول مسلسل "شراب التوت" التركي، تقرر إصدار الغرامة، بعد تبيُّن انتهاك أحكام القانون رقم 6112، الذي يشير إلى أنه "في وضع المنتج، لا يجوز التشجيع بشكل مباشر على استئجار أو شراء منتجات أو خدمات معينة، ولا يجوز التركيز بشكل مفرط على المنتج خلال الحلقات".



وحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، فإن بداية نقاش هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية حول انتهاكات قناة "Show TV"، من خلال مسلسل شراب التوت، جاءت بعد وصولهم عدة شكاوى من المواطنين الأتراك، حول إعلانات المنتجات الإسرائيلية التي ظهرت بها نساء محجبات في السلسلة.



وقرر الخبراء الذين أعدوا تقريراً عن السلسلة، أن ممارسات وضع المنتج في الإنتاج كانت غير منتظمة.



رغم أنه لا ينبغي التركيز على العلامة التجارية المُعلن عنها، وفقاً لقواعد وضع المنتج، لذلك فقد تقرر أن نص السلسلة قد تم تعديله عمداً وفقاً للترويج المعني.



أول أزمة لمسلسل شراب التوت التركي









يشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يقع فيها مسلسل شراب التوت التركي في ورطة، إذ فرضت هيئة الرقابة التركية، خلال الموسم الأول، منع عرض المسلسل لمدة 5 أسابيع متواصلة، ودفع غرامة مالية قدرها 1.5 مليون ليرة تركية.



جاء هذا القرار عقاباً للمسلسل الذي يتعارض مع المساواة بين الجنسين، وتم وصفه على أنه يشجع على اضطهاد المرأة وإساءة معاملتها، بحسب ما جاء به القرار رقم 15، المُتخذ في اجتماع المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.



وقد كانت بداية الأزمة بعد عرض الحلقة 18، بتاريخ 10 مارس/آذار 2023، والتي ظهرت فيها شخصية نور سما، التي تزوجت قسراً من شخص لا تُحبه، وهي تسقط من نافذة غرفة نومها في ليلة زفافها، بعد أن قام زوجها بدفعها من هناك، لأنها كانت تهدده برمي نفسها في حال اقترب منها.



إذ أثارت هذه الحلقة الكثيرَ من الجدل، بعد أن تم اتهام المسلسل بالتشجيع على العنف ضد المرأة، الأمر الذي جعل هيئة الرقابة التركية تتخذ إجراءً ضده.



إلا أن إدارة قناة "Show TV"، التي تقوم بإنتاج وعرض المسلسل، قامت برفع دعوى استئناف من أجل مراجعة هذا القرار، والذي تم العمل به رغم ذلك.



لكن رغم كل هذا تمكن المسلسل بعد العودة من تحقيق أرقام مشاهدة عالية جداً، ليستمر لموسم ثانٍ، فيما تم الإعلان عن موسم ثالث منه، سيتم التجهيز له قريباً. -عربي بوست

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