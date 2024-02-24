تكلفة تربية الأطفال في الصين هي ثاني أعلى تكلفة في العالم.. لماذا؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن مركز أبحاث صيني بارز كشف أن الصين تعتبر إحدى أغلى الأماكن في العالم لتربية طفل، متفوقة على الولايات المتحدة واليابان من الناحية النسبية.

وخلص تقرير صدر الأربعاء الماضي عن معهد "يووا" للأبحاث السكانية ومقره بكين إلى أن متوسط تكلفة تربية طفل في الصين حتى سن الـ18 سنة يبلغ 538 ألف يوان (59275 جنيها إسترلينيا) - أي أكثر من 6.3 ضعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي 4.11 مرة في الولايات المتحدة أو 4.26 مرة في اليابان.



وذكرت الصحيفة أنه بالنسبة للأطفال الذين ينشأون في المدن الصينية، يرتفع متوسط التكلفة إلى 667 ألف يوان (73488 جنيهًا إسترلينيًا). وفي أستراليا، وجد الباحثون أن تكلفة تربية الطفل كانت أعلى بحوالي 2.08 مرة من متوسط الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد.

وتأتي الصين في المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية ــ التي لديها أدنى معدل للخصوبة في العالم.











وما بين سنتي 2010 و2018، زاد الوقت الأسبوعي الذي يقضيه الآباء في المساعدة في الواجبات المنزلية لأطفالهم في سن المدرسة الابتدائية من 3.67 ساعة إلى 5.88 ساعة.



وتميل الأمهات إلى المعاناة من خسارة ساعات العمل مدفوعة الأجر بسبب أوقات الفراغ نتيجة تربية الأطفال. وخلص الباحثون إلى أنه "لأسباب مثل ارتفاع تكلفة الإنجاب والصعوبة التي تواجهها المرأة في تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل، فإن متوسط استعداد الشعب الصيني للإنجاب... هو تقريبا الأدنى في العالم". وقاد البحث ليانغ جيان تشانغ، وهو رجل أعمال بارز وأستاذ اقتصاد في جامعة بكين.



ونوهت الصحيفة بأن عدد سكان الصين انكمش في السنة الماضية للسنة الثانية على التوالي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مخاوف الحكومة بشأن ارتفاع نسبة الشيخوخة وتقلص القوة العاملة. وقد بلغ عدد المواليد في سنة 2023 ما يزيد قليلاً على التسعة ملايين، أي حوالي نصف العدد في سنة 2016. وتميل النساء بشكل متزايد إلى تأخير أو رفض الأمومة بسبب تأثيرها السلبي على حياتهن المهنية ومواردهن المالية.



وقد تخلت الحكومة في سنة 2017 عن سياسة الطفل الواحد التي استمرت لعقود من الزمن، وتشجع الآن النساء على إنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال. وقد أزالت بعض المقاطعات أي قيود على عدد الأطفال الذين يمكن للأسرة تسجيلهم. في هذا السياق، صرّحت ليجيا تشانغ، الكاتبة التي تعكف على تأليف كتاب عن المواقف المتغيرة للمرأة الصينية تجاه الزواج والأمومة، بأن ارتفاع تكاليف التعليم والسكن جعل تربية الأطفال صعبة ماليا. وأضافت أن "العديد من النساء اللاتي أجريت معهن مقابلات قلن إنهنّ ببساطة لا يستطعن تحمل تكاليف إنجاب طفلين أو ثلاثة أطفال.

ويمكن للبعض تحمل تكاليف تربية طفل واحد بينما البعض الآخر لا يريد حتى أن يزعج نفسه".



وأضافت تشانغ أن "هناك عاملا آخر لا يقل أهمية وهو تغيير المواقف. لم تعد العديد من النساء الحضريات والمتعلمات يعتبرن الأمومة ممرًا ضروريًا في الحياة أو عنصرًا ضروريًا للشعور بالسعادة". وقد اتخذت العديد من الحكومات المحلية في الصين تدابير في محاولاتها لزيادة معدل المواليد، من الإعانات النقدية للأطفال الإضافيين إلى التخفيضات على عمليات التلقيح الاصطناعي. لكن حتى الآن لم تحقق الحوافز الحكومية سوى القليل من التأثير على معدل المواليد الذي يشهد انخفاضا مستمرا.



وخلص تقرير يووا إلى أن "انخفاض معدل المواليد سيكون له تأثير عميق على إمكانات النمو الاقتصادي في الصين، وحيوية الابتكار، ومؤشر سعادة الشعب، وحتى تجديد شباب الأمة الصينية... والسبب الأساسي الذي يجعل الصين لديها أدنى معدل خصوبة في العالم تقريبًا هو أنها تعاني تقريبا من أعلى تكلفة إنجاب في العالم".

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