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ما علاقة بحة الصوت بالأمراض الخطيرة وسرطان الحنجرة؟

2/24/2024 2:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- قالت عيادة الأنف والأذن والحنجرة ‫بمستشفى توبنغن الجامعي بألمانيا: "إن بحة الصوت لها أسباب عدة، منها ما ‫هو بسيط ومنها ما هو خطير".
‫وأوضحت العيادة أن الأسباب البسيطة لبحة الصوت تتمثل في تعرض الحبال ‫الصوتية لإجهاد مفرط على سبيل المثال بسبب الغناء أو التحدث بصوت عال، ‫وهو ما يحدث عادة لدى المطربين والممثلين والمدرسين بصفة خاصة.
‫وتشمل الأسباب البسيطة أيضا، الإصابة بنزلة برد واستخدام أدوية معينة مثل ‫بخاخات الكورتيزون، التي يستخدمها مرضى الربو غالبا، والأدوية المضادة ‫للحساسية، والتي تسمى مضادات الهيستامين.
‫أمراض خطيرة
‫وأضافت العيادة، أن بحة الصوت قد تشير إلى بعض الأمراض الخطيرة مثل الانسداد ‫الرئوي المزمن (COPD) والارتجاع المريئي وتلف الأعصاب وشلل الحبال ‫الصوتية وسرطان الحنجرة.
‫وأشارت العيادة إلى أنه يمكن مواجهة بحة الصوت في الحالات البسيطة من ‫خلال تناول شاي الأعشاب مثل البابونغ والمريمية والشمر والزعتر مع عسل ‫النحل، حيث تتمتع هذه الأعشاب بتأثير مثبط للالتهابات ومضاد للفيروسات ‫والبكتيريا، بينما يمتاز عسل النحل بتأثير كالبلسم على الأغشية ‫المخاطية.
‫ومن المهم أيضا عدم إجهاد الصوت، حيث ينبغي عدم الصراخ أو التحدث بصوت ‫عال، مع العلم أن التحدث بصوت منخفض يعد أقل إجهادا للصوت من الهَمس.
‫وينبغي أيضا الابتعاد عن المشروبات المثلجة والآيس كريم والتوابل وشاي ‫الزنجبيل وشاي النعناع، نظرا لأنها يمكن أن تتسبب في إجهاد الحبال ‫الصوتية بشكل إضافي.
‫استشارة الطبيب
‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في علاج بحة الصوت، فينبغي حينئذ استشارة ‫الطبيب، ولا سيما إذا كانت البحة مصحوبة بأعراض أخرى مثل اختفاء الصوت ‫تماما وضيق التنفس وصعوبات البلع والشعور بوجود جسم غريب في الحلق. -(الجزيرة نت)

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