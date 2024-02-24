Sunday, 25 February 2024 12:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ريشة أبو هنطش تجسد قضايا المرأة والطفولة برشاقة وإبداع

2/24/2024 2:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان- تحمل الفنانة التشكيلية الأردنية الدكتورة داليا أبو هنطش في رؤيتها للفن التشكيلي رسالة الجمال والإتقان عبر ريشتها وألوانها، محتفظة بتفاصيل عن عالم المرأة والطفولة والأماكن الدينية داخل عقلها وقلبها في قلب لوحاتها، مما أعطاها مخزوناً بصرياً تستحضره وتجسده في لوحات فنية مبهرة.
وتميل أبو هنطش التي شاركت في الكثير من المعارض والورش الفنية ولها معرض شخصي بعنوان "عالم داليا" في جاليري بسمة دوق، برعاية الدوق ممدوح بشارات؛ إلى المدرسة الانطباعية والتجريدية، إذ تشكل بريشتها المرهفة مفردات فنية غنية برسائل عميقة.
وتسرد بداية قصتها مع الفن التشكيلي مروراً بالبدايات التقليدية حتى وصلت لأسلوب خاص بها، وكيفية توصيل أفكارها وإحساسها للمشاهد، حيث إنها تجد شغفها في إتقانها للفن الانطباعي التجريدي الذي يعتمد على أشكال ونماذج مجردة من التفاصيل.
لذلك، تحرص أبو هنطش وهي عضو في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين وجمعية الفنون الجميلة وجمعية الأوان للإبداع، على حضور المرأة في أعمالها الفنية وتجعل منها بطلاً لا يشاركه في اللوحة عنصر آخر.
لوحات التشكيلية تتضمن أشكالا مختلفة للمرأة على هيئة كتلة غامضة، وهي تعبر عن المرأة في كامل دلالتها مختزلة بالجمال في مساحات لونية.
وتحضر جماليات الطبيعة في أعمالها، عبر توظيف الألوان التي تتلاءم مع تشكيل اللوحة والفكرة في آن واحد، لتدخل المتلقي في حالة من فك لغز الفكرة التي بنيت عليها اللوحة، لتقدم رؤية جديدة من خلال إعطاء إشراقة لونية.
وتقول أبو هنطش: "إنه لا علاقة بين درستها وهوايتها، فهي حاصلة على درجة الماجستير في (علم الجنيات)، والرسم وسيلة للتعبير وتفريغ الطاقة، وترسم ما تحب وما تراه مناسباً لأنه يوجد ارتباط وثيق ما بين شخصيتها ورسوماتها، مسترجعة بذاكرتها أول لوحة رسمتها، وهي عبارة عن وضع الجنين في رحم الأم، ما أكد قدرتها على الدخول لعالم الفن التشكيلي"، مشيرة إلى أن الرسم بالنسبة لها يكمل الحالة الوجدانية.
ووفقاً لما ذكرته أبو هنطش في حديثها لـ "الغد"، فإن الفن بالنسبة لها هو الملجأ والمنفذ والمهرب من الواقع، وهو الحياة مرة أخرى، وهو متنفس وتجديد للروح، "الفن هو أكثر شيء يعطيني طاقة إيجابية ويسعدني، لأنه عالمي الذي أتخطى به عزلتي بأشياء صغيرة دافئة وبما يتسلل لحظتها من الفرح إلى قلبي"، مشيرة في السياق ذاته إلى أنها تبوح بريشتها للوحة ما لا تستطيع البوح به، بأفكار مجنونة، هي ساحة تتساقط فيها المشاعر والأفكار من دون قيد.
وتذكر أنها تستخدم ألوان الأكريليك في استكمال لوحاتها الفنية، مستغلة سرعة جفاف الألوان على اللوحات الفنية، ما جعلها تجد ذاتها وتميل إلى الألوان الغامقة الغامضة التي تعكس شخصيتها، وحالتها المزاجية التي تعيشها فور جلستها الهادئة لممارسة فنها.
وتتسم لوحات الفنانة أبو هنطش بسيطرتها على قضايا المرأة والطفل بأسلوب انطباعي تجريدي، بحسبها: "المرأة بالنسبة لي لا يعنيها العالم كله، لها عالمها الخاص تحظى بعزلتها وبأشياء صغيرة، مبتهجة دافئة فرحة، فيها قوة الاعتماد والاستناد، وفي المقابل فيها انعكاس للحنان"، مؤكدة أن وجود المساجد (الأماكن الدينية) في اللوحات هو سلام روحاني بالنسبة لها"، إضافة إلى أن أعمالها يغلب عليها غياب لملامح الوجوه كي يرى كل من يشاهد اللوحة نفسه فيها.
وتتابع: ذهبت إلى المدرسة الانطباعية التجريدية لأغوص في أعماقها، مؤكدة أهمية أن يكون للفنان لون أو روح تميزه عن باقي الفنانين التشكيليين وأن يبتعد عن التقليد ويكون له أسلوبه ورؤيته الخاصة. وتؤكد أنها لا يمكن أن ترسم في أي وقت، كونها تحتاج دائما إلى فترة لتشحن فيها مخيلتها، ولا سيما، أن لوحاتها هي وليدة مخيلتها وعالمها الداخلي، معتبرة اللوحة ملك المشاهد فله أن يشاهدها ويتلقاها من رؤيته الخاصة.
وتؤكد أبو هنطش، ضرورة دعم الفنان التشكيلي معنويا وماديا، متأملة أيضاً من وزارة الثقافة أن تستحدث مهرجاناً خاصاً في الفنون التشكيلية لغايات تشجيع الفنانين التشكيليين، ليتسنى لها إبراز إبداعاتها بهذا السياق الفني الذي هو لغة قائمة بحد ذاتها.

MENAFN24022024000072011014ID1107894427

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث