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أدوية لمرض السكري قد تمنع تطور أنواع محددة من السرطان

2/24/2024 2:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - يشكل البحث عن أدوية جديدة لعلاج أنواع مختلفة من السرطان هاجسا للعلماء، ولكن يبدو أن الأدوية المستعملة في علاج بعض الأمراض تعطي حافزا للعلماء في هذا المجال ومنها أدوية السكري، التي قد تفيد في علاج أنواع معينة من السرطان التي لها علاقة بالأيض والهضم.
يقول الباحثون في جامعة كيس ويسترن ريسيرف: "إن فئة من أدوية مرض السكري المستخدمة لعلاج مرض السكري من النوع 2 قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم (CRC). الأدوية، التي تسمى منبهات مستقبلات الببتيد -1 الشبيهة بالجلوكاجون، أو GLP-1 RAs، هي أدوية تعطى عن طريق الحقن لخفض نسبة السكر في الدم، وتحسين حساسية الأنسولين، ويمكن أن تساعد في إدارة الوزن. وقد تم مؤخرًا استخدام هذه الفئة من الأدوية دواء لإنقاص الوزن.
ونشرت نتائج الدراسة الأسبوع الحالي، في مجلة JAMA Oncology.
وقال الباحث المشارك ناثان بيرجر، الأستاذ في جامعة كيس ويسترن ريزيرف: "تظهر نتائجنا بوضوح أن GLP-1 RAs أكثر فعالية بشكل ملحوظ من الأدوية المضادة للسكري الشائعة، مثل الميتفورمين أو الأنسولين، في منع تطور سرطاني القولون والمستقيم".
وأضاف رونغ شو، الباحث الرئيسي المشارك والأستاذ في كلية الطب: "على حد علمنا، هذا هو أول مؤشر على أن فئة الأدوية الشائعة لإنقاص الوزن ومكافحة مرض السكري تقلل من حدوث CRC، مقارنة بالعوامل المضادة للسكري".
أظهرت هذه الدراسة أن GLP-1 RAs، والتي ثبت أيضًا أنها تقلل معدلات أمراض القلب والأوعية الدموية، تنتج تأثيرات وقائية ضد CRC - الذي يعتبر سرطانًا مرتبطًا بالسمنة - بغض النظر عما إذا كان المريض يعاني من زيادة الوزن أو السمنة.
مستقبل GLP-1 هو مستقبل مقترن بالبروتين G (GPCR) والذي، عندما يرتبط بمركب GLP-1، ينشط مسارات الإشارات التي تنظم إفراز الأنسولين، واستقلاب الغلوكوز، وتحد من الجوع. يتم إطلاق GLP-1 بواسطة الخلايا L في الأمعاء استجابةً لوجود العناصر الغذائية.
نظرًا لدور الأمعاء في إطلاق GLP-1، افترض الباحثون في Case Western، أنه إضافة إلى كون GLP-1 RAs فعالًا ضد مرض السكري ودواء لإنقاص الوزن، فإنه قد يكون أيضًا وقائيًا ضد تطور CRC.
ولإجراء دراستهم بأثر رجعي، استخدم الباحثون قاعدة بيانات وطنية تحتوي على أكثر من 100 مليون سجل صحي إلكتروني (EHRs). أجرى الفريق دراسته على بيانات أكثر من 1.2 مليون مريض تم علاجهم بأدوية السكري بين العامين 2005 و2019. ثم قام فريق Case Western بمقارنة معدلات الإصابة بسرطاني القولون والمستقيم لدى المرضى الذين عولجوا بـ GLP-1 RAs مع أولئك الذين تم علاجهم بوسائل أخرى.
من بين أكثر من 22.527 مريض تم علاجهم بالأنسولين، تم الإبلاغ عن 167 حالة من حالات CRC، في حين كشفت مجموعة متطابقة مكونة من 22.527 مريض عولجوا بـ GLP-1 RAs عن 94 حالة فقط من CRC - وهو معدل حدوث أقل بنسبة 44 بالمائة. وبالمثل، أظهرت مجموعات متطابقة مكونة من 18.518 مريض عولجوا إما بالميتفورمين مقابل GLP-1 RAs انخفاضًا بنسبة 25 بالمائة في تطور CRC بين مجموعة GLP-1 RA.
وشملت قيود الدراسة الإرباكات المحتملة غير المقاسة أو غير المنضبطة، والاختيار الذاتي، والسببية العكسية، وغيرها من التحيزات المتأصلة في الدراسات الرصدية. وأشار فريق البحث إلى أن هناك ما يبرر إجراء المزيد من الدراسات للتحقيق في التأثيرات على المرضى الذين خضعوا لعلاجات سابقة مضادة للسكري، والآليات الأساسية، والتأثيرات التفاضلية المحتملة داخل GLP-1RAs، وتأثيرات GLP-1RAs على السرطانات الأخرى المرتبطة بالسمنة.

* الصيدلي إبراهيم علي أبورمان
وزارة الصحة

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