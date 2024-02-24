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احتكار المعرفة بالعمل والدراسة: سلوك مغلف بالأنانية وأداة تعيق التقدم

2/24/2024 2:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان- في رحلة الإنسان نحو النجاح والبحث عن الفرص؛ يلتقي بأشخاصٍ عدة في ميادين العملِ أو الدراسة؛ منهم من يُشكّلونَ حجرَ الأساسِ للنجاح وعونا في تحقيق الطموح والإنجاز وتقديم الدعم والتشجيع اللازمين، وهنالك من يؤمنون بأنّ النجاح حكرٌ عليهم ولا أحد غيرهم يستحقّ أن يكون في المقدمة، كما ويتعمدون إحباطه أو ثنيه عن تحقيق طموحه.
احتكار المعرفة سواء في بيئة العمل أو الدراسة، سلوك سام يعيق التقدم بشتى المجالات، ويشعر الآخرين بالإقصاء والتهميش، بالرغم من أهمية تشجيع مشاركة المعرفة ضمن أجواء إيجابية فيها روح التعاون.
احتكار المعرفة "قلة ثقة" كما يبين ماجد (45 عاما) وهو موظف في إحدى الشركات الكبرى، حيث التقى بالكثير من الناس، منهم من يحفز غيره ويدعمه بل ويقدم له كل الأسباب لينجح ويكون جزءا من نجاح مؤسسته، ومنهم من يجد أن نجاح الآخر يشكل خطرا عليه وقد يلغيه تماما فيلجأ لسياسة الاحتكار لحماية نفسه وحتى يبقى هو المتسيّد.
يعتبر ماجد أن تبادل الخبرات ومشاركتها نقطة قوة لا ضعف، والإنسان الناجح من يكون داعما لغيره ومصفقا لنجاحات زملائه إضافة إلى أن المنافسة الشريفة في رأيه سبب مهم للتطور والتميز فلا أحد يستطيع أن يلغي أحدا.
سارة (32 عاما)، ترى أن البعض أصبح يتسلق على نجاحات غيره ويجزم أنه الأحق، وأن مصلحته فوق كل اعتبار، فلم تعد تعنيه الصداقة أو الزمالة، مشيرة إلى أنها تعرف نماذج كثيرة مميزة بعلمها وخبرتها لم تصل لأنها لم تجد من يشجعها ويمد لها يد المساعدة.
وتبين أن احتكار المعرفة طريق يسلكه الضعفاء والذين يظنون أن نجاح غيرهم سيكون عقبة بالنسبة لهم، تعيقهم وربما تلغيهم أيضا فيجدون أن من مصلحتهم تضليل الآخر وعدم إعطائه أي معلومة من الممكن أن تبرزه وتساهم في نجاحه.
وفي هذا الخصوص يبين الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة أن احتكار المعرفة يعيق التطور ويمنع نشر الفائدة بين الناس، وبالتالي يتسبب بنشر الجهل والأحقاد ومشكلات خطيرة تهدد أمن المجتمع وسلامته.
ويلفت إلى أن من يلجأ إلى احتكار المعرفة لنفسه وعدم مشاركتها مع الآخرين هو شخص أناني يخاف على مكانته، لذا يتعمد أن ينفرد بالمعرفة والخبرة دون غيره ليبقى هو الناجح والمسيطر فيحجم القدرات ويتحكم بكل شيء وكأنه محور الكون.
هذه الشخصيات تخشى المنافسة وتحاول بشتى الطرق منع الآخر من الوصول سواء في العمل أو في الدراسة وهذا يعد دليل ضعف وفق مطارنة، فالإنسان القوي الواثق من إمكاناته يساند زملاءه ويدعمهم ولا يبخل عليهم بالمعلومات فهو عندما يتشارك المعرفة مع المحيطين به يطور من نفسه أكثر ويصل إلى ما يريد باجتهاده وبحب الخير للناس.
يقول "طبيعي جدا أن كل شخص فينا يخاف على تعبه وجهده لكن لا يعني ذلك أن نحتكر المعرفة ونحجبها عمن يبحث عنها لنظل أقوياء والكل بحاجتنا". كما ينوه مطارنة إلى أن الحياة تتسع للجميع ومليئة بالفرص وأن كل شخص بإمكانه أن يصنع مكانه إذا اجتهد وكان حريصا على منح الدعم والتحفيز لشركائه في النجاح فما المتعة في أن يكون وحده الناجح.. مشددا على تبادل الخبرات والمعرفة وكسر الاحتكار من خلال البحث المستمر وعدم الاستسلام لأنانية البعض.
وترى خبيرة علم الاجتماع فادية إبراهيم أن المعارف البشرية في مختلف العلوم والمجالات يجب أن تكون شاملة وعامة ومُتبادلة لكي تكتمل حصيلة التراكم المعرفي الإنساني، ولكي تتطور المجتمعات وتتقدم الأمم.
اليوم الإنسان تطور ومعارفه كثُرت وتنوعت، ومداركه اتسعت، كل هذا بسبب تراكم المعرفة وتبادلها، أصبح الإنسان أكثر تحضراً يُدرك معنى الإرث الحضاري الإنساني، يعرف مسؤولياته وواجباته اتجاه البشرية.
وتعطي ابراهيم مثالا بأنه لو أنه تم احتكار المعارف في المجال الطبي لرأينا أن ملايين البشر يموتون ويفقدون حقهم في الحياة، أو أنه تم احتكار المعارف في مجال التكنولوجيا والإنترنت لرأينا مجتمعات بأكملها ما زالت تعيش في تخلف وعزلة عن العالم.
لكن إبراهيم تؤكد أن هنالك بعض العقول الفوقية والنرجسية تحاول احتكار معارفها وعدم مشاركتها الآخرين، هذه العقول ذات أُفق قصير لا ترى إلا نفسها ولا تدور إلا حول دائرتها الضيقة، وتفتقد للحس التعاوني والتشاركي، وتخاف من المنافسة وترى نفسها في المقدمة وتخشى أن يسبقها أحد في مجالها فتحتفظ بأفكارها وإنجازاتها لنفسها فقط.
وهذا ينعكس سلباً على العلاقات الاجتماعية والعملية، فيكونون أشخاصا غير محبوبين وغير مرغوبين يتركون زملاءهم سواء في الدراسة أو في العمل يواجهون الصعوبات والأزمات دون أن يقدموا لهم المساعدة أو المُساندة، كما ينظرون إلى زملائهم بشيء من الدونية والاحتقار ويهتمون بأنفسهم ومصالحهم فقط، وفق إبراهيم.
وترى أن نشر العلم والمعرفة قوة وعطاء لا يعرفه إلإ الواثقون بأنفسهم الذين يمتلكون قدرا عاليا من تقدير الذات واحترام الإنسانية، حتى في الدين الإسلامي زكاة العلم واجبة فيجب على كل شخص أن يقدم علمه ومعارفه لخدمة الدين والآخرين والمجتمعات.
والتغلب على ظاهرة أو مشكلة الاحتكار، يبدأ بتربية جيل يحترم الإنسانية، ونغرس لديه مبادئ التفاعل والتواصل العلمي والعملي مع الآخرين وتبادل المعارف والأفكار، كذلك الاعتماد على أساليب التعليم الحديثة التي تعتمد على التعلم ضمن مجموعات تشاركية تتبادل الأفكار وتصل للمعرفة والحلول معاً بشكل جماعي.
إلى ذلك، نشر ثقافة تبادل المعارف والمهارات والخبرات سواء في مجال الدراسة أو العمل، وأن يعي كل شخص أنّ وجوده على هذه الأرض ليقدم شيئا لنفسه ولبلده وللإنسانية، وهذا يقود أيضا لأهمية العمل المجتمعي والتطوعي وتشجيع المبادرات التي تنشر، وتعميم المعارف والخبرات وكل ما هو إيجابي ومُفيد للإنسانية.

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