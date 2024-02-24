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هيثم زعيتر‎ يوثق مسيرة حياة شيرين أبو عاقلة الشاهدة والشهيدة

2/24/2024 2:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- صدر عن "دار النهار للنشر"، لبنان، كتاب بعنوان "شيرين أبو عاقلة الشاهدة والشهيدة" للإعلامي والكاتب والمحلل السياسي اللبناني هيثم سليم زعيتر. وجاء الكتاب في تسعة أبواب، يوثق فيه زعيتر مسيرة حياة الصحفية شيرين وعملها الإعلامي، ودورها عبر شاشة قناة "الجزيرة"، ومساهمتها في توضيح حقيقة الرواية الفلسطينية بمواجهة زيف ادعاءات الاحتلال، الذي اتخذ قراراً سياسياً باغتيال شيرين، نفـذ بأوامر عسكرية، وبقنص متعمد لدى تغطيتها اقتحامات المحتل في مخيم جنين.
يضم الكتاب العديد من الصور لشيرين أبو عاقلة، في مراحل متعددة من حياتها منذ الطفولة حتى استشهادها، صباح يوم الأربعاء 11 من أيار(مايو) من العام 2022، في مخيم جنين.
بعنوان "لأجل القدس وفلسطين بكت شيرين"، يقول زعيتر عن شيرين: "هي الشاهدة على جرائم الاحتلال واعتداءاته، رغم صلابتها وقوتها، لكن كان قلبها ينفطر لرؤية الاحتلال ومستوطنيه يعيثون فسادا في الأرض المقدسة".
مرات عديدة، كان المشهد يكسر قلب شيرين، وهي ترى اقتحامات قوات الاحتلال لباب العامود في القدس المحتلة، وفضلا عن جرائمه المتكررة بحق الأسرى والأطفال على الأرض المباركة.
في العام 2021، لم يستطع قلب شيرين أن يواصل تحمل رباطة جأشها، وهي تنقل الصورة عبر قناة "الجزيرة"، على الهواء مباشرة، حين أحست بالخطر على أبناء مدينتها القدس. لحظة نزول المستوطنين، ليدنسوا ساحات باب العامود، وهم يحملون علم كيانهم، ودخلوا عنوة إلى المسجد الأقصى المبارك وأحياء البلدة القديمة.
لأجل القدس وفلسطين، بكت شيرين في ذلك العام على هذا المشهد. وفي العام الذي تلاه، أبكت العالم أجمع باستشهادها، لتصبح أيقونة في الدفاع عن الأرض المحتلة".
بعنوان "شهيدة جرائم حرب إسرائيلية متعمدة"، يقول المؤلف هيثم زعيتر: "إن الاحتلال لا يتوانى عن تنفيذ مخططاته مرتكبا المجازر بعدوان متوصل غير آبه بالشرائع السماوية أو المواثيق والأعرف الدولية، كما أنه لا يفرق في المكان أو الزمان، أو المستهدف، سواء أكان بشرا، أم حجرا، أم شجرا. ينفذ ما هو مخطط ومدروس بعناية، لتحقيق الغاية".
ويرى زعيتر، أن الاحتلال يمارس التهجير القسري، والتمييز العنصري ويرتكب المجازر، والاغتيال والقتل، والاعتقال والإبعاد، والأسر، حتى لجثامين الشهداء في ثلاجات ومقابر الأرقام، فضلا عن التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، وتجريف الأراضي ومصادرتها، وقرصنة الأموال، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وعن سبب تأليف كتاب عن الصحفية شرين أبو عاقلة يقول زعيتر: "إن من يناضل من أجل قضية آمن بها، يستحق توثيق مسيرة حياته، فكيف إذا كانت ممن قدموا أرواحهم فداء لذلك". لهذا قررت العمل على توثيق مسيرة حياة الصحفية المتألقة شيرين أبو عاقلة، وما يتعلق بجريمة الاغتيال المتعمدة التي نفذها الاحتلال بحقها، والاعتداء على النعش، وموكب التشييع والمشيعين وممارسة التضليل الإعلامي".
ويضيف زعيتر، أن هذا أقل واجب، لمن لم يبخل بدمائه من أجل وطنه، وعدالة قضيته، وليس إلا جهدا بسيطا أردت من خلاله أن يظهر لكل من يستطيع تناول الجريمة، بما فيها من عبر ومآثر، في إطار مشروع تكاملي بأي وسيلة، لأن المعركة ضد المحتل، متنوعة الأساليب والسبل والوسائل، وفي طليعة ذلك المجال الإعلامي.
وخلص زعيتر إلى أن شيرين استطاعت أن تجسد النموذج الفلسطيني بكل أشكاله وتلاوينه، الذي لا يفرق بين فلسطيني وآخر، لا في جنسيته، ولا طائفته ولا حتى في انتمائه إلى منطقة بعينها.
كتب تقديما للكتاب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني ورئيس "اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائيس في فلسطين الدكتور رمزي خوري بعنوان "وفاء شعبنا ومحبته لشيرين حية وشهيدة"، يقول: "إنه تردد كثيرا قبل أن يكتب تقديما لهذا الكتاب الذي يوثق لأيقونة فلسطين وإعلامها، شيرين أبو عاقلة، لأننا جميعا نهتز أمام عظمة الشهداء، ونرتجف أمام سمو روحهم وصدق فعلهم، كما أنه استحضر أثناء الكتاب لحظة استشهاد شيرين برصاص الغدر والإرهاب في قلب مخيم جنين، وهي تؤدي رسالتها المقدسة، كما يستذكر الشعب الفلسطيني رسائلها في نقل معاناة شعبنا وصوت المظلوم من القدس وبيت لحم والخليل ورام الله ونابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وأريحا، ومن قرى فلسطين المحتلة وجبالها ومن المخيمات الصامدة، فأظهرت رسائلها استهداف الاحتلال روح السلام في أزقة القدس وبيت لحم".
ويرى خوري، أن هذا الكتاب يشهد لشيرين الشهيدة إصرارها على متابعة جرائم الاحتلال بحق شعبها أطفالا ونساء ورجلا وشيوخا، ويشهد لها وهي تنقل رسائلها الإعلامية من القدس، وامتهان كرامة المؤمنين في المسجد الأقصى المُبارك وكنيسة القيامة.
وبين خوري، أن هذا الكتاب يستعرض سياسة الاحتلال الممنهجة لاستهداف الصحفيين الناقلين للحقيقة في فلسطين، واستطاع هذا الكتاب أن يقدم الاحتلال نموذجا في انتهاك القوانين الدولية ليس بحق الصحفيين الأحياء فحسب، وإنما بحق جثامينهم، والمشيعين لها، ومحاولته سرقة جثمانها الطاهر بعد أن سرق حياتها، لكنه لم يتمكن من سرقة الحقيقة التي دفعت شيرين حياتها ثمنا لها، ويظهر الكتاب في صفحاته وفاء شعبنا ومحبته لشيرين حية وشهيدة.
ثم يتحدث خوري عن وداع جنين مخيمها الذي ارتوى بدمائها، واحتضنتها مدينة القدس، مسقط رأسها، وشيعتها بكل فخر واعتزاز، فكان مشهدا عظيما يليق بعظمة الشهداء، مشيرا إلى أن الكتاب يعرفنا على شيرين الإنسانة، ومسيرتها المهنية التي استمرت ربع قرن، ويروى للأجيال كيف تحولت الشهيدة بدمائها الزكية إلى أيقونة الحق والحقيقة، وكيف تحولت مراسم تشييع جثمانها الطاهر إلى عرس وطني، رغم ما قام به الاحتلال من انتهاك واعتداء وحشي على جثمانها وعلى المشيعين لهذا الجثمان الذي أبى إلا أن يرسل رسالته الأخيرة للعالم عن طبيعة ودموية هذا الاحتلال، فيما أكدت هيبة جنازتها على رسالة أخرى وهي أن القدس فلسطينية وستبقى كذلك إلى الأبد.
ويوضح خوري، أن الكتاب يظهر كيف هز خبر استشهاد أبو عاقلة أركان المعمورة، وكيف فرضت الحقيقة نفسها على الجميع، فتضامن العالم معها ورفع صوته في وجه المجرم بالرفض والاستنكار والمطالبة بالعقاب، مبينا أن الكتاب يستعرض محاولات الاحتلال ومنظومته الأمنية والسياسية والعسكرية والإعلامية التملص من جريمته البشعة.
وخلص خوري، إلى أن "هيثم زعيتر"، من خلال هذا الكتاب يوثق لـ"شيرين أبو عاقلة. الشاهدة والشهيدة"، وكيف كرمت فلسطين والعالم مؤسساته الإعلامية والنقابية والحقوقية والكثير من المؤسسات الرسمية الفلسطينية والعربية والدولية أيقونة فلسطين وأيقونة الإعلام الفلسطيني، مؤكدا أن شرين ستبقى حية وحاضرة في وجدان الشعبين الفلسطيني والعربي والكثير من شعوب العالم والمدافعين عن الحقيقة والرافضين للظلم والقهر والاحتلال وستبقى شيرين "أيقونة فلسطين"، و"أميرة الصحفيين الفلسطينيين".
من جانبه يقول مدير دار النهار للنشر زياد شبيب في كلمة الناشر وهي بعنوان: "أن تشهد للحق": "إن أهمية هذا الكتاب تكمن فيما يؤديه من تصويب لوجهة النضال الوطني الصافي وللرسالة التي يرسلها للداخل والخارج عن عمق التشبث بالأرض والقضية وشهدائها الحقيقيين من أمثال شيرين أبو عاقلة التي ولدت في القدس لعائلة تنتمي إلى بيت لحم، القرية التي ولد فيها المسيح، وشهدت للحق، وهو الطريق والحق والحياة، وسال دمها في جنين، قبل أن تزف على مدى ثلاثة أيام إلى القدس، ملامح وجهها تشبه حاملات الطيب اللواتي أتين إلى القبر ووجدنه فارغا ونقلن خبر القيامة".
ويؤكد شبيب، أن فلسطين كانت وما تزال تحتل في دار النهار موقعا يتناسب مع مكانتها كقضية وطنية وإنسانية ولم تغب عن أولويات النشر يوما ولن تغيب، مبينا أنه عندما وقعت جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة كان من الواجب التفكير بعمل يليق بمسيرتها المميزة مهنيا والمتوجة بإكليل الشهادة، ويتناسب مع هول الجريمة.
ويشير شبيب، إلى أن "هيثم زعيتر"، على طريقته وأسلوبه في جمع كل أجزاء هذا الملف في جوانبه السياسية والحقوقية، والإعلامية، والإنسانية، ويضعه بين يدي القارئ كي لا تضيع الحقيقة ولا تتبدد دماء الشهيدة، ويكون مرجعا لكل من آمن بعدالة منطلقاتها.
ويقول شبيب: "إن تشهد للحق في هذا العالم أمر استثنائي وغاية في الخطورة. وإذا رغبت بذلك وصممت عليه فقد لا تجد من يجاريك أو يستمع إليك، وتكون مُعرضا للاضطهاد أو حتى للقتل جسديا أو معنويا، هذا ما ينتظرك عندما تواجه من يغتصب الأرض منذ عقود في فلسطين، أو عندما تتجرأ على نقل حقيقة ما يجري هناك فقط، أي تتجرأ على عدم تبني الرواية التي يحاول المحتل فرضها ليتمكن من الاستمرار في جريمته".
ويقول شبيب: "إنه ليس سهلا أن تقرر شابة فلسطينية درست في الخارج، أي في ما يسمى بالشتات الفلسطيني، أن تعود إلى القدس لتمارس الشهادة للحق في مهنة الإعلام في أخطر الأمكنة وأقدسها، وأن تبذل حياتها بدلا من السعي إلى النجاح المهني في بلاد الله الواسعة، والشاشات العربية أو العالمية المتسعة لأصحاب المواهب والقدرات مثل شيرين".

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