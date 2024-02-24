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ارتفاع على الحرارة الأحد وأجواء دافئة الاثنين

2/24/2024 2:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا الأحد، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.
وتكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

التحذيرات ليوم الأحد:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب، وبخاصة فوق المرتفعات الجبلية.


ويطرأ ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة يوم الاثنين، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء قليلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

أما ليلا فتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

التحذيرات ليوم الاثنين:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

ويطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة الثلاثاء، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتناقص كميات الغيوم ليل الثلاثاء، وتضعف فرص الهطول تدريجياً، وتسود أجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

التحذيرات ليوم الثلاثاء:

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وبخاصة فوق المرتفعات الجبلية.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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