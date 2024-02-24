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إطالة أمد الحرب.. والتبعات الاقتصادية

2/24/2024 2:29:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. ابراهيم بدران حين تندلع الحروب، تطغى الجوانب العسكرية و الإنسانية و مآلاتها السياسية على غيرها من الجوانب و خاصة الاقتصادية و الاجتماعية والنفسية.غير أن الموضوع الاقتصادي يحتل الأولوية لدى الدول المجاورة نظرا للتأثيرات السلبية للحروب على دول الجوار. و اليوم، تقترب الحرب المعلنة على غزة والحرب غير المعلنة على القدس والضفة الغربية بكاملها، من إتمام الشهر الخامس ليصل عدد الضحايا الأبرياء 30 ألف شهيد وعدد الجرحى والمصابين 70 ألف مواطن من مختلف أماكن القطاع، وليرتفع عدد الشهداء في الضفة الى أكثر من 750 شهيدا وعدد المعتقلين يتجاوز 7 آلاف معتقل ،إضافة إلى التدمير شبه الكامل لأكثر من 80 % من مبان و بنى تحتية في القطاع. والواقع أن فلسطين تتعرض اليوم لحرب إبادة جماعية وتجويع وتعطيش بشكل غير مسبوق بالتاريخ الحديث. ومع ذلك تستخدم الولايات المتحدة الأميركية الفيتو لمنع مجلس الأمن من اتخاذ قرار بوقف الحرب ويتوسع التحالف الأوروبي الأمريكي في ضرب الحوثيين في البحر الأحمر في حين تتوسع إسرائيل بضرب أهداف في لبنان وسورية، تحقيقا لهدف إسرائيل بتوسيع الحرب وإدخال دول جديدة، حتى تظهر إسرائيل ليس كدولة استعمارية عنصرية نازية ترتكب أبشع السياسات و المجازر في فلسطين وإنما دولة تقاتل مجموعة من الدول في الشرق الأوسط، على أمل أن يتغير موقف العالم إزاء وحشية إسرائيل ونواياها الاحتلالية البعيدة عن كل قانون إنساني أو دولي. وهكذا أصبحت المنطقة بكاملها متأثرة بما يجري مما انعكس بشكل سلبي على القطاعات الاقتصادية في بلدنا العزيز إضافة إلى انعكاساته الاقتصادية المدمرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
ويسعى التحالف الأوروبي الأميركي بتضخيم العمليات في البحر الأحمر حتى يعطي مبررات قوية لارتفاع أسعار النقل والتأمين وتحويل النقل البحري إلى رأس الرجاء الصالح بدلاً من البحر الأحمر وقناة السويس التي تأثرت عائداتها بنسبة تقترب من 50 % .
أما بالنسبة لنا في الأردن فإن قطاعات كثيرة قد تأثرت بالحرب العدوانية وتأتي في مقدمتها السياحة، والتي تصل عائداتها في الظروف الطبيعية إلى
16 % من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيها أكثر من 55 ألف شخص. إذ تراجعت النشاطات السياحية إلى أقل من 12 % من حجمها المعتاد. وقطاع النقل البري والجوي والبحري الذي تقلص بنسبة لا تقل عن 35 % . من جانب آخر فإن عسكرة البحر الأحمر أثرت بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية في الأردن حيث تمر في باب المندب والبحر الأحمر أكثر من 5 % من المستوردات اللازمة لعمليات الإنتاج، إضافة إلى تأثر التجارة عموما وخاصة الاستيراد من شرق آسيا أو التصدير إليها وإلى دول القارة الأفريقية.
وهنا لا بد من الإلتفات إلى عدد من المسائل، تأتي في مقدمتها إصرار المعتدى الإسرائيلي، وبموافقة الشريك الأميركي، على إطالة زمن الحرب الأمر الذي يعني أن التبعات الاقتصادية السلبية مرشحة للاستمرار، وأن عودة المنطقة إلى الهدوء أو الحالة الطبيعية ستواجه بصعوبات البرنامج الإسرائيلي الهادف إلى تهجير الفلسطينيين وتطبيق النموذج الغزي في حال نجاحه على الضفة الغربية، مما يعني تعميق تأثر القطاعات الاقتصادية الأردنية باستمرار الحرب بكل ما يعني ذلك من ارتفاع في معدلات الفقر وتراجع معدلات النمو الاقتصادي. من جانب آخر فإن التعويل على المساعدات و القروض لن يمكن من المواجهة لأنها غالبا ما تذهب باتجاه سداد التزامات الحكومة وليس القطاعات الاقتصادية.
لقد أشار جلالة الملك عبدالله الثاني إلى المسألة الاقتصادية بقوله (( إن الاقتصاد الأردني بعد 7 أكتوبر لن يكون كما كان قبله، ولا بد من إعطاء التعاون و التشارك بين القطاعين الخاص والعام الاهتمام الكافي للتكييف مع الظروف الاقتصادية التي يفرضها العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية)).
كل ذلك يستدعي أن تأخذ الحكومة موقفاً أكثر تفاعلاً مع القطاعات الاقتصادية على غرار ما تم خلال جائحة الكورونا. ويتطلب ذلك أولاً: إعداد دراسات مستعجلة حول تاثر القطاعات الاقتصادية المختلفة بالحرب، ليس بهدف تهوين المشكلة وتبسيط تبعاتها، وإنما تفهم أعماق المشكلة ومداخل التعامل معها. ثانيا: تشكيل فريق حكومي يضم الوزراء المعنيين وخاصة وزراء الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة إضافة إلى الخبراء ليعقد اجتماعات تفصيلية تفاعلية مع ممثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة. ثالثا: المباشرة بالتعاون ما بين الحكومة والضمان الاجتماعي والبنوك على طريق الاستجابة لمتطلبات المرحلة بهدف المحافظة القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني والعمل على عدم اضطرار الشركات والمصانع والمزارع إلى تسريح العاملين فيها بسبب الركود أو ارتفاع الأسعار. رابعا: تنشيط البعثات الدبلوماسية والتجارية الأردنية بهدف فتح أسواق تصدير جديدة للمنتجات الأردنية. خامسا: تنشيط الاستثمار الوطني من خلال شركات مساهمة عامة تساهم فيها جزئيا مؤسسات الاستثمار الرسمية لتمويل المشاريع الكبرى والمتوسطة التي تعتمد على التمويل الوطني ومساهمات المواطنين. سادسا: إنشاء ((الصندوق الوطني للطوارئ)) برأسمال تساهم فيه الحكومة والبنوك والشركات الكبرى لتيسير التعامل المالي مع المتطلبات الاقتصادية اللازمة.
وقد تكون حركة المقاطعة الشعبية للبضائع والمنتجات المستوردة من شركات مؤيدة لإسرائيل نقطة انطلاق إيجابية. ذلك أن المواطنين اقبلوا بثقة أكبر على المنتجات الوطنية البديلة، وهذه مناسبة يمكن أن تحول تحدي الحرب إلى فرص واعدة من خلال التوسع في مشاريع الإنتاج الوطنية، خاصة وأن 70 % من الاستهلاك الأردني هو من منتجات مستوردة. بمعنى أن هامش التوسع في الإنتاج كبير، وأن إنشاء مشاريع جديدة وخاصة في المحافظات سوف يعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني. إن توقعات وزير المالية لنمو اقتصادي 2.6 % لن تكون كافية، حتى لو تحققت، خاصة وأن نسبة البطالة ما تزال مرتفعة 22.3 %. من جانب آخر فإن الحرب في فلسطين و ما ألقته من آثار على المنطقة و خارجها قد عملت على رفع كلفة الإنتاج وبالتالي أثرت على القدرة التنافسية للمنتجات. الأمر الذي يتطلب العمل المشترك الجاد بين القطاعين العام والخاص لاتخاذ خطوات من شأنها المحافظة على كلفة الإنتاج وعلى القدرة التنافسية للمنتج الأردني.
وأخيرا، فإن تأثيرات الصدمة الاقتصادية تستغرق بعض الوقت حتى تظهر آثارها، الأمر الذي يستدعي التعاون الحقيقي بين مخلف القطاعات حتى يحافظ الأردن على صلابته وصموده واجتياز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ المنطقة.

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