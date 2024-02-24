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المطامع الصهيونية على الدول العربية: الأردن نموذجا (1 من 3)

2/24/2024 2:29:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. زياد محمد الزعبي* د. زياد محمد الزعبي*

البداية
في غرفة في الطابق الثالث من المبنى المثبت على بابه الحديدي رقم 10، والواقع في شارع داوننج ستريت بقلب لندن، تسمى هذه الغرفة بغرفة التأمل (نعم هي للتأمل)، جلس رئيس الوزراء البريطاني هنري كامبل بانيرمان في العام 1905 يتأمل خريطة للعالم، ويركز فيها على المنطقة المسماة أوروبا، وجنوبها البحر الأبيض المتوسط، وشرقها تمتد الدولة العثمانية من حدود روسيا الجنوبية إلى المحيط الهندي، أما الشمال الأفريقي الذي كان جزءا من هذه الإمبراطورية الإسلامية، واستعمرته بريطانيا وفرنسا من السكان العرب المسلمين.
تتشابك العلاقات عبر الحدود المرسومة طوليا على الأوراق، دون وجودها الفعلي على الأرض، سكان يلتقون مع جيرانهم عبر البحر الأبيض والأحمر والصحراء، تجمعهم جذورهم التاريخية، ويتحدثون اللغة نفسها، ويدين غالبيتهم بالدين نفسه.
قال في نفسه: "ماذا لو اتحدت هذه البلاد بالصدفة، أو بفعل فاعل، ستفصلنا هذه الدولة إن قامت عن آسيا وإفريقيا، ونصبح معزولين عن بقية العالم".. تيقظ الحس الاستعماري المتعالي في نفسه، وكتب: "لا بد من عمل شيء يمنع حدوث هذا".
على عشاء عمل، جلس بانيرمان والبروفسور جيمس، وهو خير من كتب في أمر سقوط الإمبراطورية الرومانية، وثلاثة آخرون، واستذكروا كتاب لوي مادلين عن نشوء وزوال إمبراطورية نابليون، وقال: "تعلمون أنني مهتم بفلسفة التاريخ، إنني أرى أن أوروبا مقسمة إلى دول بينها خلافات، ومواردها تقل، وحين نظرت إلى الخريطة المحيطة بأوروبا، وجدت أن البحر المتوسط يفصلنا عن شعب يتحدث اللغة نفسها، ويدين بدين واحد، وله تاريخ مشترك، وجزء منه ما يزال تابعا لدولة عثمانية مريضة. فماذا نفعل إزاء هذا الأمر؟".
وبعد مناقشة ما ورد في الكتابين ومخاوف بانيرمان، تم اقتراح: ماذا لو ناقشنا هذا الأمر في مؤتمر أوروبي ندعو له الدول الاستعمارية الأوروبية؛ بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وهولندا، وندعو خبراء في الإستراتيجية، وعسكريين، وأساتذة في السياسة والتاريخ والأديان والزراعة والنفط؟
استمرت جلسات المؤتمر في لندن سنتين، وفي عام 1907 اعتمدت وثيقة صادرة عن المؤتمر تقول فيها: "البحر الأبيض المتوسط هو الشريان الحيوي للاستعمار، إلا أنه الجسر الذي يصل الشرق بالغرب، والممر الطبيعي إلى القارتين الآسيوية والإفريقية، وملتقى طرق العالم، أيضا هو مهد الأديان والحضارات، ولكن الإشكالية أنه يعيش على شواطئه الجنوبية والشرقية بوجه خاص؛ شعب واحد تتوفر له وحدة التاريخ والدين واللسان".
وتم اعتماد النص النهائي للتوصيات من لجنة الاستعمار وجاء فيه: "على الدول ذات المصلحة أن تعمل على استمرار تأخر المنطقة، وتجزئتها وإبقاء شعوبها مضللة جاهلة متناحرة، وعلينا محاربة اتحاد هذه الشعوب وارتباطها بأي نوع من أنواع الارتباط الفكري أو الروحي أو التاريخي، وإيجاد الوسائل العملية القوية لفصلها عن بعضها البعض".
وتابع النص: "وكوسيلة أساسية مستعجلة، ولدرء الخطر، توصي اللجنة بضرورة العمل على فصل الجزء الإفريقي من هذه المنطقة عن جزئها الآسيوي، وتقترح لذلك إقامة حاجز بشري قوي وغريب بحيث يشكل في هذه المنطقة، وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة للاستعمار عدوة لسكان المنطقة".
المنظمة الصهيونية، عبر أذرعها في دوائر الحكومة البريطانية، تتابع المؤتمر رغم سريته في أول مؤتمر للمنظمة الصهيونية العالمية، بعدها تقرر أن تكون فلسطين وطنا قوميا لليهود، وأسقطت الخيارات الأخرى.
لم يطل الأمر، بعد 8 سنوات أنجبت وثيقة بانيرمان ابنة غير شرعية وهي اتفاقية سايكس بيكو، ولحقها ابن غير شرعي وهو وعد بلفور.
من هنا بدأت الحكاية؛ مؤامرات تتبعها مؤامرات، لمن خطط في لندن وباريس وغيرهما من العواصم بسرية تامة.
الصهيونية الدينية
كانت تعمل على توطين اليهود في كيان قومي منذ بدايات النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وخاصة بجوار المناطق التي يعتبرون لها أهمية دينية بالنسبة لليهود، وقاموا بإنشاء وكالات تمويلية لهذا الغرض جمعت أموالاً من يهود أوروبا وأميركا، ومولت شراء أراضٍ واسعة في فلسطين، إما مباشرة أو عن طريق وسطاء كما حدث مع عائلة سرسق اللبنانية، التي كانت تشتري الأراضي التي تطرحها الدولة العثمانية بالمزاد، والتي كانت تستولي عليها من أصحابها الفلاحين حين لا يقدرون على دفع الضرائب المفروضة على محاصيلهم، حتى وصلت ممتلكاتهم في مرج بني عامر إلى أربعماية ألف دونم.
نشأت أفكار بإقامة وطن قومي لليهود تزعمها ثيودور هرتزل اليهودي، والذي بدأ بنشر الفكرة بين يهود العالم، ولم تكن هناك حماسة قوية بين اليهود لأسباب عدة، ومن هنا دعا إلى عقد المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897، والذي عقد في مدينة بازل وعنوانه الرئيس إنشاء وطن قومي لليهود، ولم تحدد أي أرض لهذا الوطن، ولكن ذكرت خيارات فلسطين والأرجنتين وأوغندا.
كانت فلسطين التابعة في ذلك الوقت للدولة العثمانية هي الخيار المفضل لأسباب دينية لدى اليهود المتدينين، وأُعترض عليها من قبل الفرنسيين والروس لأسباب دينية أيضا، وتوالت المؤتمرات الصهيونية كل عام في مدن أوروبية مختلفة حتى المؤتمر الثامن الذي عقد في لاهاي في هولندا (14 -21 آب/أغسطس 1907) أي في العام نفسه الذي صدرت فيه وثيقة بانيرمان، وطالب حاييم وايزمان الذي تولى قيادة المؤتمر بعد وفاة هرتزل، بدمج الصهيونية الدينية بالسياسية، وتوجت هذه بقرارات المؤتمر التاسع بأن فلسطين ستكون هي مكان الوطن القومي لليهود، وبهذا يتوافق هذا القرار مع رؤية بانيرمان، وتحولت الصهيونية الدينية إلى صهيونية سياسية.
السؤال المطروح: هل كانت فلسطين في ذلك الوقت لها حدود معرّفة مع جيرانها، وما هو تعريف الأرض المسماة بفلسطين؟ تاريخيا أيام الدولة الأموية، كانت المنطقة مقسمة لأجناد؛ جند فلسطين، جند الأردن، جند دمشق..الخ، وكانت جند الأردن تضم الجولان وحوران من المفرق شرقا إلى البحر المتوسط غرباً، وتمتد على البحر من صيدا شمالاً إلى حيفا جنوباً.
أما جند فلسطين فكانت تضم ما يسمى الآن البلقاء شرقاً، التي كانت تتبع نابلس جنوباً إلى معان، وغرباً إلى البحر من حيفا حتى بئر السبع ثم إلى العقبة.
حين انهارت الدولة العثمانيه، وتقرر وضع فلسطين والعراق تحت الانتداب البريطاني، مقابل سورية، للانتداب بل الاحتلال الفرنسي، حسب اتفاقية سايكس بيكو، قرر تشرشل رسم حدود فلسطين من بحيرة الحولة شمالا مرورا ببحيرة طبرية إلى البحر الميت، ثم بخط مستقيم إلى العقبة جنوبا.
هذا التقسيم اعترض عليه هربرت صموئيل، المندوب السامي البريطاني في فلسطين والذي كان صهيونيا، وكان يعتبر الحدود الشرقية لفلسطين هي الخط الحديدي الحجازي وليست نهر الأردن، إلا أن تشرشل قرر حين أصبح رئيسا للحكومة البريطانية، أن نهر الأردن هو الحد الفاصل ما بين الأردن شرقاً وفلسطين غرباً، ومن هنا جاءت تسمية شرق الأردن، والتي كانت تعني شرق النهر.
تأسيس إمارة شرق الأردن
مناقشات ساخنة يقودها وزير المستعمرات البريطانية ونستون تشرشل؛ لبحث أوضاع المستعمرات. تشكلت لجنة فرعية برئاسة تشرشل، وعضوية صموئيل وكونجريف ولورنس ويونغ، وعقدت اجتماعات في فندق شبرد بالقاهره في 12 آذار(مارس) 1920، تساءل تشرشل: "لماذا لا نشكل حكومة عربية في شرق نهر الأردن؟" قال يونغ: "لقد أعدت دائرة الشرق الأوسط تقريرا، وملخصه ضرورة وضع هذه المنطقة تحت قيادة حاكم عربي مقبول لحكومة صاحب الجلالة".
وعلق لورنس: "الشريف حسين مستاء جداً من نكث الوعود البريطانية الواردة في مراسلاته مع مكماهون". صموئيل: "هذه المنطقة الواقعة شرقي النهر هي ضمن الانتداب البريطاني، ويجب ألا تكون دولة عربية مستقلة، والمشكلة كيفية التعامل مع الشريف (الأمير) عبدالله الموجود هناك، وما يزال الملك فيصل ملكا على سورية، ويعد العدة للثورة على الفرنسيين، ويقوم باتصالات مع الكماليين والمتنفذين السوريين، كما سيسبب وجوده هياجاً ضد الصهاينة في فلسطين، ولن نستطيع منع الغارات من هذه المنطقة على فلسطين".
بعد مناقشات توصلوا لنتيجة: "لنكوّن كيانا نُرضي به الشريف عبدالله بن الحسين ووالده، ويكون موطنا للعرب الذين سينزحون من فلسطين بعد تكاثر اليهود، ونؤمن الحدود الشرقية مع الأراضي السورية المستعمرة من فرنسا، والغربية مع فلسطين، وكبح جماح الثوار ضد الفرنسيين وضدنا في فلسطين". هذا ما صرح به كيركبرايد بعد زيارة تشرشل، وتمت دعوة الشريف(الأمير) إلى اجتماع في القدس.
اقترح الأمير تكوين إمارة من فلسطين وشرق الأردن، ويكون نظامها مماثلا للنظام العراقي من حيث علاقتها بالمندوب السامي. رفض تشرشل الاقتراح وقال إن لفلسطين وضعاً مختلفاً عن العراق، فلقد قطعنا شوطا بعيداً في توطيد نظام حكم مختلف في فلسطين.
واقترح الأمير: "إذا تم فصل شرق الأردن عن فلسطين، أن يضم إلى العراق". قال تشرشل: "هذا غير ممكن الآن، وإن الأمير عبدالله بصفته ممثلاً للعائلة الشريفية الهاشمية، عليه كحاكم أن يختار كبار المسؤولين، وشرقي الأردن لن يدخل في نطاق النظام الإداري القائم حالياً في فلسطين، وبذلك يستثنى من وعد بلفور والسياسات الصهيونية القائمة فيها".
وقال صموئيل: "لا بد من التوضيح بأن حكومة جلالته ملتزمة بإقامة دولة يهودية في فلسطين، وهذه ليست موضع نقاش".
كانت نظرة الصهاينة غير المعلنة، ويتبناها تشرشل، أن من يعيش على أرض لا يعني تملكها للأبد، فإذا جاء عرق أكثر ذكاء وقدرة فإن من حقه أن يتملكها ويستغلها، وهذا ما حدث في أميركا، ولا مانع أن يحدث في فلسطين. (يتبع)

*نقيب الأطباء الأردنيين

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