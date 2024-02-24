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دعم الفقراء أبرز تعديلات صندوق الطالب الجامعي

2/24/2024 2:29:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان– كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أبرز ملامح تعديلات صندوق الطالب الجامعي في النظام الجديد بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة على وقف العمل بالنظام السابق، وإقرار مجلس الوزراء لنظام جديد يتم العمل بموجبه قريبا وفق المقتضى القانوني.
وتضمنت البنود الجديدة المقترحة رفع المعدل من المقبول إلى الجيد، وهو ما يحفز الطلبة للعمل على رفع معدلاتهم التراكمية للحصول على المنحة، وإعادة صياغة مسمى جديد بعنوان (نظام صندوق دعم الطالب الفقير) بهدف إيصال الدعم الحقيقي للطلبة المستحقين.
وأشارت الوزارة، وفقا للناطق باسمها مهند الخطيب، إلى تكليفها لجنة للعمل على وضع النظام الجديد بما يتناسب مع الظرف الحالي، منوها بأن الوضع القائم للمنح هو الحصول على ألف نقطة مقسمة بين 400 نقطة للتحصيل الأكاديمي، و600 نقطة للوضع الاقتصادي للطالب وأسرته، وهو ما ستعمل عليه الوزارة في النظام الجديد لزيادة النقاط على الوضع الاقتصادي وتقليل وزن النقاط الأكاديمية، وبنفس الشروط الحالية.
وبين الخطيب بأن نتائج المنح والقروض ستصدر خلال منتصف شهر نيسان (إبريل) المقبل.
ولفت الى أن الوزارة أصدرت نتائج إعلان النقاط المحتسبة الأسبوع الماضي، وعلى الطلبة العمل على تدقيق هذه النقاط والاعتراض عليها في حال وجود خطأ، مشددا على أنه سيتم إغلاق صندوق الاعتراض يوم الاربعاء المقبل 28/ 2، ما عدا رابط الحالات الإنسانية لتقديم التقرير المرتبط بها، على أن يكون قدم طلب الحالة قبل التاريخ المذكور.
ودعا جميع الطلبة للالتزام بالموعد المحدد من قبل الوزارة التي يصلها ما يزيد على 70 ألف اعتراض، لافتا إلى أن أغلب الجامعات الرسمية تعاونت مع الطلبة وقامت بتأجيل رسوم التسجيل أو تقسيطها لكل طالب بحسب ملفه.
وأوضح أن الوزارة قامت بتعديل تعليمات دعم صندوق الطالب بهدف تحقيق العدالة بين الطلبة بأعلى درجة ممكنة، وحتى الوصول للطلبة الأكثر استحقاقا، وبما يتوافق مع المخصصات المالية المتوفرة، لافتا إلى أن الصندوق مستمر بدعم الطلبة منذ ما يزيد على 19 عاما، وبمعدل يتجاوز 650 مليون دينار حتى نهاية العام الفائت، وهو ما يعد منجزا وطنيا يجب أن يتواصل حتى تستفيد الأجيال القادمة منه.
وبلغ المجموع الكلي للطلبة المتقدمين في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم 88486 طالبا وطالبة يحق لـ80103 منهم المنافسة على التقدم للمنح والبعثات.
وتم تجميد طلبات 8383 طالبا وطالبة لأسباب مختلفة، منها الاستنكاف أو الحاصل على عقوبة تأديبية، أو الحاصل على منحة تغطي فترة دراسته، أو المنسحب، أو المنقطع عن الدراسة أو على برنامج الموازي أو في تخصص غير مسموح له التقدم به، أو لم يزد معدله الجامعي.
وأكدت الوزارة أن عملية تقديم طلبات الاعتراض ستكون إلكترونية فقط، ولن تستقبل أي طلب اعتراض ورقي، كما لن يتم النظر في أي طلب اعتراض إلكتروني ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحة الاعتراض.
كما يمكن للطلبة وخلال الفترة الرسمية المحددة تقديم طلبات الاعتراض الإلكترونية باستخدام الطلب نفسه، كما يمكن أن يتقدموا أيضاً بطلبات للاستفادة من الحالات الإنسانية شريطة تحميل الوثائق المعززة.
وكانت وزارة التعليم العالي أوقفت العمل بنظام المنح والقروض الجامعية الجديد.
ويشار إلى أن أكثر من 527 ألف طالب وطالبة استفادوا من صندوق دعم الطالب في الجامعات، بتكلفة إجمالية تجاوزت 650 مليون دينار منذ 2004.

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