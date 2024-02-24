مربو أبقار.. مطالبات بالرقابة على مصانع تستخدم حليب البودرة لإنتاج الألبان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات
عمان - طالب مربو أبقار المؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات الرقابية، بتشديد الرقابة على المصانع التي تستخدم حليب البودرة في تصنيع منتجاتها.
وقال رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج لـ"الغد"، إن هناك عزوفا من المصانع بطلب حليب الأبقار من المزارعين، مشيرًا إلى أن حليب البودرة يمنع استخدامه في مصانع الألبان ضمن المواصفات والمقاييس الأردنية.
وأوضح أن هناك استخداما لحليب البودرة من بعض المصانع، مبينا أن استخدامه يسبب ركودا لكميات الحليب الطازج، مما يؤدي إلى وقف عملية الإنتاج وخروج العديد من المزارعين من القطاع في ظل الوضع الصعب.
من جهته أكد رئيس جمعية تسويق الحليب مروان صوالحة، أن قطاع الحليب الطازج والمزارعين لا يزالون يعانون من معضلة استخدام مصانع الألبان للحليب المجفف.
وقال صوالحة لـ"الغد"، إن قطاع الحليب الطازج قد تراجع بنسبة 30 %، بالإضافة إلى عدم تسجيل مزارع جديدة لإنتاج حليب منذ ما يقارب 6 سنوات، وذلك بسبب المنافس غير الشرعي "الحليب المجفف".
وطالب صوالحة الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على تلك المصانع، وتنفيذ العقوبات بحق المخالفين، مشيرا لدور مؤسسة الغذاء والدواء ووزارة الزراعة في تشديد الرقابة واستمرار حملاتها، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك،
مؤكدا بأن كميات الحليب الطازج متوفرة وتكفي لسد احتياجات المصانع، لافتا إلى أن أسعاره تتوافق مع مطالب أصحاب المصانع.
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