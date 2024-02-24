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مربو أبقار.. مطالبات بالرقابة على مصانع تستخدم حليب البودرة لإنتاج الألبان

2/24/2024 2:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات

عمان - طالب مربو أبقار المؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات الرقابية، بتشديد الرقابة على المصانع التي تستخدم حليب البودرة في تصنيع منتجاتها.
وقال رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج لـ"الغد"، إن هناك عزوفا من المصانع بطلب حليب الأبقار من المزارعين، مشيرًا إلى أن حليب البودرة يمنع استخدامه في مصانع الألبان ضمن المواصفات والمقاييس الأردنية.


وأوضح أن هناك استخداما لحليب البودرة من بعض المصانع، مبينا أن استخدامه يسبب ركودا لكميات الحليب الطازج، مما يؤدي إلى وقف عملية الإنتاج وخروج العديد من المزارعين من القطاع في ظل الوضع الصعب.


من جهته أكد رئيس جمعية تسويق الحليب مروان صوالحة، أن قطاع الحليب الطازج والمزارعين لا يزالون يعانون من معضلة استخدام مصانع الألبان للحليب المجفف.


وقال صوالحة لـ"الغد"، إن قطاع الحليب الطازج قد تراجع بنسبة 30 %، بالإضافة إلى عدم تسجيل مزارع جديدة لإنتاج حليب منذ ما يقارب 6 سنوات، وذلك بسبب المنافس غير الشرعي "الحليب المجفف".


وطالب صوالحة الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على تلك المصانع، وتنفيذ العقوبات بحق المخالفين، مشيرا لدور مؤسسة الغذاء والدواء ووزارة الزراعة في تشديد الرقابة واستمرار حملاتها، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك،

مؤكدا بأن كميات الحليب الطازج متوفرة وتكفي لسد احتياجات المصانع، لافتا إلى أن أسعاره تتوافق مع مطالب أصحاب المصانع.

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