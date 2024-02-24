الانتقال الكبير: الأردن يمضي إلى المستقبل بإرادة حرة

MENAFN - Alghad Newspaper) تكشف تجارب القادة الذين يتجهون إلى صناعة مستقبل بلدانهم وبناء نهضتها، عن قدراتهم في التمكن من ترسيم الحدود بين لحظتين فاصلتين:

راهنة ومقبلة. تلك التي تتجلى فيها برهة الانتقال من زمن إلى آخر جديد، لا ينسى سابقه، بل يمتلئ بحكمته، ويمضي بحمولته إلى الأمام بعقلانية ورؤية، مع ما يتجلى فيه من إستراتيجيات، تتحرك نحو صياغة فعلٍ يواكب زمنا استثنائيا جديدا، قادرا على الإمساك بزمام المستقبل، يعيدون فيه توجيه الدفة لبلورة مشروع نهضوي، يحتمي برؤية عميقة للتقدم، يحرك الزمن في المضي على سكته.



هؤلاء هم قادة المستقبل، وأصحاب الرؤى الخلاقة في إنتاج حالة مغايرة لما كانت عليه دولهم سابقا، وانتقالها إلى مناطق فعل، ترتقي بالازدهار والتطور.



من هنا، نقف أمام التجربة الأردنية المعاصرة في التنمية والنهوض منذ نشأة الدولة قبل مائة عام، بما حملته من تنويعات في انتقالاتها من عهد إلى آخر، وفي كل انتقال، كانت تحتكم إلى حاجة الدول للتغيير الإيجابي الذي تتجسد في دائرته أحلام وطموحات الأردنيين في التنمية والتقدم.



جسّد جلالة الملك عبدالله الثاني، بقيادته الحكيمة رؤيته في عملية انتقال المملكة الأردنية الهاشمية من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين،

بسلاسة وحكمة، تزن كل خطوة في عملية الانتقال، لتحقق جدواها في خلق مناخات تنموية للأردنيين، تعيد تشكيل تطلعاتهم لمستقبل مشرق وآمن.



وفي هذا السياق، نقدم قراءة حول الكتاب الصادر مؤخرا عن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، تحت عنوان "الانتقال الكبير.. الأردن في القرن الحادي والعشرين: ازدهاره ومنعته"، وهو كتاب يستجلي التجربة الأردنية في انتقالها الاستثنائي من زمن إلى زمن جديد، بما يقدمه من وثائق وتحليلات وقراءات، تكشف عن عمق رؤية جلالة الملك في صياغة دخول المملكة القرن الحادي والعشرين وعبور الربع الأول منه، لتعزيز قوة ومنعة الأردن، الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية والتنموية.



فما تحقق خلال هذه الفترة الزاخرة بالتحولات الإقليمية والعالمية، لم يفت من عزيمة الأردنيين بقيادة جلالته، في تجاوز محطات معقدة من هذه التحولات، بخاصة وأن الأردن يقع في وسط إقليم ملتهب.



تفصح فصول الكتاب الذي يعد وثيقة دقيقة، ترصد مفاصل عملية انتقال المملكة من أفق التأسيس والبناء، إلى أفق تتجلى في مدياته، إمكانات القائد في رسم مسار حيوي لبلد، استطاع أن يواجه التحديات الداخلية والإقليمية بقوة واقتدار، وأن يعزز إمكانيات الأردنيين وقدراتهم في المضي نحو المستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية، تسهم بالتنمية والاستثمار في المواطن، الذي تراكمت خبراته في فهم التحولات والتفاعل مع العصر خلال المائة عام، في اجتراح معجزته في العمل والإنتاج.



وبرغم ما يحتدم في الإقليم من صراعات، إلا أن الأردن لم يغفل موقعه الإستراتيجي، وعلاقاته الإقليمية والعربية الإستراتيجية، وأفق منظومة علاقاته الدولية، فوظف كل هذه المقدرات في الاستثمار السياسي، ودفع بكل قوته إلى تخليق مبادرات حيوية لإطفاء حرائق الإقليم، في مسعى منه إلى إرساء حالة من الاستقرار في المنطقة.



ومنذ لحظة تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية في السابع من شباط (فبراير) 1999، تبدت رؤيته المتوازنة في تعزيز قدرات المملكة في مجالات تمكّن من النهوض بالقيم الوطنية وتُرسي مفهوم المواطنة، وترتقي بها، في إطار مشروع وطني يوظف إمكانيات الأرض والإنسان في مهمة، تحقق الانتقال الكبير إلى القرن الحادي والعشرين بكل مقتضياتها الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، ودخول عصر يتمثل تقدمه إلى ملامح جديدة كليا عما سبق.



ويعد هذا الانتقال مفصليا في تاريخ الأردن، لأنه يحتكم في مهامه إلى إنتاج مقاربات عملية على أرض الواقع، في جذب الاستثمارات الضخمة، والتفاعل مع الثورة الصناعية الرابعة ومشتقاتها، والتوجه الى مقتضيات التعليم الحديثة، وتحديث التشريعات الوطنية، محتشدا بروح العمل والانطلاق في هذه المساحات الجديدة، بما يتدافع فيها من أحلام وطموحات ومقترحات، مستندا على الحاجة لصياغة مفردات تنموية قادرة على الارتقاء بالبلاد.



لقيت الرؤية الملكية في تحديث الأردن بما يواكب مقتضيات العصر الجديد، صدى كبيرا لدى المواطنين، فما يحمله عقلهم الجمعي من رغبة في تحقيق منعتهم بالمضي في عصر، لم تشهد الإنسانية شبيها له في التقدم العلمي، والتشكيلات السياسية والتكتلات الاقتصادية والتحالفات الكبرى، سيمضي بهم إلى ما هو أبعد من لحظتهم الراهنة، وسيضعهم في مواجهة مع المستقبل، وحاجاته التي تتطلب تأهيلا مسبقا لحاجات الدخول إليه، ما أضفى على استجابتهم لهذه المتطلبات اندفاعا، تبلور في المحطات العديدة التي أثبتوا فيها دافعيتهم للعمل والإنجاز، كل ذلك إلى جانب ما يتمتعون به من صلابة ومنعة، تأسست عبر تاريخ من المواجهات مع العواصف المحيطة بهم.



يستهل الكتاب صفحاته، بما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني في الثالث والعشرين من تشرين الأول (اكتوبر) 2012 "هذه الدَّولة الأردنية ليست إنجازًا لشخص، أو طرف واحد، وإنمَّا هي إنجاز تراكمي لكل الأردنيين من جيل إلى جيل".



من هنا فإن جلالته، وقبل أن يطلق هذه المقولة منذ أكثر من عقد، أسس لقواعد عهد جديد، ترتكز على المشاركة الشعبية لتحقيق المنعة للوطن والمواطن، والتي أساسها أن الجميع تحت سماء هذه البلاد، هم شركاء في بناء أردن محصن بقدرة قائد مدرك لحاجات وتطلعات مواطنيه، وتماسكهم حول قيادتهم.



اشتمل كتاب "الانتقال الكبير" على ثمانية فصول، وأكثر من 500 صفحة، وقد وضعت عناوينها في سياق يرسم عملية الانتقال، بشمولية وصدق، موثقا في كل فصل، الوقائع والتغيرات والرؤى التي تحققت ومساعي تحققها. كل ذلك بعمق يكشف عن حقيقة الانتقال وأهميته، وما صاغه في الوجدان الجمعي، وما حققته مسيرة ربع قرن من إنجازات، تنعكس على الواقع وتتفاعل معه، وترسم ملامحه بوضوح وشفافية وصدق.



فإلى جانب كونه كتابا يقرأ الواقع في 25 عاما، لكنه أيضا يفتح الباب على المستقبل، وما يحمله من تجليات، تكشف عن قدرة الأردن والأردنيين بقيادتهم الواعية لمقتضيات العصر وحاجاته، وعن كيفية تطبيق الرؤى والإستراتيجيات التي انطلق العمل بها منذ بدأ عهد الملك المعزز، ليمضي بالبلاد إلى مناطق الفعل والإنجاز، مرسخا هذه القيم في الوجدان الجمعي للأردنيين، ومشددا على أن تصبح الإنجازات ذات ديمومة تتنامى فيها تطلعات الأجيال، من أجل اجتراح مستقبل يحمل في جيناته، قدرة الأردني على الفعل والتصويب نحو الهدف بدقة.



فالأردنيون الذين نحتوا مدينة الرقيم أو "البترا"، التي تعد واحدة من أجمل المعجزات المعمارية في التاريخ، وهندسوا روحها لتبقى خالدة على مر القرون، قادرون دوما على اجتراح معجزاتهم في تجاوز التحديات، وصناعة مستقبلهم بأمل لا يُحد في الوصول إلى ما يصبون إليه.



فقد تمكن الأردن خلال مائة عام من الصمود أمام التغيرات العاصفة في الإقليم والعالم، ومواجهة التحديات وتجاوزها، فبرغم ما عاشته المنطقة العربية من قلق وصراعات، بقيت المملكة محافظة على مكانتها وكينونتها واستقرارها، منطلقة من وعي قيادتها بأهمية التغيير ومتطلبات العصر للتقدم فيه، في مسعى منها لتحقيق تطلعات الشعب.



يستهل الكتاب صفحاته بمقدمة وملخص تنفيذي. وفي المقدمة، يكشف عن المحتويات وما تشتمل عليه أبرز مضامينه. أما الملخص التنفيذي، فينفتح على المحتوى الذي يغطي ويرصد المحطات التي تحرك فيها الأردن نحو المستقبل بشمولية ووضوح، وبلغة سلسلة، ومنهجية علمية، تتيح معرفة اتجاهاته وملامحه، وما ارتكز عليه من آفاق للخروج بهذا النسق المتماسك، ليفصح عما أنجز خلال مسيرة ربع قرن من تاريخ المملكة الرابعة.



تفصح الإحاطة التي يقدمها الموجز التنفيذي، عن بلاغة اللحظة الأولى، لعملية الانتقال من عهد جلالة الراحل الحسين الباني إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني المعزز، إذ كشف إيقاع الانتقال عن قدرة القيادة الهاشمية في التماهي مع الوطن والشعب لصياغة واقع جديد، تتناغم فيه القيادة مع أبنائها في فهم الحاجة للمضي نحو المستقبل بمفردات عمل وإنتاج بناءة، فـ"لم يكن مشهد جنازة الملك الراحل (الملك الحسين بن طلال)، هو المشهد المهيب الوحيد الذي شهده الأردن وهو يودع القرن العشرين، ويستقبل قرنا جديدا، فقد رافق ذلك انتقال سلس وهادئ للعرش الأردني. كان محط أنظار العالم، الأمر الذي أكد نضوج الالتزام الدستوري، واستقرار المؤسسات السيادية في المملكة وانضباطها".



احتمى هذا الانتقال بروح الدولة ومكوناتها المرتكزة على قواعد صلبة، والمحمولة على أكتاف حماتها المصطفويين، لتبدأ البلاد منذ تلك اللحظة في التقدم نحو تمتين أساسات بنائها، بتحديث الدولة وتطويرها، وإعادة بلورة مفاهيم الإدارة القائمة على أحدث النظريات العلمية في الإدارة والعمل لتعزيز دور المؤسسات، ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية الكبرى، وتمكين المجتمع من التفاعل مع التطورات التكنولوجية والمعرفية، في نطاق يحفظ الهوية الوطنية الأردنية، التي تستمد جذورها من الثقافة العربية الإسلامية، بقيمها العريقة.



تلك الرؤى الحداثية، هي التي فتحت الأفق لأردن جديد، وأسهمت بتحقيق انتقال نوعي للمجتمع إلى منطقة فعل نوعي، تمده بالعلم والمعرفة والتفاعل مع الآخر، وفهم قضايا العصر، والتشارك في الحضارة العالمية. ذلك بدا في مستهله غير مربك لمجتمع، يمتلك تاريخا عريقا من التحضر والبناء والتنوع والتعددية، فلم تكن متطلبات الانتقال بعيدة عن روح المجتمع الأردني، لما يتسق في نطاق وعيه، من القبول بأنماط عيش وتعليم وعمل تحتمي بثقافته وهويته وعصره، بمعنى؛ أنه انتقال أحدث تغيرا للأفضل في نوعية الحياة، وارتقاء متقدم بمفهوم المواطنة، وما ينبثق عنه من حيثيات، تتعلق بالتعليم والحريات والحقوق والواجبات والموقع الإنساني والحيوي للأردن في العالم، وقد بدأت ثمار هذا الانتقال، تتجذر في صورة نهضة جديدة، تحمل معها ملامح مستقبل يمكّن الأجيال من تجاوز التحديات، بما يحقق التجديد والانفتاح على عالم جديد.



يظهر "الانتقال الكبير" الجهد اللافت في إنجاز مادته، التي تعرض لمفاصل عملية الانتقال في الواقع برؤية وشفافية، تستند على المنجزات، وفي نطاق متسلسل غير مخل بوظيفة الكتاب/ الوثيقة، ليقدم صورة متقدمة في قراءة النتائج بوعي، في إطار رؤية فكرية عميقة، تجتهد في التقاط التفاصيل خلال ربع قرن وتوضيحها بالوثائق والبيانات، لتشكل سياقا معرفيا موثقا يمكن التحقق منه ولمسه على أرض الواقع. وإلى جانب نأي واضعيه عن الحشو والشعاراتية، فإنه يقدم تفاصيل، بعضها لم يحظ بالنشر في الصحف، وبعضها خرج كاستنتاجات وبيانات وحسابات، تقدم مقترحاتها من منظور عملي واقعي.



يحتوي الفصل الأول على عرض لمفهوم قيم الدولة الأردنية، واستمراريتها وتجديدها، وذلك هو متطلب يجب أخذه بالاعتبار، فأن تذهب نحو التحديث عبر انتقال كبير من زمن لآخر، تحتاج إلى أسس تقف عليها في هذه المهمة، أسس فكرية وروحية، وقد تجلى ذلك في فهم واضعي الكتاب لهذه المهمة التي أولاها جلالة الملك جل اهتمامه، في تعزيزه لمفهوم ومنطلقات الهوية الوطنية الأردنية، ضمن مساحة تتيح للمجتمع أن يبلور تفاعله مع العصر، بما يحفظ هويته من التفتت، ويجذرها في الوعي الوطني، كمفتاح لأسس العمل والمشاركة في عملية البناء الجديدة، التي تتطلب إلى جانب الأدوات المادية، مفردات روحية ومعنوية، تضبط إيقاع العمل والتقدم، وهذا ما نستطيع لمسه خلال ربع القرن الماضي الذي ارتقى فيه مفهوم الهوية، بقيمه العربية الإسلامية المشرقية الرفيعة، تلك التي ترتقي فيها قيم التسامح والسلم المجتمعي والإخاء والمساواة والتعاون والتشارك والعدالة. وبذلك تصعد القيم السياسية والثقافية للدولة إلى مرتقاها الحيوي، مع حفاظها على مكوناتها الحضارية، وتستمر في ترقيتها.



يحيلنا الفصل الثاني في استهلاله إلى مقولة ملكية حول مفهوم الاستقلال الوطني، وقد وردت في خطاب لجلالة الملك في الـ25 من أيار (مايو) 2008 خلال احتفال بذكرى الاستقلال، تفيد بأن "الاستقلال هو مسيرة من الإنجازات الوطنية التي تعزز مفهوم السيادة الشاملة، وحرية الإرادة، واتخاذ القرار الوطني الحر".



وإذ يفرد هذا الفصل لـ"السياسة والتحديات الإستراتيجية" مكانا رحبا، فإنه يكشف عن الفضاء السياسي الوطني الذي يتحلى بالندية الإستراتيجية إقليميا وعالميا، بعيدا عن فكرة التوازن السياسي والتموضع في منطقة تُخلِّق النزاع، بل يذهب إلى تجنيب المنطقة الفوضى، ما جعل الأردن كدولة مستقرة، يعيد في الربع الأول من القرن الحالي تموضعه الإستراتيجي في مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي، وتراجع الأمن القومي العربي، مستندا على تماسك وطني كبير وبنية أمنية وعسكرية متينة، وثراء سياسي حيوي، ومنظومة تحالفات دولية وإقليمية مستقرة.



تبلورت رؤية جلالة الملك هنا في الخلوص إلى وضع المجتمع الدولي والعالم، أمام حقائق المنطقة وحاجاتها، وما يترتب على الأردن المعتدل من متطلبات تسهم بتعديل كفتي الميزان في منظومة علاقاته الإقليمية والعالمية، فكانت خطابات جلالته في المحافل الدولية، مفتاحا لوضع العالم في صورة الحقائق الجغرافية والسياسية والاقتصادية والروحية التي تعيشها المنطقة، وهو ما رأينا تجلياته في صدِّ صفقة القرن التي حاول مسوّقوها إغفال أسس الصراع في المنطقة، والحقوق الوطنية الفلسطينية بدولة مستقلة.



من هنا فإن عقيدة الملك، تجلت في الدفاع عن القدس والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ودفع العالم لإدراك أهمية مهمة جلالته التي تمكن فيها من التأكيد على أن انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين المستمرة لمدينة القدس بما تحمله من أبعاد دينية وروحية للعرب والمسلمين والمسيحيين، سيأخذ المنطقة إلى مساحة قاتمة من النزاعات الدامية، التي ستضع العالم في مواجهة مع التطرف الصهيوني.



ومع تواتر التحولات العربية والإقليمية، ظل الأردن حاضرا بقوة في مقاومة الصورة القاتمة للمنطقة، وأحقية شعوبها في العيش بهدوء وسلام، فجسد ذلك بالدفاع عن الإسلام والمسلمين، داحضا ظاهرة الإسلامفوبيا، وتبدى ذلك بجلاء في خطابات جلالته التي طرح فيها مقاربات عميقة حول هذه المسألة، وحملت في مضامينها رؤية وفكرا بصيرين، يتطلعان إلى محاربة الإرهاب والتطرف بأشكاله كافة، واستعادة صورة الإسلام الحضاري، المترفع عن كل أشكال التطرف والعداء مع الآخر.



يمضي الكتاب في الفصل الثالث، إلى قراءة ضافية لـ"الاقتصاد والسعي نحو بناء ثروة المجتمع الأردني"، وقد كثف جلالته رؤيته في هذا الجانب، بـ"دولة الإنتاج التي تسعى لصناعة الفرص والاعتماد على الذات"، وهو ما بنيت عليه مضامين هذا الفصل، في استعراضها لما يمكن أن يحقق السعي إلى بناء ثروة المجتمع، وتجليات ذلك البناء في خلق إنسان منتج عملي، لا يهدر طاقته بعيدا عن التشارك في المهام الموكلة إليه في العملية الإنتاجية.



كما يعرض الفصل لآليات الصمود والمنعة وسط الصدمات الخارجية، والمعنى هنا يتضح من أن الأردن، يعيش في وسط إقليم غير مستقر محتشد بالصدمات، لذا فإن ما يتطلع إليه هو تمتين قوة المجتمع الأردني بتحقيق ازدهاره الاقتصادي النوعي، ليظل متمتعا بالمنعة والقوة، وقادرا على الإمساك بمفاتيح التنمية والثروة، عبر الأدوات التي تحقق ذلك عن طريق الاستثمار، والاستجابة لمتطلبات العصر، بالاستفادة من إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نطاق الثورة الصناعية الرابعة، وغيرها من مفردات تحقيق الازدهار في عصرنا، كريادة الأعمال والسياحة والصناعة والتجارة، كل ذلك في ظل قوة اجتماعية عاملة، تعتمد على ذاتها في العملية الانتاجية.



وقد بلور جلالته هذه الأدوات، في عملية جرى تداولها وتطوير مفرداتها وآليات عملها عبر مشروع وطني حمل عنوان "رؤية التحديث الاقتصادي: إطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل"، وهي رؤية شاملة جامعة، تستند على مرتكزات يسعى تطبيقها إلى خلق فرص جديدة للأردنيين في الاستثمار والعمل والبناء، لتنهض عليها قوتهم في وعي أهمية الإنتاج والإنجاز من أجل بناء مستقبل البلاد.



يمضي الفصل الرابع "التحديات الكبرى وإدارة الندرة" إلى الكشف عن التحديات التي تواجه الأردن، وهو هنا يعرض بشفافية لأبرزها وحاجتنا لاجتيازها بقوة وصلابة، مثل تحديات المياه والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والبطالة والفقر.



وهنا تتكشف قدرة الأردن، برغم إمكاناته المحدودة، على تجاوز التحديات، في ظل ما واجهه خلال هذه الحقبة من عمليات لجوء إلى أراضيه، بخاصة للأشقاء السوريين، ليعد من بين أكثر الدول استقبالا للاجئين الذين شاركوا الأردنيين في اللقمة والغرفة الصفية والمسكن والعمل، ما ضاعف أعباء الحاجة إلى تعزيز منعة البنية التحتية والموارد المحدودة واستدامتها، لتتمكن من تغطية الحاجات المضاعفة للتنمية، فقد وضعه الضغط الهائل على مقدراته في بؤرة تحديات عصية على التجاوز، لكنه تمكن بوعي قيادته وأبنائه من تطبيق إستراتيجيات ورؤى، أسهمت بتخطي الكثير من هذه التحديات، وتفعيل قدرة الأردن على الاستجابة لما يلح عليه من متطلبات.



في الفصل الخامس، نقف أمام "الخدمات العامة ونوعية الحياة"، وقد بدأنا نعيش عمليات التطور الواسعة في الخدمات ونلمسها في مختلف مناطق العمل في هذا القطاع، ما ينعكس على نوعية الحياة للأردنيين، وهو ما يضعنا في مواجهة مع التغير الواضح في التحديث الذي لازم بنية المدن والبلدات الأردنية، بما تحقق لها من تأهيل متقدم في المرافق والخدمات والآفاق، وبمختلف المجالات من حيث التعليم الذي اتسمت الرؤية الوطنية الجديدة بشأنه، بتحقيق انتقالات كبيرة فيه ليواكب آفاق التعليم في الدول المتقدمة، والخروج من الأنماط التعليمية التقليدية، وقد أفسح هذا إلى تطور ملحوظ في سياقات التعليم ككل، بلورتها المناهج العملية الحديثة، والتوجه نحو تخليق فرص تعليم أكاديمي ومهني متقدمين، يسهمان بتلبية حاجة البلاد لطاقات جديدة متنوعة في مجالات راقية.

والى جانب ذلك، فقد تجلت عملية التطوير الهائلة للقطاعات الصحية وقطاعات النقل والبنية التحتية، التي تعيد بلورة صورة الدولة الحديثة، وترقية ملامحها، وتجذير الوعي بأهمية الارتقاء بهذه القطاعات، لتحقيق انتقالات في مجالات موازية، تنهض بمقدرات الدولة والمواطن، كل ذلك في سبيل تعزيز المنعة، وتجاوز التحديات بما يمكّن المواطن من الحصول على حقوقه الحيوية بحياة أفضل.

ولا يبتعد الفصل السادس "الرياضة والشباب ورعاية الثقافة" عن هذه المهمة، حين يكشف عن حرص جلالة الملك في توجيه الأنظار مبكرا إلى الأجيال الجديدة من الشباب، وقد سمعناه دائما في خطاباته وتوجيهاته، يصب اهتمامه الكبير على الشباب، لكي ينهضوا في قطاعاتهم الشبابية ويطوروا من طموحاتهم وتطلعاتهم، ولا تخلو مناسبة من قيامه بلقاء مع شرائح منهم، يحرضهم خلالها على تجاوز كل ما من شأنه إحباط عزائمهم.

كما أن هذه التوجيهات الملكية للاعتناء بالشباب، تجلت في توفير مساحات من المشاركة لهم في الجامعات والمراكز الثقافية والرياضية، والمؤسسات التعليمية والمشاريع والأعمال، وتطوير تطلعاتهم، ودفعهم لاجتراح المبادرات والمشاركة في العمل العام، والتقدم في الوظائف، وتخليق فرص، تعلي من قدراتهم وإمكانياتهم ومهاراتهم.

أما الفصل السابع "المجتمع والدولة: الاستقرار والاستثناء الأردني"، فتلخصه مقولة لجلالة الملك في مقال نشره جلالته في مجلة "وورد بوليس جورنال" يوردها الكتاب في مستهل الفصل، نقتبسها منه "إننا في الأردن نريد إصلاحا لا رجعة عنه؛ إصلاحا مبنيا عل التغيير السلمي والمتدرج والتعددية واحترام الآخرين، من خلال المضي بشكل حازم نحو الإصلاح واحترام الآخرين، رغم كل التحديات الأمنية المحيطة بنا فعليا من كل الجهات، وأيضا عبر إطلاق عملية تحول سياسي غير مسبوقة، ترتكز على مبادئ إدماج الجميع والمشاركة، لتمكنا من تدعيم أسس أمننا القائمة على الوحدة الوطنية".

لقد واجهت المنطقة العربية جُملة تحولات وتحديات، أدت إلى خلق مناخات معقدة في بنية بعض دولها، تسببت خلال تداعيات الربيع العربي بإنتاج نزاعات وأزمات ما تزال تداعياتها الحادة حاضرة إلى اليوم، وقد تمكن الأردن من تجاوز هذه "الهشاشة في الإقليم" كما يسميها الكتاب، ومضى إلى "التقدم والاستقرار في وسط بيئة صعبة"، متجاوزا محنتها بهدوء وحكمة عاليتين، لم تكبد الأردنيين أي خسارات، ولم تضعهم في صدام مع الدولة، بل سعت الدولة إلى تحقيق منعة المجتمع وتصليب قوته الاجتماعية وتعزيز "سيادة القانون وتحديث الإدارة العامة"، كما يفصح الفصل الثامن الذي يعرض لتطوير المنظومة التشريعية، واستقلال القضاء، ومكافحة الفساد، وبناء المؤسسات وتحديث القطاع العام.

وفي كل ذلك، فإن مساعي الانتقال الكبير، تبرز قوة الإرادة الصلبة التي يتمتع بها الأردنيون بقيادتهم الواعية، في بناء وطن تكتمل فيه عناصر النهضة وأساساتها، لدخول المستقبل مواكبين لما سيحدث من انتقالات كبرى، تغير وجه الحضارة البشرية، وتعيد ترتيب أولويات الأمم والشعوب.

وقد قدم جلالة الملك وما يزال، رؤى فريدة في إدارة التوجهات والتحولات، لصياغة معان ترتقي بمفهوم الدولة الأردنية المعاصرة، تلك التي تعتمد على إرادة المواطن الحرة، والأفق المنفتح على التجارب الإنسانية في التقدم والرقي، والمنعة.

فالأردن اليوم، يذهب إلى مساحة جديدة، تتحقق فيها طموحات القائد والشعب في النهوض، وبرغم ما تتشابك في قلب العالم من مخاضات للتغيير والتحول الكبيرين، إلا أنه يظهر استعداده المتقدم في مواكبة اللحظة المشرقة لحياة أفضل، تزدهر بالعمل والإنتاج والاستقرار.







