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إيران تدين الهجمات البريطانية والأميركية على اليمن

2/24/2024 2:28:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني الهجمات البريطانية والأميركية على اليمن، واعتبرها انتهاكا صريحا للسيادة اليمنية.
وقال أشتياني إن اليمنيين يتخذون قراراتهم في هذه المواجهة بشكل مستقل، وإجراءاتهم دفاع عن الشعب الفلسطيني.

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