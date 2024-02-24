إيران تدين الهجمات البريطانية والأميركية على اليمن

إيران تدين الهجمات البريطانية والأميركية على اليمن
التاريخ
2/24/2024 2:28:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) دان وزير الدفاع
الإيراني محمد رضا أشتياني الهجمات البريطانية والأميركية على اليمن، واعتبرها
انتهاكا صريحا للسيادة اليمنية.
وقال أشتياني إن
اليمنيين يتخذون قراراتهم في هذه المواجهة بشكل مستقل، وإجراءاتهم دفاع عن الشعب
الفلسطيني.
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