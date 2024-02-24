صحة غزة: الاحتلال يرفض إيصال المواد الطبية والوقود لشمال القطاع

صحة غزة: الاحتلال يرفض إيصال المواد الطبية والوقود لشمال القطاع
التاريخ
2/24/2024 2:28:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم
وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إن أكثر من مليون شخص يعانون من سوء تغذية
واضح في القطاع.
وأضاف المتحدث لقناة
"الجزيرة"، أن الاحتلال يرفض إيصال المواد الطبية والوقود إلى شمال قطاع
غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال دمر 150 مؤسسة طبية وأخرج 32 مستشفى عن الخدمة.
MENAFN24022024000072011014ID1107894409
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.