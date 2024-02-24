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صحة غزة: الاحتلال يرفض إيصال المواد الطبية والوقود لشمال القطاع

2/24/2024 2:28:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إن أكثر من مليون شخص يعانون من سوء تغذية واضح في القطاع.
وأضاف المتحدث لقناة "الجزيرة"، أن الاحتلال يرفض إيصال المواد الطبية والوقود إلى شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال دمر 150 مؤسسة طبية وأخرج 32 مستشفى عن الخدمة.

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