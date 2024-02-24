جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في معارك شمالي غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في معارك شمالي غزة
التاريخ
2/24/2024 2:28:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد سرية في كتيبة شاكيد التابعة للواء غفعاتي في المعارك الدائرة شمالي غزة،
لتبلغ خسائر قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حربه على القطاع 577 قتيلا، حسب إحصائيات رسمية للجيش الإسرائيلي.
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