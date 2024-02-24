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جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في معارك شمالي غزة

2/24/2024 2:28:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد سرية في كتيبة شاكيد التابعة للواء غفعاتي في المعارك الدائرة شمالي غزة،

لتبلغ خسائر قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حربه على القطاع 577 قتيلا، حسب إحصائيات رسمية للجيش الإسرائيلي.

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