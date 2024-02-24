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كيف تزعزع وكالة المخابرات المركزية استقرار العالم‏؟

2/24/2024 2:28:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة ‏‏جيفري د. ساكس*‏ - (كومون دريمز) 15/2/2024
العمليات المارقة التي تنفذها "وكالة المخابرات المركزية" لم تنته، حتى بعد الجرائم التي كشفتها "لجنة تشيرش" في العام 1975.‏
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ثمة ثلاث مشاكل أساسية تعتور "وكالة المخابرات المركزية الأميركية" (سي. آي. إيه): أهدافها؛ وأساليبها؛ وإفلاتها من المساءلة. ‏
‏أهدافها العملياتية هي ما تعرفه "الوكالة" أو رئيس الولايات المتحدة على أنه في مصلحة الولايات المتحدة في وقت معين، بغض النظر عن القانون الدولي أو القانون الأميركي. ‏
‏وأساليبها، سرية ومخادعة. ‏
‏وعدم مساءلتها تعني أن وكالة المخابرات المركزية والرئيس يديران السياسة الخارجية من دون الخضوع لأي تدقيق عام. والكونغرس مجرد ممسحة أقدام، أو عرض جانبي.‏
وكما قال مؤخرًا مايك بومبيو، مدير "وكالة المخابرات المركزية" السابق، ‏‏عن الفترة التي قضاها في الوكالة‏‏: ‏‏"كنت مدير وكالة المخابرات المركزية. وقد كذبنا، وخدعنا، وسرقنا. كانت لدينا دورات تدريبية كاملة. إنه شيء يذكرك بمجد التجربة الأميركية".‏
تأسست "وكالة المخابرات المركزية" الأميركية في العام 1947 خلفًا لـ"مكتب الخدمات الإستراتيجية" (OSS). وكان المكتب قد أدى دورين متميزين في الحرب العالمية الثانية، هما الاستخبارات والتخريب. وقد تولت وكالة المخابرات المركزية كلا الدورين. ‏
‏من ناحية، كان على وكالة المخابرات المركزية تقديم معلومات استخباراتية إلى حكومة الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، كان على الوكالة تخريب "العدو"- أي أيًا يكن من يعرفِّه الرئيس أو "الوكالة" على أنه العدو، باستخدام مجموعة واسعة من التدابير: الاغتيالات؛ الانقلابات؛ الاضطرابات المدبرة؛ وتسليح المتمردين، وغيرها من الوسائل.‏
وكان هذا الدور الأخير هو الذي أثبت أنه مدمر للاستقرار العالمي وسيادة القانون التي تتحدث عنها الولايات المتحدة. وهو دور تواصل "وكالة المخابرات المركزية" لعبه اليوم. وفي الواقع، تشكل "الوكالة" جيشًا سريًا للولايات المتحدة، قادرًا على خلق الفوضى في أي مكان من أنحاء العالم من دون التعرض لأي مساءلة على الإطلاق.‏
‏عندما قرر الرئيس دوايت أيزنهاور أن النجم السياسي الصاعد في أفريقيا، باتريس لومومبا، رئيس الكونغو المنتخب ديمقراطيًا، هو "العدو"، تآمرت وكالة المخابرات المركزية في خطة اغتياله في العام 1961، وقوضت بالتالي الآمال الديمقراطية لأفريقيا. وكان لومومبا بالكاد آخر رئيس أفريقي أسقطته وكالة المخابرات المركزية.
‏في تاريخها الممتد على مدى 77 عامًا، خضعت وكالة المخابرات المركزية للمساءلة العامة الجادة مرة واحدة فقط، في العام 1975. وفي ذلك العام، قاد السناتور عن ولاية أيداهو، فرانك تشيرش Frank Church، تحقيقًا في مجلس الشيوخ كشف عن الأعمال الجامحة لوكالة المخابرات المركزية، من الاغتيالات، والانقلابات، وزعزعة الاستقرار، والمراقبة، والتعذيب على طريقة منغليه** و"التجارب" الطبية.‏
تم مؤخرًا تأريخ ما فضحته "لجنة تشرشل" من المخالفات الصادمة لوكالة المخابرات المركزية في كتاب رائع للصحفي الاستقصائي، جيمس ريزن، بعنوان "‏‏آخر ‏‏رجل نزيه: وكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والمافيا، وعائلة كينيدي؟ ونضال سيناتور واحد لإنقاذ الديمقراطية.***
‏حدث ذلك الفصل الوحيد من الرقابة على "الوكالة" بسبب التقاء نادر للأحداث.‏
في العام الذي سبق تشكيل "لجنة تشرشل"، أطاحت "فضيحة ووترغيت" بريتشارد نيكسون وأضعفت البيت الأبيض. وكخليفة لنيكسون، لم يكن جيرالد فورد رئيسًا منتخبًا وعضوًا سابقًا في الكونغرس يتردد في معارضة الامتيازات الإشرافية للكونغرس. ‏
‏وكانت "فضيحة ووترغيت"، التي حققت فيها "لجنة إرفين" بمجلس الشيوخ، قد مكَّنت المجلس أيضًا وأظهرت قيمة إشرافه على مراقبة انتهاكات السلطة التنفيذية. وكان من الأمور الحاسمة أيضًا أن ويليام كولبي تولى إدارة وكالة المخابرات المركزية حديثًا في ذلك الوقت، وأراد تنظيف عمليات "الوكالة". وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيه. إدغار هوفر J. Edgar Hoover، مؤلف المخالفات غير القانونية المنتشرة التي كشفتها أيضًا "لجنة تشرشل"، قد توفي في العام 1972.‏

هيرش يفضح عمليات (سي. آي. إيه) ضد الحركة المناهضة للحرب ‏
‏في كانون الأول (ديسمبر) 1974، نشر الصحفي الاستقصائي ‏‏سيمور هيرش‏‏ Seymour Hersh، ‏‏الذي كان آنذاك مراسلاً صحفيًا عظيمًا له مصادر داخل "وكالة المخابرات المركزية" نفسها، ‏‏سردًا‏‏ لعمليات استخباراتية غير قانونية نفذتها الوكالة ضد الحركة الأميركية المناهضة للحرب. ‏
‏بعد ذلك، قام زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في ذلك الوقت، مايك مانسفيلد Mike Mansfield، وهو قائد كاريزمي صاحب شخصية، بتعيين تشيرش للتحقيق في انتهاكات "وكالة المخابرات المركزية". وكان تشيرش نفسه سيناتورًا شجاعًا، صادقًا، ذكيًا، مستقلاً وجريئًا، وهي خصائص لا تتوفر دائمًا في السياسة الأميركية.‏
كان ينبغي أن يتم إرسال عمليات "وكالة المخابرات المركزية" المارقة إلى التاريخ نتيجة للجرائم التي كشفتها "لجنة تشيرش"، أو أن تخضع الوكالة على الأقل لسيادة القانون والمساءلة العامة. لكن هذا لم يكن ليحدث. ‏
كانت وكالة المخابرات المركزية هي التي ضحكت كثيرًا -أو الأفضل من ذلك، أنها هي التي جعلت العالَم يبكي- من خلال الحفاظ على دورها البارز في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك التخريب الخارجي.‏
‏منذ العام 1975، قامت وكالة المخابرات المركزية بعمليات سرية لدعم الجهاديين الإسلاميين في أفغانستان، والتي أدت إلى تدمير ذلك البلد تماماً بينما ساعدت ظهور تنظيم القاعدة.
ومن المحتمل أن تكون وكالة المخابرات المركزية قد أدارت عمليات سرية في البلقان ضد صربيا، وفي القوقاز ضد روسيا، وفي آسيا الوسطى ضد الصين، وكلها استخدمت الجهاديين المدعومين من الوكالة. ‏
و‏في العام 2010، أدارت وكالة المخابرات المركزية عمليات مميتة للإطاحة ببشار الأسد في سورية، مرة أخرى بواسطة الجهاديين الإسلاميين. ‏
منذ 20 عامًا على الأقل، شاركت وكالة المخابرات المركزية بعمق في جلب الكارثة المتصاعدة في أوكرانيا، بما في ذلك الإطاحة العنيفة بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في شباط (فبراير) 2014، التي أشعلت فتيل الحرب المدمرة التي تجتاح أوكرانيا الآن. ‏
‏[تورطت وكالة المخابرات المركزية في أوكرانيا منذ العام 1948 في العملية "كارتل"، التي سميت فيما بعد "أيرودايناميك"].
وما الذي نعرفه عن هذه العمليات؟ فقط تلك الأجزاء التي كان المبلغون عن المخالفات، وعدد قليل من الصحفيين الاستقصائيين الجريئين، وحفنة من الباحثين الشجعان وبعض الحكومات الأجنبية، مستعدين أو قادرين على إخبارنا بها، مع معرفة كل هؤلاء الشهود المحتملين بأنهم قد يواجهون انتقامًا شديدًا من حكومة الولايات المتحدة.‏
‏لا ضوابط ولا حدود ‏
كانت مساءلة الحكومة الأميركية للوكالة، أو أي إشراف أو ضبط ذي معنى من الكونغرس ضئيلة إلى معدومة. بل على العكس، أصبحت الحكومة مهووسة بالسرية أكثر من أي وقت مضى، وكانت تسعى إلى اتخاذ إجراءات قانونية عدوانية ضد الكشف عن المعلومات السرية، حتى عندما –أو بشكل خاص عندما- تصف تلك المعلومات الإجراءات غير القانونية التي تتخذها الحكومة نفسها.‏
‏من حين لآخر، كان مسؤول أميركي سابق يقوم بإفشاء سر، كما كان الحال عندما ‏‏كشف زبيغنيو بريجنسكي‏‏ أنه‏‏ حث ‏‏جيمي كارتر‏‏ على ‏‏ تكليف وكالة المخابرات المركزية بتدريب الجهاديين الإسلاميين لزعزعة استقرار حكومة أفغانستان، بهدف دفع الاتحاد السوفياتي إلى غزو ذلك البلد.‏
‏في حالة سورية، ‏‏علمنا من بعض القصص التي نُشرت‏‏ في ‏‏صحيفة‏‏ "‏‏نيويورك تايمز" ‏‏في‏‏ العامين 2016‏‏ و‏‏2017‏‏ عن العمليات التخريبية التي نفذتها وكالة المخابرات المركزية لزعزعة استقرار سورية والإطاحة بالرئيس الأسد، بناء على أوامر من الرئيس باراك أوباما. ‏
‏كانت هذه قصة عملية سيئة المشورة ومضللة بشكل مخيف قامت بها وكالة المخابرات المركزية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والتي أدت إلى عقد من الفوضى، وحرب إقليمية متصاعدة، ومئات الآلاف من القتلى، وملايين النازحين، ومع ذلك لم يكن هناك اعتراف صادق واحد من البيت الأبيض أو الكونغرس بالمسؤولية عن هذه الكارثة التي قادتها وكالة المخابرات المركزية.
دور سري كبير في أوكرانيا‏
‏في حالة أوكرانيا، نعلم أن الولايات المتحدة لعبت دورًا سريًا رئيسا في الانقلاب العنيف الذي أطاح بيانوكوفيتش والذي دفع أوكرانيا إلى عقد من إراقة الدماء، ولكننا لا نعرف التفاصيل حتى يومنا هذا. ‏
‏عرضت روسيا على العالم نافذة لرؤية الانقلاب من خلال اعتراض- ثم ‏‏نشر- مكالمة هاتفية‏‏ بين ‏‏فيكتوريا نولاند‏‏، مساعدة ‏‏وزير الخارجية الأميركي آنذاك (وكيلة وزارة الخارجية الآن) والسفير الأميركي في أوكرانيا جيفري بيات (الآن مساعد وزير الخارجية)، والتي خططا فيها لحكومة ما بعد الانقلاب. ‏
‏في أعقاب الانقلاب، قامت وكالة المخابرات المركزية سرًا بتدريب "‏‏قوات العمليات الخاصة" لنظام ما بعد الانقلاب الذي ساعدت الولايات المتحدة في جلبه إلى السلطة. والتزمت الحكومة الأميركية الصمت بشأن العمليات السرية لوكالة المخابرات المركزية في أوكرانيا.‏
‏لدينا سبب وجيه للاعتقاد بأن عملاء وكالة المخابرات المركزية نفذوا عملية تدمير‏‏ خط أنابيب ‏‏"نورد ستريم"‏‏، ‏‏وفقًا لسيمور هيرش‏‏، الذي يعمل الآن صحفيًا مستقلاً. وعلى عكس ما حدث في العام 1975، عندما كان هيرش يعمل مع ‏‏صحيفة "نيويورك تايمز"‏‏ في‏‏ وقت كانت فيه الصحيفة ما تزال تحاول محاسبة الحكومة، فإن "‏‏التايمز"‏‏ لا تتكلف الآن حتى عناء النظر في رواية هيرش.‏
لا شك في أن محاسبة وكالة المخابرات المركزية علنًا هي صراع شاق وحاد. ولا يجرؤ الرؤساء والكونغرس حتى مجرد على المحاولة. ولا تحقق وسائل الإعلام الرئيسة في عمل وكالة المخابرات المركزية، مفضلة بدلاً من ذلك اقتباس "كبار المسؤولين الذين لم تُذكَر أسماؤهم" والتستر الرسمي. هل وسائل الإعلام الرئيسة كسولة، أو منعزلة، أو خائفة من عائدات الإعلانات من المجمع الصناعي العسكري، أو مهددة‏‏، أو ‏‏جاهلة، أو كل ما سبق؟ من يعرف.‏
لكن ثمة بصيصًا صغيرًا من الأمل. وراءً في العام 1975، كان يقود وكالة المخابرات المركزية مدير إصلاحي. واليوم، يقود وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز، أحد كبار الدبلوماسيين الأميركيين القدامى. ويعرف بيرنز الحقيقة بشأن أوكرانيا، بما أنه شغل منصب سفير لدى روسيا في العام 2008 وأرسل برقية إلى واشنطن حول الخطأ الجسيم المتمثل في الدفع بتوسيع "الناتو" إلى أوكرانيا. ونظرًا لمكانة بيرنز وإنجازاته الدبلوماسية، فإنه ربما يدعم المساءلة المطلوبة بشكل ملحّ.‏
‏إن مدى الفوضى المستمرة الناتجة عن عمليات وكالة المخابرات المركزية التي انحرفت عن مسارها مذهل. في أفغانستان، وهايتي، وسورية، وفنزويلا، وكوسوفو وأوكرانيا وما وراءها، ما تزال الوفيات غير الضرورية وعدم الاستقرار والدمار الذي أطلقه التخريب الذي تمارسه وكالة المخابرات المركزية مستمرًا حتى يومنا هذا. ويجب على وسائل الإعلام الرئيسة والمؤسسات الأكاديمية والكونغرس التحقيق في هذه العمليات بأفضل ما في وسعها والمطالبة بالإفراج عن الوثائق للتمكين من المساءلة الديمقراطية.‏
‏سوف يشهد العام المقبل الذكرى الخمسين لجلسات استماع "لجنة تشيرش". وبعد مرور خمسين عامًا الآن، وبفضل السابقة والإلهام والتوجيه التي قدمتها "لجنة تشيرش" نفسها، حان الوقت لفتح الستائر بشكل عاجل، وكشف حقيقة الفوضى التي تقودها الولايات المتحدة، وبدء حقبة جديدة تصبح فيها السياسة الخارجية للولايات المتحدة شفافة وخاضعة للمساءلة، وممتثلة لسيادة القانون على الصعيدين المحلي والدولي، وموجهة نحو السلام العالمي بدلاً من تخريب أوطان الأعداء المفترضين.‏
*جيفري دي ساكس Jeffrey D. Sachs: أستاذ جامعي ومدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، حيث أدار معهد الأرض من العام 2002 حتى العام 2016. وهو أيضًا رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، ومفوض "لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية" التابعة للأمم المتحدة.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: How the CIA Destabilizes the World

هوامش المترجم:
‏** جوزيف رودولف منغيلِه‏‏ Josef Rudolf Mengele: طبيب ألماني استخدم معتقل "أوشفيتز" كفرصة لمواصلة دراساته الأنثروبولوجية وأبحاثه في الوراثة، باستخدام السجناء لتجاربه البشرية. قام منغليه بتغذية وإسكان السجناء الذين يجري عليهم تجاربه بشكل أفضل من السجناء الآخرين، وتم إعفاؤهم مؤقتًا من الإعدام في غرف الغاز.
أسس روضة للأطفال الذين كانوا موضوعًا لتجاربه، بالإضافة إلى أطفال معينين من معسكر الغجر. قدمت المنشأة طعامًا وظروفًا معيشية أفضل من المناطق الأخرى في المعكسر، وتضمنت ملعبًا للأطفال. عند زيارة رعاياه الصغار، قدم نفسه على أنه "العم منغليه" وقدم لهم الحلويات، بينما كان في الوقت نفسه مسؤولاً شخصياً عن وفاة عدد غير معروف من الضحايا الذين قتلهم عن طريق الحقنة المميتة، وإطلاق النار، والضرب، وتجاربه المميتة.
***James Risen. "The Last Honest Man: The C.I.A., the FBI, the Mafia, and the Kennedys? and One Senator's Fight to "Save Democracy.

MENAFN24022024000072011014ID1107894403

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