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رد داعش على أحداث 7 أكتوبر

2/24/2024 2:28:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيلانا وينتر* – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2024/2/9 تمحورت استجابة تنظيم "داعش" لأحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) حول حجة أن الهجمات على الأهداف داخل مناطق عملياته الموجودة مسبقًا ما تزال مهمة.
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كان الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل بمثابة منصة انطلاق للمجموعات الجهادية حول العالم من أجل إعادة تنشيط عمليات التجنيد والدعاية فيها. وسرعان ما أعلنت المنظمات المتطرفة العنيفة السنية، مثل "هيئة تحرير الشام" و"طالبان" و"القاعدة"، تضامنها مع الجهاد ضد إسرائيل واليهود. إلا أن تنظيم "داعش" كان بطيئًا في تنظيم استجابة، على الرغم من مكانته كإحدى المنظمات الجهادية الأشهَر والأكثر انتشارًا في العالم.
وما قد يفسر جزئيًا رد الفعل المتحفظ الذي أبداه تنظيم "داعش" هي أيديولوجيته الأساسية، التي طالما أعطت الأولوية لإقامة الخلافة والسيطرة على الأراضي على القضية الفلسطينية. وفي الواقع، كان تنظيم "داعش" على مر السنين ينتقد مرارًا وتكرارًا حركة "حماس" بسبب أجندتها القومية وتحالفها مع إيران. وفي المقابل، ركّز تنظيم القاعدة منذ فترة طويلة على القضية الفلسطينية في أيديولوجيته التي تدعو إلى طرد الكيانات غير المسلمة من المناطق الإسلامية التقليدية. وسارع التنظيم لاحقًا إلى الثناء على "مجاهدي فلسطين"، في الأسبوع الذي تلا أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر).
في الوقت نفسه، هناك عامل آخر وراء الاستجابة البطيئة لتنظيم "داعش" يتمثل في افتقاره إلى وجود تنظيمي داخل إسرائيل وفلسطين، ربما بسبب قوة القطاع الأمني في إسرائيل ووجود مجموعات منافسة من القوميين الفلسطينيين وجهات فاعلة غير حكومية إسلامية وجهادية في غزة والضفة الغربية. ونظرًا إلى هذا النقص في القدرات، تمحورت استجابة تنظيم "داعش" لأحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) على حجة أن الهجمات على الأهداف داخل مناطق عملياته الموجودة مسبقًا ما تزال تشكل مساهمةً في القضية الفلسطينية، على الرغم من عدم ضرب أهداف يهودية أو إسرائيلية بشكل مباشر.
تأخر تطوير الاستجابة
يفسر عدم تركيز تنظيم "داعش" على فلسطين البطء في استجابته لهجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر). وحتى عندما حدث ذلك، كانت رسائله وعملياته متسقة إلى حدٍ كبيرٍ مع الأنماط السائدة ما قبل هذا التاريخ، مما يعكس عدم مرونة أولوياته الأيديولوجية. وقد ظهر الرد الأولي لتنظيم "داعش" على الهجوم في صحيفته الأسبوعية "النبأ". ولم يعترف المقال الافتتاحي الأول بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) بالهجوم صراحةً، بل أشار فقط إلى حاجة المسلمين إلى الجهاد من أجل دعم بعضهم البعض في أوقات المعاناة. وبعد أسبوع، أي في 19 تشرين الأول (أكتوبر)، كان تنظيم "داعش" أقل حذرًا، إذ نشر مقالًا افتتاحيًا في صحيفة "النبأ" بعنوان "خطوات عملية لقتال اليهود"، حيث اعتبر أن على المسلمين أولًا محاربة الأنظمة العربية التي تعمل بمثابة "خطوط وجُدر الدفاع المتقدمة" عن الدولة اليهودية من أجل تدمير إسرائيل. وفي هذا المقال، زعم تنظيم "داعش" أنه يقوم بدوره لمساعدة الفلسطينيين المسلمين من خلال مهاجمة الأنظمة "المرتدة" غير الإسلامية.
إلا أن هذا الخطاب وهذه الدعوة إلى العمل لم يؤديا إلى أي رد متواصل على الأرض حتى 4 كانون الثاني (يناير)، عندما دعا تنظيم "داعش" أتباعه رسميًا إلى تنفيذ حملة هجومية عالمية. ففي رسالة صوتية بعنوان "واقتلوهم حيث ثقفتموهم"، دعا المتحدث الرسمي باسم تنظيم "داعش"، أبو حذيفة الأنصاري، مقاتلي التنظيم بالتحديد إلى مهاجمة الأهداف المسيحية واليهودية قائلًا لهم: "لا تفرقوا بين كافر مدني أو عسكري". ومع أنه من المعروف أن تنظيم "داعش" يروج مرة في السنة لهذا النوع من الحملات العالمية، تُعتبَر هذه الدعوة إلى العمل جديرة بالملاحظة، لأنه وجهها بعد أن تجنبها للمرة الأولى في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي لأول مرة منذ عقدٍ تقريبًا.
بدأت سلسلة الهجمات عبر تنفيذ تفجير في مراسم إحياء ذكرى قاسم سليماني في مدينة كرمان الإيرانية في 3 كانون الثاني (يناير)، والذي أدى إلى مقتل 84 شخصًا وإصابة نحو 280 آخرين. وفي اليوم التالي لإصدار الرسالة (5 كانون الثاني (يناير))، نفذت جميع الولايات النشطة التابعة لتنظيم "داعش" والتي تدار بشكل مستقل، لكنها تدين بالولاء لـ"خليفة" التنظيم، عدة هجمات أصغر حجمًا استهدفت مواقع عسكرية وحواجز طرق ومدنيين مسيحيين ودوريات عسكرية وجواسيس مزعومين. وقد شملت نسبة كبيرة من الهجمات التي تبناها التنظيم صورًا أو مقاطع فيديو عنها، كما أن الحجم الإجمالي للنشرات الإعلامية الصادرة عن تنظيم "داعش" خلال الحملة تجاوز إلى حدٍ كبيرٍ معدل المنشورات التي صدرت في الأشهر الاثني عشر السابقة.
أظهرت عدة مقاطع فيديو من تلك التي رافقت الهجمات لقطات لمقاتلي تنظيم "داعش" وهم يؤكدون تضامنهم مع غزة، ويعلنون تصميمهم على مواصلة جهادهم ضد المسيحيين واليهود. حتى أن أحد مقاطع الفيديو أظهر أحد مقاتلي تنظيم "داعش" في مالي وهو يطلق صواريخ مكتوبة عليها الرسالة الآتية: "ثأرًا لإخوتنا المسلمين في غزة". كما نشرت صحيفة "النبأ" رسمًا بيانيًا يلخص الحملة، حيث يزعم تنظيم "داعش" أن مقاتليه نفذوا أكثر من 110 هجمات بين 1 و10 كانون الثاني (يناير)، مما أسفر عن مقتل أو جرح ما لا يقل عن 610 أشخاص. ومع أن هذه الأرقام تبدو مثيرة للإعجاب، فإن طبيعة الهجمات ما بعد هجوم كرمان تتفق بشكل ملحوظ مع نوع الهجمات التي كانت تشنها ولايات "داعش" قبل الحملة. كذلك، نظرًا إلى ميل تنظيم "داعش" إلى قلة الإبلاغ عن الهجمات، كانت وتيرة الهجمات المعلنة هي التي ازدادت على الأرجح خلال الحملة، وليس وتيرتها الفعلية.
العمليات الخارجية
من المثير للاهتمام أن حملة الهجمات تضمنت عملية خارجية واحدة فحسب هي: التفجيران الانتحاريان في كرمان، اللذان نفذتهما "ولاية خراسان" التابعة لتنظيم "داعش"، والمتمركزة بشكل أساسي في أفغانستان التي تسيطر عليها حركة "طالبان". وقد شعر تنظيم "داعش" بضرورة تبرير استهداف إيران في وقتٍ "نجد فيه الكثيرين يدعون إلى مناهضة اليهود وجرائمهم المرتكبة بحق جميع المسلمين"، على حد تعبيره. وتم تخصيص المقال الافتتاحي في صحيفة "النبأ" في الأسبوع التالي لتوضيح أن التفجير الانتحاري في كرمان كان ضروريًا من أجل تذكير المسلمين بأن إيران، أي القائدة المفترضة لـ"محور المقاومة" ضد إسرائيل، ما تزال تشكل عدوًا للإسلام السني، وهي حجة تميز أيديولوجية "داعش" المعادية للشيعة. كما أن النبرة الدفاعية في المقال، الذي زعم أن تنظيم "داعش" هو "أكثر حرصًا على النتيجة العقائدية منه على النتيجة العسكرية"، تشير إلى أن التنظيم يكافح من أجل تبرير عجزه عن تنظيم هجمات خارجية تستهدف اليهود أو المسيحيين.
إلى جانب التفجيرين في إيران، كشفت السلطات في الأشهر الأخيرة أدلة تُشير إلى أن "تنظيم داعش في ولاية خراسان" حاول تنفيذ عدد من العمليات الخارجية الأخرى ضد المسيحيين واليهود في أوروبا وتركيا وقيرغيزستان، وذلك بالتنسيق مع تنظيم "ولاية خراسان"، الذي زاد في السنوات القليلة الماضية من عدد شبكاته الخارجية باعتباره المجموعة الأساسية في العراق وتركيا التي تركز سورية على بقائها.
خلال الأسبوع الأخير من كانون الأول (ديسمبر) 2023، تم القبض على ثمانية أعضاء من خلية تابعة له، ولديها عملاء في فيينا وغرب ألمانيا، بتهمة التخطيط لتفجير كاتدرائية كولونيا وكاتدرائية القديس ستيفانس في عطلة الشتاء. وفي الأسبوع نفسه، في 25 كانون الأول (ديسمبر)، ألقي القبض على صبيين مراهقين في قيرغيزستان بتهمة التخطيط لتفجير ساحة مركزية وكنيسة في جلال آباد، بناءً على تعليمات وجهها إليهما مسؤولو "تنظيم داعش في ولاية خراسان". وبعد بضعة أيام، في 29 كانون الأول (ديسمبر)، ألقي القبض على 32 شخصًا في تركيا بتهمة التخطيط لتفجير كنيسة كاثوليكية ومعبدين يهوديين في إسطنبول بإدارة "تنظيم داعش في ولاية خراسان". وبعد هذه السلسلة من المخططات الفاشلة، نجحت ولاية تركيا التابعة لتنظيم "داعش" في 28 كانون الثاني (يناير) في تنفيذ هجوم على إحدى كنائس إسطنبول، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر. أما مرتكبا الهجوم فهما مواطنان طاجيكي وروسي، وربما كانا مرتبطين بشبكة العمليات الخارجية التابعة لـ"تنظيم داعش في ولاية خراسان"، وإذا تمكّن تنظيم "داعش" من تنفيذ المزيد من الهجمات الخارجية ضد المسيحيين أو اليهود، فقد تصبح مساهمته أكثر واقعية في ما يسمى "عملية قتال اليهود"، وهي إستراتيجية داعش المعلنة لدعم المسلمين في غزة.
في الوضع الحالي، ليس من المستغرب أن تنظيم "داعش" لم يغير أنماطه الأيديولوجية أو العملياتية في أعقاب أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر). ففي حين تغيرت رسائل التنظيم في محاولة لربط أنماطه العملياتية الحالية بالنزاع في غزة، يواصل التنظيم الترويج لمواقفه السابقة المناهضة للشيعة والتكفيريين، كما توقف عن مناقشة الوضع في غزة، وهو ما يتناقض مرة أخرى بشكل حاد مع موقف تنظيم القاعدة. وقد نفذ "تنظيم داعش في ولاية خراسان" التصعيد الأساسي في العمليات. ويشير العدد الكبير من المخططات التي خطط لها في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) إلى نمو قدرة التنظيم على القيام بعمليات خارجية.
تبقى معرفة إذا ما كان عدم قيام تنظيم "داعش" بتعديل أيديولوجيته للتكيف مع واقع ما بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) سيضر بجاذبيته في المستقبل، لكنه لن يعمد على الأرجح إلى تغيير أولوياته بشكلٍ كبيرٍ حتى يعكس النزعة الجهادية الجديدة المتمركزة حول فلسطين. ومع ذلك، تظل قدرة هذا التنظيم على الاستفادة من الفوضى الحالية قائمة، ويبدو أنه ينتظر بصبرٍ ليرى كيف أن عدم الاستقرار المتزايد بين عدة جهات فاعلة حكومية وغير حكومية في الشرق الأوسط سيخدم مصالحه على أفضل وجه، وحتى يرى بشكل خاص ما إذا كان الانسحاب الأميركي من العراق وسورية سيمنحه الفرصة التي كان يبحث عنها.
*إيلانا وينتر: مساعدة باحثة في "برنامج راينهارد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب" التابع لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

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