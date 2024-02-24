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البنك الدولي.. شراكة مع الأردن لتعزيز النمو

2/24/2024 2:28:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الرحمن الخوالدة عمان- كشفت مجموعة البنك الدولي أخيرا، عن ملامح إطار الشراكة القطرية التي من المقرر أن تجمعها مع الأردن للسنوات المالية 2024 - 2029، حيث سيتم من خلال إطار هذه الشراكة تحديد الدعم الإستراتيجي الذي ستقدمه المجموعة للأردن خلال هذه السنوات.
وبحسب تقرير لملخص مسودة إطار الشراكة، الذي نشرته المجموعة أمس عبر موقعها الإلكتروني، سيرتكز إطار الشراكة الإستراتيجية على رؤية الأردن الخاصة لأهدافها التنموية وتحديد برنامج انتقائي ومرن، ما من شأنه أن يساعد الأردن على تحقيق أهدافه التنموية.
وعادة تقوم مجموعة البنك الدولي بتحديث إستراتيجيتها وخطة عملها كل أربع إلى خمس سنوات لتعكس الأولويات المتطورة للبلدان المتعاملة معها، حيث أن برامج المجموعة المنفذة حاليا في الأردن، تمت وفق إطار الشراكة الإستراتيجية السابق (2017 - 2023) حيث كان قد ارتكز على الشراكة الثنائية المعززة للنمو الذي يقوده القطاع الخاص وتحسين فرص العمل للجميع، إضافة إلى تحسين الجودة والإنصاف في تقديم الخدمات، فضلا عن دعم الاستجابة الفعالة والتعافي القادر على الصمود من أزمة كورونا.
وأوضح تقرير المجموعة، الذي ترجمته "الغد"، أنه بناءً على المشاورات التي بدأت في حزيران (يونيو) من عام 2023، مع الحكومة الأردنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والشركاء الدوليين، ستعمل مجموعة البنك الدولي في الفترة المتبقية من شهر شباط (فبراير)، وشهر آذار (مارس) 2024 مع مجموعات متنوعة من أصحاب المصلحة في جميع أنحاء الأردن حول مواضيع وأولويات خطة العمل الشاملة المشتركة. مشروع CPF.
وستركز المناقشات مع هذه المجموعات على التحديات والفرص لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والازدهار في الأردن، بما في ذلك مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة، إضافة إلى بحث نتائج عمل المجموعة في الأردن والدروس المستفادة، إلى جانب التطرق إلى توجيهات شراكة مستدامة ومؤثرة بين مجموعة البنك الدولي والأردن.
وأكد التقرير، أنه في ظل إطلاق الأردن خلال عام 2022 رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة لتحديث القطاع العام الهادفتين إلى مضاعفة النمو وتحسين نوعية الحياة وتعزيز فعالية الحكومة ومساءلتها، فإن المجموعة بموجب ذلك ستلتزم في إطار الشراكة الجديد بدعم الأردن في تنفيذ وتحقيق النتائج المتعلقة بالخطة البيئية الطارئة لتحسين حياة الشعب الأردني وسبل عيشه.
وبحسب التقرير، ستسلط مسودة إطار الشراكة الإستراتيجية الضوء على خمسة "تحولات" محتملة ضرورية لتحقيق النمو وفرص التنمية الرئيسة في الأردن خلال السنوات القادمة 2024 - 2029، وتتمثل هذه التحولات في التركيز على تنمية الاستثمار والصادرات في القطاعات الواعدة من أجل خلق فرص عمل شاملة بقيادة القطاع الخاص وخاصة للشباب والنساء، إضافة إلى تسخير الشباب الأردني والعائد الديموغرافي من خلال إصلاح نظام التعليم لوظائف المستقبل وتلبية طلب السوق.
ويضاف إلى ذلك التركيز على أمن المياه والطاقة واستدامتهما، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية الخضراء، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي كعامل تمكين لتقديم الخدمات التي تركز على الأفراد وخدمات تمكين الأعمال، فضلا عن مواصلة التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي وإدارة الديون لدعم النمو.
وذكر التقرير بأن مسودة إطار الشراكة الإستراتيجية قيد الإعداد، ستركز أيضا على دعم الأردن للاستثمار في النمو الشامل والأخضر الذي يمكن أن يدعم تنمية البلاد وبناء القدرة المستمرة على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية المحتملة.
كما تسعى إستراتيجية الشراكة إلى إطلاق العنان لإمكانات الأردن في مجال النمو الأخضر الشامل (Hlos) من خلال طرح ثلاثة أهداف رفيعة المستوى ومترابطة في ما بينها، وأول هذه الأهداف الرفيعة هو خلق وظائف أكثر وأفضل (أكثر إنتاجية) في القطاع الخاص خاصة للشباب والنساء (Hlo1)، وتندرج تحت هذا الهدف مجموعة من الأهداف المحتملة وهي تحسين القدرة التنافسية والاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية، إضافة إلى توسيع نطاق نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والحصول على التمويل، إلى جانب زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
ويتمثل الهدف الثاني الرفيع في تحسين نتائج رأس المال البشري لتسخير إمكانات الشباب في الأردن (Hlo2) وتندرج تحت الهدف المذكور عدة أهداف محتملة وهي تحسين نتائج التعليم المرتبطة بوظائف المستقبل، إضافة إلى السعي لجعل البالغين في سن العمل يتمتعون بصحة أفضل وتمويل صحي أكثر استدامة، إلى جانب توفير حماية اجتماعية أكثر استهدافًا واستجابة للصدمات ومستدامة.
أما الهدف الثالث الرفيع المستهدف من قبل إطار الشراكة في مجال النمو الأخضر الشامل (Hlos)، هو زيادة المرونة والاستدامة، مع التركيز على الاستثمارات لتحفيز النمو الأخضر(Hlo3)، وتندرج تحت هذا الهدف مجموعة من الأهداف المحتملة وهي تعزيز الأمن المائي والاستدامة من خلال حلول الترابط، إضافة إلى تحسين كفاءة واستدامة قطاع الطاقة، إلى جانب تطوير مناطق حضرية أكثر استدامة وصالحة للعيش .
وأشار تقرير المجموعة إلى وجود موضوعين شاملين مقترحين في الشراكة لدعم جهود البنك الدولي لتحقيق أهداف العمل الإنسانية، وهذان الموضوعان هما الحوكمة التي تركز على الناس، والرقمنة، ورصد نتائج الإصلاح، إضافة إلى دعم الأردن كمزود للمنافع العامة العالمية، وكمضيف للاجئين.
وأخيرا أكد التقرير بأن المجموعة ستستخدم عدة طرق للتعامل مع مجموعات متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك مشاركات إطار الشراكة الإستراتيجية على طول مسار الأردن، وذلك من خلال إجراء مسابقة للشباب سيتم الإعلان عنها قريبا، إضافة إلى إطلاق مسح سريع عبر الإنترنت للحصول على ردود الفعل حول القضايا الموضوعية الرئيسة والأولويات المقترحة في إطار الشراكة الإستراتيجية.
ويذكر أن شراكة الأردن مع المجموعة بدأت أول مرة عام 1989، حيث وقع الأردن معها في ذلك العام أول عقد اتفاق استعداد ائتماني.
وتنفذ المجموعة مع الأردن حاليا 16 مشروعا قائما بقيمة 3.9 مليار دولار، حيث يتم تمويل هذه المشاريع من خلال محفظة المجموعة النشطة الخاصة بالمملكة، وذلك على شكل قروض وتمويل ميسر ومنح.
ومجموعة البنك الدولي هي عائلة من خمس منظمات دولية التي تقدم قروض الاستدانة إلى البلدان النامية. وهو أكبر وأشهر بنك تنمية في العالم وغير مراقب في مجموعة الأمم المتحدة الائتمانية. ويقع مقرها في واشنطن، العاصمة، وتتمثل مهمة المجموعة في تحقيق الهدف المزدوج المتمثل في القضاء على الفقر المدقع وبناء الرخاء المشترك.

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