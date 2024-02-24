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محادثات باريس.. جولة جديدة من العبث الصهيوني

2/24/2024 2:28:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين رفض الوفد الصهيوني إلى محادثات باريس أمس، الموافقة على وقف نهائي للعدوان على قطاع غزة.
وكشفت مصادر عبرية عن آخر مجريات ومباحثات المفاوضات بشأن صفقة الهدنة في قطاع غزة ما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن المفاوضين اتفقوا على إطلاق سراح حوالي 40 إسرائيليا من النساء والمسنين والمرضى، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من نفس الفئات.
وقالت وسائل إعلام عبرية، أمس، نقلا عن عن مسؤول صهيوني كبير قوله "ما زلنا بعيدين عن التوصل لاتفاق".
وقبيل ذلك أكد مسؤولون صهاينة لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن محادثات باريس بشأن قطاع غزة كانت جيدة واستمرت أكثر من المتوقع، مشيرين إلى التوصل لاتفاق على إطار محدث لصفقة تبادل المحتجزين.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الوفد الصهيوني عاد صباح أمس من العاصمة الفرنسية باريس، حيث شارك في الاجتماعات برفقة ممثلين عن مصر وقطر والولايات المتحدة.
من جهتها كانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد ذكرت أن الفريق الصهيوني في مفاوضات باريس بشأن المحتجزين، برئاسة رئيس الموساد، دافيد بارنياع، حصل على الضوء الأخضر من مجلس الحرب لتخفيف موقفه، فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز في غزة.
ويكثف الوسطاء جهودهم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، على أمل درء هجوم صهيوني على مدينة رفح في غزة، حيث يعيش أكثر من مليون نازح على الطرف الجنوبي من القطاع.
وقال المسؤول في حماس "إن الحركة لم تقدم أي اقتراح جديد في المحادثات مع المصريين، لكنها تنتظر لترى ما سيعود به الوسطاء من محادثاتهم مع الصهاينة. وأضاف "لا لم نقدم ورقة أخرى، فقط ناقشناهم (المصريين) في ورقتنا وننتظر عودتهم من باريس".
وفي أحدث جولة من المحادثات المماثلة التي عقدت في باريس في بداية شباط (فبراير)، جرى التوصل إلى الخطوط العريضة لأول وقف طويل لإطلاق النار في الحرب وافق عليه الاحتلال والولايات المتحدة. وردت حماس باقتراح مقابل رفضه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه "مخادع".
وتجري المحادثات على أمل التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، وذلك بعدما تعثرت الأسبوع الماضي اجتماعات استضافتها القاهرة وسط رفض الاحتلال مطلب "حماس" بإنهاء العدوان على قطاع غزة.
وقد وصفت حركة "حماس" مواقف الاحتلال من المفاوضات وردوده على الوسطاء "بالسلبية، وتضع عراقيل كثيرة أمام التوصل لاتفاق"، معتبرة أن "نتنياهو" يحمل وفده بأربعة لاءات: لا وقف للعدوان، ولا انسحاب من القطاع، ولا عودة للنازحين إلى الشمال، ولا صفقة تبادل حقيقية".
وأكدت الحركة "مواقفها الواضحة بوقف العدوان على أهالي قطاع غزة، وإنهاء معاناتهم الإنسانية، التي سببتها آلة القتل والدمار الصهيونية، وحرية حركتهم وعودتهم إلى بيوتهم ومناطقهم في شمال القطاع، وفي كل مناطقه، وضرورة الإغاثة العاجلة والإيواء وبدء الإعمار".
وطبقاً لوسائل إعلام الاحتلال؛ فإن حكومة الاحتلال تعارض عددًا من بنود الاتفاق، المتمثّلة بشكل أساسي في قضية عودة النازحين إلى محافظتي غزة وشمال القطاع، في ظل مخاوفها من إعادة فرض "حماس" سيطرتها على المناطق.
وأشارت إلى ثلاث قضايا أخرى محل خلاف، وهي: زيادة المساعدات الإنسانية، ومدة وقف إطلاق النار، وعدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة، بارتكاب المزيد من المجازر الوحشية والقصف الجوي والمدفعي الكثيف واستهداف ما تبقى من الأبنية السكنية المستشفيات الميدانية التابعة للمنظمات الدولية في رفح والتي لم تعد قادرة على استيعاب النازحين والأهالي.
واستشهد أمس عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المكثف والمتواصل على قطاع غزة، جوا، وبرا، وبحرا، الذي يدخل يومه الواحد والأربعين بعد المئة.
واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في سلسلة غارات لطائرات الاحتلال، استهدفت منازل في حي الزيتون بمدينة غزة، حيث تواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى، وجثامين الشهداء، بسبب استمرار القصف.
كما تعرضت أحياء الصبرة، وتل الهوى، والدرج بمدنية غزة إلى قصف مدفعي مكثف، مخلّفا عشرات الإصابات.
واستشهد ستة أشخاص، وأصيب آخرون، في استهداف طائرات الاحتلال عددا من المنازل في النصيرات، والبريج، ودير البلح وسط قطاع غزة.
وأسفر القصف المدفعي على المناطق الشرقية والغربية من مدينة خان يونس جنوب القطاع، عن ارتقاء شهيدين، وإصابة آخرين بجروح.
كما نفذ طيران الاحتلال أحزمة نارية على بلدة خزاعة شرق خان يونس، التي دمر الاحتلال كافة المنازل فيها، بحجة إقامة منطقة عازلة، حسب ما أعلنته منظمة "بتسليم" الصهيونية.
وشرق مدينة رفح، قصفت طائرات الاحتلال منزلين، ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح.
كما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف قرب مراكز ايواء وخيام النازحين، في المواصي غرب مدينة رفح.
وأعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، أن مجمع ناصر الطبي ما يزال محاصرا، موضحة أن الاحتلال لا يسهل عملية إجلاء المرضى لعلاجهم بالمستشفى الميداني التابع لها.
وأشارت المنظمة إلى أن قوات الاحتلال منتشرة في محيط مستشفيات قطاع غزة، وتمنع الوصول إليها، معربة عن قلقها من استمرار احتجاز الطواقم الطبية.
كما أكدت أن الأهالي والنازحين في مناطق شمال قطاع غزة يعانون مجاعة حادة، ووضعا صحيا كارثيا، في ظل منع وصول المساعدات.
ولم تعد المستشفيات الميدانية التابعة للمنظمات الدولية في رفح قادرة على استيعاب النازحين والأهالي.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 29514 شهيداً، ونحو 69616 جريحاً، إلى جانب آلاف المفقودين الفلسطينيين.
في سياق متصل، يسعى الفلسطينيون لإفشال ما وصفوه بخطة "نتنياهو" الفارغة والضبابية حيال "مستقبل غزة ما بعد الحرب"، من خلال تفاهمات تشكيل حكومة بمهام إغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار القطاع والإعداد للانتخابات العامة، بما يقطع الطريق أمام محاولات الاحتلال لفصل القطاع عن الضفة الغربية ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وعلى وقع الرفض الفلسطيني القاطع؛ يُعبر رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، في خطته عن رؤيته التي لم تتغير بشأن الحكم الذاتي الفلسطيني المحدود والمنزوع السلاح والسيادة، بينما أراد من طرحها بالتزامن مع مفاوضات باريس لتبادل الأسرى إما عرقلة التوصل لصفقة أو الضغط على حركة "حماس" لقبولها بدون شروط مسبقة، وفي كلا الحالتين جاءت الخطة معاكسة للسلام الذي زعمته.
وقد أراد "نتنياهو"، من خطته لمرحلة ما بعد الحرب في غزة استهداف إرضاء واشنطن التي كانت تحثه على وضعها، واستقطاب تأييد المتطرفين في حكومته بعد سخطهم من فشله في تحقيق أهداف العدوان، إلى جانب قطع الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حدود العام 1967.
ومن شأن مقترح "نتنياهو"، الذي رفضته الفصائل الفلسطينية، أن يؤثر على سير مفاوضات تبادل الأسرى الجارية حالياً في باريس، وذلك عند تأكيد احتفاظه بالسيطرة الأمنية داخل قطاع غزة مع تولي الشؤون المدنية "مسؤولون محليون" بعد "تفكيك" حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وفق مزاعمه.-(وكالات)

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