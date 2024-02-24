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صور لمسيرة صهيونية تكشف تدميرا وقنصا وانتشار جثث بغزة

2/24/2024 2:28:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- أظهرت صور استخلصت من طائرة مسيّرة تابعة للجيش الصهيوني عمليات تدمير كبيرة وقنص وانتشار الجثث في شوارع تل الزعتر شمالي قطاع غزة.
وتكشف الصور التي نشرتها "الجزيرة" اعتقال كوادر طبية ومرضى ونازحين من مستشفى العودة بتل الزعتر وتجريدهم من ملابسهم.
كما أظهرت الصور -التي يتوقع أنها أخذت في كانون الأول(ديسمبر) الماضي- عمليات تفجير مربعات سكنية كاملة.
وكان جيش الاحتلال كثف من قصفه منطقة تل الزعتر وتحديدا مستشفيي الأندونيسي والعودة المتقاربين في المنطقة.
وخلال الأسبوع الأول من شهر كانون الاول(ديسمبر) -أي بعد الهدنة الإنسانية التي تم خلالها عملية تبادل للأسرى- توغلت الآليات العسكرية إلى تل الزعتر وبدأت بحصار مستشفى العودة واستهدفت محيطه لأيام.
وبعد أيام اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى العودة وبدأت باعتقال العشرات في أجواء باردة وأظهرت الصور المعتقلين وهم عراة.
وترتكب قوات الاحتلال جريمة خاصة بجثامين الشهداء الفلسطينيين في شمال غزة، بمنع انتشالها من الشوارع، ما أدى لتحلل عدد كبير من الجثث في الشوارع بسبب رفض الاحتلال دفن الجثث، ما أدى لتفشي الأمراض والاوبئة.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أدانت ، تصوير جنود صهاينة لمعتقلين فلسطينيين من قطاع غزة بعد تجريدهم من ملابسهم، معتبرة ذلك "جريمة حرب".
وقالت الحركة: "قيام جنود جيش الاحتلال بتصوير العشرات من المدنيين الفلسطينيين في غزة بعد اعتقالهم وتجريدهم من ملابسهم في ظل حالة الطقس البارد، هي جريمة حرب".
ودعت الحركة "المؤسسات الحقوقية إلى توثيق هذه الجريمة والمنافية لأبسط حقوق الإنسان"، مطالبة إياهم بـ"متابعة أوضاع المدنيين المحتجزين لدى الجيش في أماكن غير معلنة ولا يُعرف مصيرهم أو أوضاعهم الصحية".
وتداول نشطاء فلسطينيون، على وسائل التواصل الاجتماعي، صورا لمجموعة من المواطنين الذين اعتقلهم الجيش، وهم عراة بـ"الملابس الداخلية فقط"، وبينهم أطفال.
وفي وقت سابق، أظهرت مقاطع مصورة نشرتها مواقع صهيونية وفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شبانا نازحين يقيمون في مركز إيواء بغزة، وجردتهم من ملابسهم أمام الكاميرات.
وأظهرت المقاطع جنودا من الاحتلال يقفون أمام شباب مكبلين وعراة إلا من سراويل قصيرة، بعد أن تم جمعهم في ساحة إحدى المدارس قبل اقتيادهم إلى مكان مجهول.
وزعمت مصادر صهيونية أن اعتقال هؤلاء الشبان كان للتحقق مما إذا كان بعضهم ينتمي لحماس أو غيرها من فصائل المقاومة بالقطاع، غير أن تصرف جنود الاحتلال مع المعتقلين لقي انتقادات
عالمية واسعة.-(وكالات)

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