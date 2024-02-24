الأونروا: رفيق الفلسطينيين في اللجوء والنزوح.. فمن يقتل الشاهد؟ (انفوغراف)

MENAFN - Alghad Newspaper) محمود خطاطبة

تعد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، شاهدًا رئيسًا على احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمُعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خصوصًا أن هناك 5.9 مليون شخص مسجلون رسميًا يستفيدون من خدماتها، يقطنون في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، وسورية، ولبنان.



"الغد" تسلط الضوء، من خلال هذا "الانفوغراف"، على ما تقدمه "الأونروا" من خدمات تعليمية وصحية، فضلًا عن الدعم المالي للاجئين الفلسطينيين، في أقاليم عملها الخمسة، وذلك بعد أن قررت كل من: الولايات المُتحدة الأميركية، أستراليا، كندا، إيطاليا، بريطانيا، فنلندا، ألمانيا، هولندا، اليابان، فرنسا، سويسرا، السويد، وأستونيا، وقف دعمها عن هذه الوكالة.



الأردن هو المتأثر الرئيس بعيد الفلسطينيين، جراء تصفية "الأونروا"، خصوصًا إذا ما علمنا بأن عدد اللاجئين في المملكة، والمُسجلين رسميًا، يبلغ 2.4 مليون نسمة، يشكلون ما نسبته 40.7 % من إجمالي أعداد اللاجئين لدى "الأونروا"، بينما تبلغ نسبتهم في: قطاع غزة 27.1 %، الضفة الغربية (15.3 %)، سورية (9.8 %)، لبنان (8.3 %).



وعلى الرغم من أن الأردن يستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين على مستوى دول العالم، إلا أن ما يخصص له لا يتعدى الـ20.5 مليون دينار، أي ما نسبته 6.6 %، من مجمل النداء الطارئ المخصص للأردن وسورية ولبنان، والبالغ 309.7 مليون دينار، فيما تبلغ نسبة سورية 56.6 %، ولبنان 36.9 %.



وتصفية "الأونروا"، تعني توجيه ضربة قاضية للتعليم الأساسي في الأردن، الذي لديه 121 ألف طالب وطالبة، يشكلون 22%، من مجمل أعداد الطلبة، البالغ 550 ألفا، في حين تبلغ نسبتهم بغزة (53.5 %)، سورية (8.9 %)، الضفة الغربية (8.4 %)، لبنان (7.3 %).



إلى جانب إغلاق 171 مدرسة، تشكل نسبة 23.9 % من العدد الإجمالي للمدارس، البالغ 716، بينما تبلغ نسبتها في غزة 39.7%، سورية (14.2 %)، الضفة الغربية (13.4 %)، لبنان (8.8 %).



في حين يبلغ عدد المعلمين 4560، بنسبة 22.8 %، من مجمل العاملين في قطاع التعليم لدى "الأونروا"، البالغ 19975 معلمًا ومعلمة، بينما تبلغ النسبة في غزة (47.6 %)، الضفة الغربية (11.1 %)، سورية (9.5 %)، لبنان (9 %).











