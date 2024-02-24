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حصافة المسؤول

2/24/2024 2:28:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس خلال لقائه شخصيات اقتصادية ومحللين وخبراء مؤخراً في المنتدى الاقتصادي الأردني، تحدث بشكل واضح وصريح حول مدى نجاعة السياسة النقدية في المملكة، وكيف تحققت النجاحات بشكل واضح.
الدكتور شركس خاض نقاشات دقيقة في كثير من الأمور المتعلقة بالسياسة النقدية، لكن بشكل حصيف ومتزن بعيدا عن أي عناوين إعلامية براقة.
خلال الجلسة التي تحدث فيها عن المبدأ والصراحة لمن يريد المعلومة، وليس للتسابق في العناوين الإعلامية أجاب عن كافة الأسئلة بشكل واضح وصريح ومقنع بعيدا عن التصنع أو تغليف الحقائق.
وفي غمار هذا الحديث، لم يغفل الدكتور شركس التأكيد على دور البنك المركزي كحصن منيع في وجه التقلبات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن السياسات المتبعة ترتكز على أسس علمية محكمة وتحليلات دقيقة تهدف إلى استقرار العملة وضمان التوازن الاقتصادي في المملكة. وأكد أن الاستقرار النقدي ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، في حين أنه لم يقف عند حدود الإنجازات الحالية، بل ألقى الضوء على المستقبل، معربًا عن طموحاته الكبيرة لتعزيز الابتكار في القطاع المالي والبنكي.
وتطرق إلى أهمية التكنولوجيا المالية ودورها في تسهيل الخدمات المالية وجعلها أكثر فعالية وشمولية، مؤكدًا أن البنك المركزي يسعى لأن يكون رائدًا في اعتماد التقنيات الحديثة التي تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز من مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي.
ووجه الدكتور شركس رسالة طمأنينة إلى المواطنين والمستثمرين، مؤكدًا أن البنك المركزي يقف كالسد المنيع في وجه الاضطرابات الاقتصادية، مستعدًا دائمًا لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للمملكة. وخلال الجلسة انصب تركيزه الأساسي على تحقيق إنجازات واقعية وملموسة تعود بالنفع على اقتصاد المملكة، وتسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المالية، مؤمنا بأن الأعمال هي من تتحدث عن نفسها، وأن النجاح الحقيقي يكمن في الإنجازات التي تُحدث فرقًا، وتساهم في بناء اقتصاد مستقر.
وبالنهاية، لماذا قلت ذلك؟، لأننا بحاجة إلى تبني نهج يقوم على الإخلاص في العمل، والتركيز على الإنجاز الواقعي والملموس عوضا عن السعي وراء الظهور الإعلامي.

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