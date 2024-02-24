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ضحايا استبداد حق النقض- (1)..!

2/24/2024 2:28:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في حالة الهيئات الدولية الحالية التي يفترض أنها حكومة العالم، تشكل العضوية في كثير من الأحيان مصادقة على الظلم أكثر من كونها سببًا للمشاركة في الحكم. ويشبه نظام الأمم المتحدة إلى حد كبير الدولة الاستبدادية، حيث الجميع مواطنون و "أعضاء" في الدولة، لكن الحاكم المستبد هو الذي يقرر نيابة عن الجميع، ويتخذ الإجراءات ويعلن المواقف بما قد يخالف تماما رغبتهم وإرادتهم الجمعية. والصورة مألوفة كثيرا للكثير من مواطني دول العالم.
حكومة العالم، نظريًا، هي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد تم تصميم المجلس، الذي أُنشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ((للحفاظ على السلام والأمن الدوليين)). ولكن، مثل أي حكومة أوتوقراطية، منحت الدول المؤسسة لنفسها الاستثناء المعتاد الذي يمنحه لنفسه الحاكم المستبد: حق النقض الممنوح لأعضائها الخمسة الدائمين - الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة. وغالبا ما أدى هذا ((الحق)) إلى عرقلة العدالة وزعزعة استقرار الاستقرار العالمي.
في الأساس، كان الهدف من حق النقض الممنوح للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن هو منع أي دولة من الهيمنة بمفردها على الشؤون الدولية، وضمان أن يكون للقوى الكبرى مصلحة في قرارات الأمم المتحدة. وينطوي هذا التعريف على مغالطته الواضحة، حيث تسيء كل واحدة من الدول الخمس استخدام هذه السلطة بشكل منفرد لحماية مصالحها -وهي وصفة مثالية لشل الهيئة الدولية وكف يدها عن معالجة القضايا العالمية الحرجة. وفي غالب الأحيان، يؤدي استخدام دولة واحدة حق النقض ضد قرار إلى تقويض المبادئ الديمقراطية المزعومة للأمم المتحدة وتتيح حماية المصالح الضيقة على حساب العدالة وحقوق الإنسان العالمية.‏
‏بطبيعة الحال، لم يكن هذا الخلل البنيوي غائبا عن دول العالم التي تؤثر استخدامات ((الفيتو)) على مصائرها أحيانا. وقد بُذلت جهود عديدة لإصلاح مجلس الأمن بهدف معالجة مسألة حق النقض وتحسين فعاليته. وشملت المقترحات زيادة عدد الأعضاء الدائمين، أو إلغاء حق النقض تماما، أو إدخال نظام ((حق النقض المزدوج))، حيث يجب أن يوافق عضوان دائمان أو أكثر على استخدام ((الفيتو)) ضد أي قرار حتى يسقط. لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، بسبب مقاومة الأعضاء الدائمين أنفسهم، الذين لا يقبلون بالتخلي عن امتيازهم الثمين.‏
بالنسبة لنا نحن العرب، غالبًا ما تعمل دولنا في مجلس الأمن، مع غيرها من دول الجنوب، كمحقق للنصاب من دون فعالية. وكما حدث كثيرًا ويحدث الآن، يحبط ((حق الفيتو)) كل مشاريع القرارات التي تقدمها هذه الدول بشأن المذبحة في غزة. وتتمكن الولايات المتحدة وحدها، ضد رؤية ورغبة بقية العالم كله حرفيًا، من تمكين جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان في فلسطين، كفصل من سياق استعماري حمته الولايات المتحدة طوال عقود.
منذ العام 1972، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد أكثر من 40 قرارا ينتقد إسرائيل، مما حال عمليا دون اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء
ذي معنى لمعالجة مظالم الشعب الفلسطيني وإنهاء محنته. وقد شملت هذه القرارات إدانة للمستوطنات الاستعمارية غير القانونية، واستخدام الكيان القوة المفرطة ضد المدنيين، وانتهاكاته الدائمة للقانون الدولي.‏
ولم يقتصر الأمر على إحباط مشاريع القرارات التي تدين الكيان. لقد عجزت الأمم المتحدة أيضا عن تنفيذ القرارات التي مرت في مجلس الأمن. ‏ومن بين هذه القرارات، القرار رقم 194، الذي صدر في العام 1948، ودعا إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين شردهم إنشاء دولة الكيان. وكذلك حال القرار 242، الذي صدر في العام 1967، ودعا إلى انسحاب قوات الكيان من الأراضي التي احتلتها خلال حرب 1967. وعلى الرغم من الإجماع الدولي الساحق على دعم هذه القرارات، فإنها لم تنفذ على الإطلاق بسبب دعم الولايات المتحدة الثابت لكيان الاحتلال واستخدامها حق النقض لحمايته من المساءلة.‏
‏الآن، أظهر استمرار الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني في غزة مرة أخرى فشل ((مجلس الأمن)) في اتخاذ قرار يفصل بين الحياة والموت لملايين الفلسطينيين. وعلى الرغم من الإدانة واسعة النطاق من المجتمع الدولي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض مرارا لعرقلة القرارات التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين. كما أجهضت سلفا طرح قرارات عديدة للتصويت بإعلان عزمها نقضها.
كان ما فعلته الولايات المتحدة عمليا هو تمكين الإبادة، وإطالة أمد معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض أي مصداقية ربما تكون قد تبقت للأمم المتحدة في معالجة الصراعات في العالم وحماية حياة الإنسان وحقوقه.‏ وهذه –برغم الكارثة في غزة- إحدى بركات التحرك الثوري الفلسطيني ضد الاستعمار، والتي ربما تركز النقاش –وربما تساعد إحداث ثورة عالمية لتقويض استبداد أصحاب ((الفيتو)) بمصائر الشعوب وتقويض تطلعاتها –بل وتسهيل إبادتها كما يحدث الآن في فلسطين.

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