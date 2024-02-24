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القصور التنظيمي والرقابي يحرم عاملات زراعة حقوقهن بالمفرق

2/24/2024 2:26:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعاء الزيود المفرق - تعد قرى البادية الشمالية الشرقية في محافظة المفرق، من المناطق الزراعية الواعدة؛ لما تمتلكها من أراض ولما توفّره تلك المساحات والمشاريع القائمة بها من محاصيل وإنتاج للسوقين المحلي والدولي، إذ تعتبر المفرق سلة الغداء الثانية للمملكة.
وتعد قريتا "الصالحية" و"نايفة" في البادية الشمالية الشرقية، من القرى التي ترتفع فيها نسبة العاملات الأردنيات وغير الأردنيات، المعيلات لأسرهن، بحيث تعتبر تلك المزارع ملاذا للنساء ذوات الظروف الخاصة، لحمايتهن من قسوة الحياة ومساعدتهن في معيشتهن ومجتمعهن، إذ يسهم عملهن بتأمين متطلبات الحياة الأساسية لهن ولأسرهن التي تعاني من وطأة الفقر والبطالة.
ولعمل المرأة في القطاع الزراعي، وتحديدا في البادية الشرقية، مواقف وقصص وبطولات لا يمكن تجاوزها عند الاستماع للعاملات هناك.
تروي هناء – اسم مستعار- وهي تعمل في إحدى المزارع "يبدأ يومي منذ الساعة الرابعة صباحا استعدادا للذهاب إلى العمل بإحدى المزارع، برفقة عشرات العاملات في الزراعة بمنطقة البادية الشمالية الشرقية. نتنقل بواسطة (بك أب) و(ديانة)، أو شاحنات ذوات حجم صغير، وبالطبع فالعمل في المزارع يبدأ في ساعات مبكرة، وقبل طلوع الشمس".
وأضافت هناء، "عملت في قطاع الزراعة من أجل أن أتمكن من توفير أبسط احتياجات أبنائي ممن هم على مقاعد الدراسة الجامعية، ولأجل ذلك، فإنني أتحمل عبء العمل وظروفه الصعبة من حيث الجهد والطقس، فأنا أعمل في أيام الحر الشديد والبرد القارس، مقابل توفير لقمة عيش لائقة لهم، وتأمين مصاريفهم الضرورية، والعمل أحيانًا مقابل أجر زهيد يصل لـ5 دنانير فقط في اليوم من الساعة 4 فجراً ولغاية 1 ظهراً، وبرغم الصعوبات التي نعيشها كعلاملات، لكن حياتنا مهددة بسبب سوء الوصول إلى المواصلات ونوعيتها".
وبينت في الحديث عن تجربتها لـ"الغد"، قائلة بشأن إصابات العمل، وهي إحدى التحديات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الزراعي فتقول "تسلقت شجرة لقطف الزيتون، وسقطت عنها وكسرت يدي. لم يتعرف صاحب المزرعة علي لغاية هذه اللحظة، وإلى الآن أعاني من أعراض الكسر في يدي".
لم يكن الأمر أفضل حالا بالنسبة لـ "رجاء" – اسم مستعار – العاملة في إحدى المزارع منذ عشر سنوات، وهي تتنقل بين الحيازات الزراعية، باحثة عن قوت يومها بدون أدنى حقوق عمالية، فهي تعمل هي وأسرتها مقابل إمدادهم بالكهرباء والماء، وأجر زهيد لا يتجاوز الـ7 دنانير".
يعتبر القطاع الزراعي في المحافظة من القطاعات التشغيلية غير النظامية الأكبر، إذ بلغت نسبة النساء العاملات من الجنسية السورية فيه بشكل غير رسمي نسبة 85 % مقارنة بنسبة العاملات من الجنسية الأردنية بنسبة 15 %.
وبحسب مركز "تمكين للمساعدة القانونية"، فإن المناطق التي تشغل مساحة عمل بهذا القطاع ينقسمون إلى قسمين: القصبة المناطق الغربية، وهي من النادر وجود عاملات مزارع فيها، أما القسم الأكبر، فهو المناطق الشرقية -البادية- بنسبة 95 %.
وأضاف المركز، أن العاملين في هذا القطاع هم سوريو الجنسية، إذ يشغلون ما نسبته 85 % من سكان مخيم الزعتري والقرى الشرقية (أم الجمال، أو أم القطين) بالإضافة إلى سكان المخيمات العشوائية التي ينشئها أصحاب حيازات زراعية، مقابل توفير الماء والكهرباء للعاملين داخل أسوار حيازاتهم.
قصور تنظيمي ورقابي للقطاع في البادية الشمالية
من جهته، يرى الرئيس التنفيذي لمنظمه "محامون بلا حدود" د. صدام أبوعزام أن هذا القطاع غير منظم، وهناك ممارسات سلبية سواء من أصحاب العمل أو العامل نفسه، لأن العامل يكون بحاجة للعمل، ومضطر للقبول بتعليمات وشروط صاحب العمل".
ويضيف أبو عزام، أن "هذه الإشكالية وغيرها تعود لمدى كفاية التشريعات الوطنية، وقدرة تنفيذها لخلق قطاع عمل زراعي منظم".
ويشير إلى أن الإجابة على ما سلف قطعا لا، وذلك لأن التشريعات الوطنية عندما تكون كافية وشاملة، لما كنا وجدنا مثل هذا القطاع غير المنظم، لذلك نجد أن هناك ممارسات عديدة فيه، تتعلق بمخالفة الأجور وساعات العمل، وعدم الالتزام بإجازات العمل والتحرش، وعدم وجود بيئة عمل آمنة، وغيرها من الحقوق التي لا تحصل عليها العاملات وأيضا العاملون.
ويلفت إلى أن الدور الأبرز لحل هذه المعضلة، يكمن في القدرة التنظيمية لوزاره العمل أو الجهات المعنية، بحيث تقوم بمراقبة وتنظيم هذه البؤر الساخنة، بحسب وصفه، أي أنه يجب الالتزام بوضع تدابير علاجية فعّالة للحد منها: مثل زياده الجولات التفتيشية الدورية والتوعية بالثقافة العمالية، فنحن اليوم بحاجة لخطة وطنية اجتماعية، للحد من هذه الإشكاليات، وضمان أن تكون مفعلة، تشمل هذه الفئة لتنتقل من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم.
وعند السؤال عن العمل في المخيمات العشوائية التي يكون العمل فيها مقابل الطعام أو غيره دون أجور، يقول أبو عزام إن "هذا التصرف من أصحاب المزارع، ينحدر إلى مسألة الاتجار بالبشر والعبودية في العمل، أي أن تعمل مقابل قوتك ومقابل عيشك، وهذا مخالف للقانون الدولي والأردني، ولا يجوز قانونياً.
وأضاف فـ"الأصل هو أن الأجر مرتبط بالمجهود المبذول وليس بالقدرة على العيش، فهذه المسألة مهمة وخطرة جدا إن وجدت ورصدت، ويجب على المؤسسات وتحديدا وزاره العمل أن تتحرك عاجلا، لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على مؤشرات الأردن الدولية ويخلق إشكاليه كبيرة في قطاع العمل".
ويستكمل حديثه لـ"الغد"، بأن التحديات التي تواجه العاملات الزراعيات والعمل غيرالمنظم مشكلة قديمة حديثة، بسبب قصور الأطر التنظيمية من حيث الكوادر والمنطقة الجغرافية، لنجد هذه الإشكالية في مناطق الأغوار وشرقي محافظة المفرق، إذ إن مثل هذه التحديات في منطقه الأغوار تم بذل جهود وطنية ودولية للحد منها، والمساهمة بمعالجتها، لكنها بدأت تبرز في منطقه شرقي المفرق في المزارع الموجودة هناك. فقانون العمل الاردني اليوم يخاطب العامل ولا يخاطب جنسيته، وبالتالي فإن من يخضع للحماية هو العامل الأردني وغير الأردني.
وبالحديث عن مدى فعالية وكفاءة القانون الأردني المنظٍّم للقطاع الزراعي، يرى أبو عزام أن "القانون من حيث الإطار العام، يلبي بقدر كبير المعايير الدولية للعمل اللائق، خاصة بعد التعديلات، وآخرها التعديل الذي جرى على القانون في العام 2022، ولكن الأهم والذي يجب العمل عليه، هو دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفاعليته على أرض الواقع، فنصوصه من حيث الإطار التشريعي جيدة، لكن التطبيق والفاعلية مترد. وهناك إشكاليات لدى وزارة العمل تتعلق بمدى فهم الاختصاصات المناطة بالوزارة، واللُبس بدورها الحقيقي: هل هو تنظيم لقطاع العمل أو للإشراف عليه فقط؟".
وفيما يتعلق بالدور الرقابي للوزارة والجهات المعنية على المساحات والحيازات الزراعية، يؤكد الرئيس التنفيذي لمنظمه "محامون بلا حدود"، ضرورة استحداث مكاتب تفتيشية لا تقل عن ثلاثة شرقي المحافظة، بالنظر للمساحة الجغرافية الكبيرة وللحيازات الزراعية فيها، وتكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة للمزارع في تلك المنطقة وأصحابها، وأن وجود مديرية عمل واحده وثلاثة مفتشين لثاني أكبر محافظة في المملكة، خطأ كبير يعزّز وجود المخالفات بهذا القطاع.
دعم حكومي ومجتمعي ضعيف
تحيلنا أوضاع العاملات في البادية الشرقة، إلى حجم التحديات الكبير الذي يواجهنه في العمل بقطاع الزراعة هناك، وبحسب مركز "تمكين" ومن خلال إجراءات المسح الميداني المتواصل في المحافظة، تبين أن جملة التحديات التي تواجهها، تبدأ من الإجبار على أنواع من العمل غير المتفق عليها، وسوء وسائل النقل، كالسيارات المتهالكة، والأحمال الزائدة لها، مروراً بالحد الأدنى للأجور، وانتهاء بمشكلة تحصيل مستحقات العاملات من صاحب المزرعة،
فما تزال العديد من العاملات في هذا القطاع، لا يستطعن الشكوى لمن يهضم حقوقهن من أصحاب العمل، لعدم مقدرتهن على معرفة آلية تقديم الشكاوى، ولخوفهن أيضا من العقاب بالحرمان من العمل في حال قدمن شكاوى.
"الغد" تمكنّت، وعبر التواصل مع عاملات في القطاع شرقي المفرق، من إعداد تصور نمطي متعدد لشخصيات هؤلاء العاملات "المجهولات"، ووجدت أنهن غالبًا ما ينحدرن من بيئات اقتصادية صعبة، والكثير منهن لا يملكن أراض، ويعود ذلك في الأساس إلى عدم المساواة في فرص حصولهن على ملكية الأرض، بسبب بعض العادات والتقاليد.
وبين التصور، أن حالتهنّ الاجتماعية متنوعة، فمنهنّ المطلقات والأرامل والعازبات إلى جانب المتزوجات، وبرغم اختلاف أوضاعهن، فهن يشتركن جميعًا في كون معظمهن المعيل الرئيس لأسرهن، هذا إذا لم يتشاركن في هذه المسؤولية مع غيرهن من أفراد الأسرة.
ويعتبر القطاع الزراعي من الأساسيات المهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الريف والبادية، بالإضافة لكونه بابا من أبواب مكافحة الفقر والبطالة والتنمية، عدا عن أبعاده البيئية ودورة في توفير الغذاء للسكان.
ويعد القطاع الزراعي في الأردن، بخاصة في المفرق، من القطاعات ذات الأهمية في دعم الإنتاج المحلي الإجمالي، إذ وصلت مساهمته إلى 4.5 %، بالإضافة لانخفاض نسبة تشغيل الأيدي العاملة الأردنية في هذا القطاع، بحيث يفتقر عاملوه من الجنسين إلى الحمايات الاجتماعية، وأي تأمينات حمائية أخرى. إذ بات يعتمد بشكل كبير على العاملات مقابل الذكور، واللواتي يعتبرن الأفضل من ناحية تنفيذ العمل الزراعي، ولا يمكن الاستغناء عنهن في هذا القطاع.
وتؤكد على ذلك عضو بلدية الصالحية ونايفة الناشطة "أم حاكم"، إذ تصف الأجور التي تتقاضاها العاملات الزراعيات بـ"الضئيلة جدا"، مشيرة إلى أن هناك تحديات تواجه العاملات، منها عدم وجود عقود للعمل والضمان الاجتماعي بالنسبة لمعظمهن، فضلاً عن انعدام الأمن الوظيفي، والتأمين الصحي، وبيئة العمل اللائقة.
وتشير "أم حاكم"، إلى تفاقم التحديات منذ دخول جائحة كورونا والحجر الصحي الذي فُرض في عام 2020.
وترى أن تبعات الجائحة كانت كارثية في حياة الكثير من العاملات، إذ واجهن ضائقات مالية متلاحقة، منعتهنّ من حصولهن وأفراد أسرهنّ على أساسيات الحياة من مأكل ومشرب وملبس، وتوفير مصاريف حياتية كسداد الفواتير والعلاج وشراء الأدوية، والعجز عن دفع مصاريف التعليم المدرسي عن بعد لأطفالهن.
أين شمول العاملين بالزراعة بالحماية الاجتماعية؟
كانت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى قالت في تصريحات صحفية سابقة، إن التعديلات التي طرأت أخيرا على قانون الضمان الاجتماعي، تضمنت شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة، بالإضافة إلى صدور نظام العاملين في الزراعة لعام 2021 الذي أكد في مواده على المساواة بين العاملين في الزراعة بأجر دون أي تمييز قائم على أساس الجنس، ومراعاة الحد الأدنى له.
وأشارت الوزيرة إلى "استفادة العاملات في الزراعة من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون العمل للعاملات".
بدورها، تقول الرئيسة التنفيذية لمركز "تمكين" ليندا كلش، إن العاملات في الزراعة من أكثر الفئات احتياجا لوسائل نقل آمنة، بسبب الضعف في منظومة النقل في القطاع الزراعي، وتعرض بعض النسوة للحوادث أثناء تنقلهن من وإلى عملهن.
وتبين كلش في تصريحات لـ"الغد" أن "المعايير الدولية كفلت الحقوق الاقتصادية للنساء، إذ أكدت اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو)، أن تقوم الحكومات بمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة بالوسائل المناسبة دون تأخير، وضرورة ضمان الحكومات للإجراءات اللازمة لكفالة تطور النساء وتقدمهن في مختلف الميادين".
613 زيارة للحيازات الزراعية العام الماضي
من جهتها، تؤكد وزارة العمل وعلى لسان ناطقها الإعلامي محمد الزيود أن "الوزارة لديها منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى العمال والعاملات اسمها منصة حماية موجودة على موقع الوزارة الإلكتروني، بحيث تستقبل الشكاوى من جميع العمال والعاملات ولجميع القطاعات، بما فيها القطاع الزراعي".
ويقول الزيود لـ"الغد": "يتم التعامل مع الشكاوى الواردة من قبل العاملين حسب طبيعتها، سواء أكانت حقوقية أم انتهاكات، ويتم متابعتها بشكل مباشر. إضافة إلى وجود فِرق تفتيش، حيث قامت هذه الفِرق في العام الماضي بـ613 زيارة للمنشآت والحيازات الزراعية".
ويوضح أن "الوزارة على تعاون وثيق وتنسيق دوري مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني فيما يخص الجلسات التوعوية الدورية للعاملين بكافة القطاعات، ومن ضمنها عمال القطاع الزراعي، سواء من خلال الرسائل اليومية التوعوية من الوزارة والحملات الإعلانية الدورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة العاملين بحقوقهم العمالية".
واعتبر بأن "نظام عمال الزراعة فعال منذ عام 2020، والوزارة حريصة على التفتيش على بنوده، إذ جاء هذا النظام لزيادة جاذبية هذا القطاع للأردنيين العاملين فيه".
وتبين المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعهدت الدول بالمساواة بين الذكور والإناث في التمتع بالحقوق، (الحق لكل شخص في مستوى معيشي ملائم، يوفر بموجبه حاجاته الأساسية من الغذاء والكساء والمأوى، وحقه في التحسين المتواصل لظروف عيشه)، وأن على الدول أن تنشر مبادئ إصلاح نظر وتوزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل إنماء الموارد الطبيعية.
أما على المستوى الوطني، فقد كفل الدستور العمل لجميع المواطنين، في نطاق يضمن حق العامل في الحصول على أجر يتناسب مع طبيعة عمله، وتحديد ساعات العمل وأيام الإجازة، وبالشروط الخاصة نفسها في عمل النساء، بالإضافة لخضوع العامل للقواعد الصحية.
لكن النظام لم يتضمن أي نصوص تحمي النساء العاملات في القطاع الزراعي من أشكال الإساءة اللفظية في أماكن العمل، واقتصر على ذكر شروط أحقيتها في الحصول على إجازة أمومة بحسب المادة (7) فقرة (ج)، كما لم يتضمن أي نص يدل على العاملين غير النظاميين.
وبرغم إقرار الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية ومراجعة محاورها، إلا أنها لم تتضمن جزءا يتعلق بتعزيز العمالة الزراعية غير النظامية، وحل التحديات ووضع تصورات للحلول المقترحة، لا سيما العمالة الزراعية من النساء.
وبحسب تقرير أعدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، (الفاو)، فإن "النظم الزراعية والغذائية، تُعد من أهم القطاعات التي توفر عملا للنساء على المستوى العالمي، وهي تشكّل مصدرًا مهما لسبل كسب عيش النساء، مقارنة بالرجال في العديد من البلدان. وبالتالي، فإن تمكين النساء وسد الفجوات بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية، يؤديان إلى تعزيز رفاه النساء وأسرهن، والحد من الجوع، وزيادة الدخل، وتحسين القدرة على الصمود".
وأفاد التقرير، أن معظم النساء ممن يعملن في هذا القطاع، يعانين أعباءً أكبر في مجال الرعاية غير مدفوعة الأجر، ما يحد من فرص حصولهن على التعليم والعمل. وينطبق ذلك على كل من النساء العاملات في الإنتاج الزراعي الأولي بأجور وإنتاجية أقل بشكل منهجي من أجور الرجال، والنساء العاملات في القطاعات غير الزراعية للنظم الزراعية والغذائية، حيث يعملن في الغالب في نقاط منخفضة القيمة.
وأشار إلى أنه "قد لا يتم استبعاد النساء بشكل منهجي من سلاسل القيمة عالية القيمة والموجهة نحو التصدير، أو من ريادة الأعمال في النظم الزراعية والغذائية، غير أن مشاركتهن عادة ما تكون مقيدة بالأعراف الاجتماعية التمييزية، والعوائق التي تحول دون وصولهن إلى المعرفة والأصول والموارد والشبكات الاجتماعية".
وعطفا على ذلك، تبرز هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعاني منه العاملات في مجال الزراعة بمحافظة المفرق.
ويؤكد ناشطون ومنظمات حقوقية، أن على الجهات المعنية بتنظيم العمل في القطاع الزراعي كوزارتي العمل والزراعة، ومؤسسات المجتمع المدني كاتحاد المزارعين وغيرها، ضرورة إيجاد آلية واضحة ومتابعة ميدانية حقيقية لتنظيم ومراقبة العمل الزراعي والعاملين فيه، خاصة الفئات المهمشة، لتضمن الحصول على حقوقها، والعمل سوية على الارتقاء بهذا القطاع الذي يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني والعاملين فيه.
وختاما، تظل هذه الوضعية متوارية عن الأنظار، ولا تلقى عناية كبيرة في السياسات الزراعية العامة، ومع ذلك كله، يبدو أن بصيصا من الأمل في العام 2024، قد يأخذ بعين الاعتبار ويراعي هشاشة وضع العاملات ويقدم لها حلولاً.

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