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إربد.. مستأجرون لعقارات الأوقاف محرومون من إشغالها

2/24/2024 2:26:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد - حُرم مستأجرون لعقارات تملكها مديرية أوقاف إربد، من استخدامها للشهر الثالث على التوالي، بعد تفاجئهم بعدم قدرتهم في الحصول على إذن إشغال للمكاتب والمخازن من الذين استأجروها، لوجود ذمم مالية على المديرية لصالح بلدية إربد الكبرى.
ووفق مستأجرين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، فإن "الأوقاف" اعلنت قبل بداية العام الحالي نيتها تأجير مكاتب ومخازن تعود ملكيتها لـ"الأوقاف" في مواقع بإربد، وتقدموا للمديرية بطلبات مزاودة عليها، ورست على مواطنين.
وأضافوا: راجعوا المديرية ودفع الأجور المستحقة عليهم لـ4 شهور، فأعطتهم مفاتيح تلك المكاتب والمخازن، مشيرين إلى عدم توفر عدادات كهرباء فيها، وأن تكاليف تمديدها وتركيبها تقع على حساب المستأجر.
وأشاروا إلى أنهم راجعوا للحصول على براءة ذمة للتقدم بطلب للبلدية، للحصول على إذن أشغال لكهرباء إربد، إلا أن المستأجرين تفاجأوا بوجود ذمم مالية بـ17 ألف دينار مترتبة على الاوقاف للبلدية بدل رسوم ومسقفات وغيرها.
وأكدوا أن المكاتب التي استأجروها منذ 3 شهور ما تزال شاغرة لعدم توفر الكهرباء، مع أنهم دفعوا أجورها مسبقا، مشيرين إلى أن المستأجرين ترتبت عليهم مبالغ مالية إضافية لعدم قدرتهم على إخلاء مكاتبهم القديمة التي كان يشغلونها وهم بذلك، صاروا يدفعون الأجور مرتين.
وطالب المستأجرون باحتساب الأجور منذ تاريخ حصولهم على إذن أشغال، بخاصة وأن المكاتب ما تزال مغلقة، لافتين إلى أن جميع أعمالهم تعتمد على الكهرباء، وما يحول دون إشغالهم للمكاتب بالشكل الصحيح، داعين في الوقت ذاته لتسديد ما يترتب عليهم من ذمم مالية إلى بلدية إربد، للحصول على إذن أشغال يمكنهم من إيصال التيار الكهربائي للمكاتب.
وأكدوا أنه كان الأجدى من "الأوقاف" تسديد ما يترتب عليها لمختلف الجهات قبل البدء بتأجير المواطنين حتى لا يتكبدون الخسائر، لافتين إلى التقدم بطلب إلى شركة الكهرباء لايصال الكهرباء يحتاج لوقت لا يقل عن أسبوعين.
بدورة، قال رئيس بلدية إربد الكبرى نبيل الكوفحي، إن هناك مبالغ مالية بدل مسقفات تقدر بـ17 ألف دينار على "الأوقاف"، وأن البلدية لا يمكن إعطاؤها إذن أشغال إلا في حال تسديد المبلغ، مؤكدا أن أملاك الأوقاف الاستثمارية حسب القانون والنظام ليست معفاة من الضرائب والمسقفات، وأن المعفي من المسقفات هي المساجد.
وأكد أن البلدية طلبت من "الأوقاف" عمل "مقاصة" أو تسوية وخاصة وأن البلدية عليها ذمم مالية لصالح "الأوقاف" بدل مواقع تشغلها، لكن ولغاية الآن لم تقم "الأوقاف" بعمل المقاصة، مؤكدا أن مسؤولية تأخير استغلال المستأجرين للعقار تتحمله هي وليست البلدية.
بدوره، قال مدير أوقاف إربد عمر الجموري، إن المشكلة في طريقها للحل وستنفذ مقاصة مع بلدية إربد بقيمة المبلغ المستحق، خاصة وأن البلدية مترتب عليها ذمم مالية لـ"الأوقاف" بـ22 ألف دينار.
وأشار الحموري، إلى أن رئيس البلدية أبدى تعاونه لحين إتمام إجراءات المقاصة إعطاء المستأجرين أذونات أشغال، على أن تتعهد "الأوقاف" بموجب كتب رسمية بدفع المبالغ للبلدية، حتى يتمكن المستأجرون من التقدم بالحصول على ساعة كهرباء لمكاتبهم، داعيا المستأجرين لمراجعة المديرية للحصول على هذه الكتب حتى لا تتعطل مصالحهم.

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