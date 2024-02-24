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إنتاج صقور سيبيرية وكندية وأمريكية

2/24/2024 2:25:11 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما اختتم مهرجان الصقور بالأحساء ((الأول)) كشف رئيس اللجنة المنظمة، عبدالعزيز الموسى، توافر عدة مزارع لإنتاج الصقور فئتي الحر والشاهين، والجير ((سيبيريا، وكندا، وأمريكا الشمالية)) وجميعها تنتج في مزارع بالأحساء، وأضاف أن الطموح في النسخ المقبلة للمهرجان الاستمرارية، وزيادة المبالغ المالية المخصصة للجوائز، وإطلاق مزاد للطيور، وزيادة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصقور، والتوسع في أعداد الصقور المتنافس، بمساحات أوسع، ومسافات أطول.
لافتًا إلى أن أحد أبرز عوائق منافسات ((الملواح)) اعتراض الطيور الأخرى لمسار الصقر، إذ أن من فطرة الصقور الاندفاع نحو أي طائر في طريقه، وهو الأمر الذي يتسبب في خروجها من المنافسة، ولكل صقر فرصة واحدة فقط للمشاركة، وتحرص اللجان المنظمة على اختيار موقع خالٍ من الطيور أو السكان أو المباني، ومنطقة هادئة.
كراسي بحث علمية
قال: إن المهرجان يتفرد عن المهرجانات الأخرى، بإشراك البحث العلمي، والتركيز على الجوانب الثقافية المرتبطة بموروثات الصقور، وتثقيف وتعليم النشء هذه الهواية والموروث العريق السعودي الأصيل، مبينًا أن بعض الجامعات السعودية فيها دراسات متخصصة عن الصقور، وفيها كراسي بحث علمية في الصقور، بالتعاون مع النادي السعودية للصقور.
مشيرًا إلى أن الصقر يحظى بعناية واهتمام كبيرين من الصقارين، والبدء في تجهيز الفرخ في شهري أغسطس وسبتمبر لتأسيس الصقر وتعليمه وتدريبه على الطيران والداعي والتدريب الجسدي، وفي السياق نفسه، أكد ركن ((البحث العلمي)) في المهرجان أن الصقور تتمتع بأهمية ثقافية عميقة في شبه الجزيرة العربية، حيث كانت الصقارة تقليدًا عزيزًا لعدة قرون، وتم إنشاء نوادي للصقارة في الأحساء، مما يسمح لهواة الصقارة بممارسة وعرض مهاراتهم.
متوسط أسعار الصقور
- الصقر المتوسط 22 ألف ريال.
- الصقور المنافسة 130 ألف ريال.
- الصقور الاستثنائية 630 ألف ريال.

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