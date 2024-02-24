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صناعة أفلام من روايات موضوع الساعة

2/24/2024 2:25:11 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أفصح رئيس مجلس إدارة جمعية السينما السعودية، أحمد الملا، أن صناعة أفلام وأعمال فنية أخرى من روايات، موضوع الساعة محليًا وعالميًا، أكد أن الميزة والقيمة للأعمال الفنية، تتمثل في القدرة على تقديمها بأساليب وطرق مختلفة ومتعددة، وتتفاوت قوة وجودة كل أسلوب وطريقة، متسائلًا بقوله: (أيهما أفضل قراءة الرواية أولًا أم مشاهدة الفيلم أولًا؟)، موضحًا أن القراءة، تفتح آفاقًا أكبر، وخيالًا أوسع، وأن الكتابة والكلمات، هما من يصنعان المخيلة المناسبة، أو عدة مخيلات لذات الجزء السردي، وبالتالي القارئ هو من يصنع العروض والمخيلات المتعددة أثناء القراءة، بينما قد يكون هناك تضييق للخيال عند الحضور السينمائي بـ((مخيلة)) واحدة فقط، والأصل في ذلك الانفتاح على أشكال ومخيلات عديدة.
صناعة فنية ترفيهية متكاملة
أكد الملا، على أهمية الاقتباس دون بخس الرواية، متسائلًا، بقوله: (كيف تكون الرواية قابلة للسينما؟)، لا سيما وأن هناك روايات تقدمت للسينما، وخرج المشاهد بتأكيده على أفضلية الرواية من الفيلم، مضيفًا أن هناك روايات تحولت إلى أفلام وأعمال فنية متعددة، مستشهدًا برواية: ((البؤساء))، للروائي الفرنسي فكتور هوغو في عام 1862، كنموذج فريد، وأعلى لصناعة فيلم من رواية، بل قامت عليها صناعة فنية ترفيهية مكتملة في ذاتها، فمنذ الأخوين لوميير، و((البؤساء)) فيلم قصير من صنعهما عام 1897، من خلال عمل سينمائي صامت، وحتى اليوم الحالي 61 فيلما صنعت من رواية ((البؤساء))، كما تناولت السينما المصرية، الرواية بفيلمين، إضافة إلى تحول الرواية فنيًا، إلى: كومكس مرات عدة، وتلفزيون، وأنميشن، وراديو، وعروض موسيقية، وأوبرا، وألعاب، وعروض راقصة، وكذلك صورة ((البوستر)) في المسرحية، صارت أيقونة فنية متداولة، كما لوحة الموناليزا لدافينشي.
6680 عرضا مسرحيا
قال الملا: جالت ((البؤساء)) على خشبة المسرح، وقدمت بأشكال مسرحية ((مقتبسة)) من الرواية، لا يمكن عدها في أنحاء العالم، أكسبت الرواية عمقًا نوعيًا، وإنتاج عرض غنائي في لندن استمر لأكثر من 40 عاما حتى يومنا هذا، وهو العلامة الفارقة، لما تحمل نصوص الرواية من حالة شعرية كبيرة، حضره أكثر من 120 مليون متفرج، في 52 بلدًا، وقدم بـ22 لغة، وحصد أكثر من 100 جائزة، والرواية، صدرت لها عدة ترجمات، من بينها اللغة العربية، بـ5 أجزاء وتضمنت 2340 صفحة، وقدمت كمسرحية في أكثر من 6680 عرضا، مما جعل منها، تاريخيًا، ثالث أطول العروض، وبلغ مجموع من شارك في أداء الأدوار فيها أكثر من 4700 ممثل وممثلة، وتقديم أغنية من المسرحية، تابعها على يوتيوب أكثر من 114 مليون شخص، وإنتاج الرواية في مسلسل من 6 أجزاء.

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