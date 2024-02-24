صناعة أفلام من روايات موضوع الساعة

(MENAFN
- Al Watan) فيما أفصح رئيس مجلس إدارة جمعية السينما السعودية، أحمد الملا، أن صناعة أفلام وأعمال فنية أخرى من روايات، موضوع الساعة محليًا وعالميًا، أكد أن الميزة والقيمة للأعمال الفنية، تتمثل في القدرة على تقديمها بأساليب وطرق مختلفة ومتعددة، وتتفاوت قوة وجودة كل أسلوب وطريقة، متسائلًا بقوله: (أيهما أفضل قراءة الرواية أولًا أم مشاهدة الفيلم أولًا؟)، موضحًا أن القراءة، تفتح آفاقًا أكبر، وخيالًا أوسع، وأن الكتابة والكلمات، هما من يصنعان المخيلة المناسبة، أو عدة مخيلات لذات الجزء السردي، وبالتالي القارئ هو من يصنع العروض والمخيلات المتعددة أثناء القراءة، بينما قد يكون هناك تضييق للخيال عند الحضور السينمائي بـ((مخيلة)) واحدة فقط، والأصل في ذلك الانفتاح على أشكال ومخيلات عديدة.
صناعة فنية ترفيهية متكاملة
أكد الملا، على أهمية الاقتباس دون بخس الرواية، متسائلًا، بقوله: (كيف تكون الرواية قابلة للسينما؟)، لا سيما وأن هناك روايات تقدمت للسينما، وخرج المشاهد بتأكيده على أفضلية الرواية من الفيلم، مضيفًا أن هناك روايات تحولت إلى أفلام وأعمال فنية متعددة، مستشهدًا برواية: ((البؤساء))، للروائي الفرنسي فكتور هوغو في عام 1862، كنموذج فريد، وأعلى لصناعة فيلم من رواية، بل قامت عليها صناعة فنية ترفيهية مكتملة في ذاتها، فمنذ الأخوين لوميير، و((البؤساء)) فيلم قصير من صنعهما عام 1897، من خلال عمل سينمائي صامت، وحتى اليوم الحالي 61 فيلما صنعت من رواية ((البؤساء))، كما تناولت السينما المصرية، الرواية بفيلمين، إضافة إلى تحول الرواية فنيًا، إلى: كومكس مرات عدة، وتلفزيون، وأنميشن، وراديو، وعروض موسيقية، وأوبرا، وألعاب، وعروض راقصة، وكذلك صورة ((البوستر)) في المسرحية، صارت أيقونة فنية متداولة، كما لوحة الموناليزا لدافينشي.
6680 عرضا مسرحيا
قال الملا: جالت ((البؤساء)) على خشبة المسرح، وقدمت بأشكال مسرحية ((مقتبسة)) من الرواية، لا يمكن عدها في أنحاء العالم، أكسبت الرواية عمقًا نوعيًا، وإنتاج عرض غنائي في لندن استمر لأكثر من 40 عاما حتى يومنا هذا، وهو العلامة الفارقة، لما تحمل نصوص الرواية من حالة شعرية كبيرة، حضره أكثر من 120 مليون متفرج، في 52 بلدًا، وقدم بـ22 لغة، وحصد أكثر من 100 جائزة، والرواية، صدرت لها عدة ترجمات، من بينها اللغة العربية، بـ5 أجزاء وتضمنت 2340 صفحة، وقدمت كمسرحية في أكثر من 6680 عرضا، مما جعل منها، تاريخيًا، ثالث أطول العروض، وبلغ مجموع من شارك في أداء الأدوار فيها أكثر من 4700 ممثل وممثلة، وتقديم أغنية من المسرحية، تابعها على يوتيوب أكثر من 114 مليون شخص، وإنتاج الرواية في مسلسل من 6 أجزاء.
MENAFN24022024000089011017ID1107894382
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.