أمانة جدة تنظم فعاليات متنوعة احتفاء بذكرى يوم التأسيس - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) لاقت أكثر من 38 فعالية ومبادرة نظمتها أمانة محافظة جدة في ذكرى يوم التأسيس، حضورًا لافتا وتفاعلًا كبيرًا من الزوار، في عدد من المواقع، كما تزينت الطرق الرئيسة والميادين والمباني والبوابات بمظاهر الاحتفاء بالذكرى الوطنية.
واحتضن مركز الملك عبد العزيز الثقافي بأبرق الرغامة عروض الفنون الشعبية، ومسابقات الأطفال، فيما حضرت عروض الضوء والهوية لتزين مبنى الأمانة، وبوابات جدة، ومركز الملك عبد العزيز الثقافي، وميادين "الكرة الأرضية والقناديل والنورس"، فضلًا عن إقامة عدد من الفعاليات في حديقة الأمير ماجد احتفاءً بهذه
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