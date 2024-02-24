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أمانة جدة تنظم فعاليات متنوعة احتفاء بذكرى يوم التأسيس - جريدة الوطن السعودية

2/24/2024 2:24:59 PM
(MENAFN- Al Watan) لاقت أكثر من 38 فعالية ومبادرة نظمتها أمانة محافظة جدة في ذكرى يوم التأسيس، حضورًا لافتا وتفاعلًا كبيرًا من الزوار، في عدد من المواقع، كما تزينت الطرق الرئيسة والميادين والمباني والبوابات بمظاهر الاحتفاء بالذكرى الوطنية.
واحتضن مركز الملك عبد العزيز الثقافي بأبرق الرغامة عروض الفنون الشعبية، ومسابقات الأطفال، فيما حضرت عروض الضوء والهوية لتزين مبنى الأمانة، وبوابات جدة، ومركز الملك عبد العزيز الثقافي، وميادين "الكرة الأرضية والقناديل والنورس"، فضلًا عن إقامة عدد من الفعاليات في حديقة الأمير ماجد احتفاءً بهذه

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